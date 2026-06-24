El propósito de este foro es analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en la industria tecnológica. Foto: Harvey Gómez

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La transformación digital se ha consolidado como un factor clave para la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.

Con el propósito de analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en este entorno, Foros El Espectador y Caracol Televisión realizarán el foro “Transformación digital y tecnología: claves para la innovación y la competitividad”, el próximo 16 de julio de 2026, de 9:00 a.m. a 12:00 m.

El encuentro busca promover un intercambio de ideas y experiencias que contribuya a la construcción de una hoja de ruta para las organizaciones interesadas en avanzar en sus procesos de transformación digital y fortalecer sus modelos de negocio.

La agenda incluirá tres paneles de discusión que reunirán a líderes empresariales, expertos en tecnología y representantes de distintos sectores para abordar temas como el estado actual de la transformación digital en Colombia, el impacto de la inteligencia artificial en las empresas, los desafíos de la ciberseguridad y el papel de la tecnología como motor de innovación y desarrollo sostenible.

El evento se realizará de manera presencial y contará con transmisión digital, ampliando el alcance de una conversación clave sobre el futuro de la competitividad empresarial en el país.

¿Quiere asistir al foro “Transformación digital y tecnología”?

Este evento reunirá a expertos y líderes del sector para analizar cómo la tecnología está redefiniendo el presente y el futuro de las organizaciones. Inscríbete aquí.