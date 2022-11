¿Qué son los verbos infinitivos en inglés?, así es como los debe usar

Los verbos en infinitivo sirven para darle continuidad a una acción en pasado, presente o futuro. Foto: Diseño El Espectador

Existen varias formas de usar los verbos infinitivos en inglés y aunque tienen distintas reglas, su uso es sencillo si se presta atención al detalle. Recuerde que los verbos infinitos son la clave para que sus oraciones no pierdan el sentido lógico y su speaking sea más fluido y natural.

Lo que se conoce como verbo en infinitivo es la forma natural de la acción, pero varía dependiendo del auxiliar que se agregue antes de esta, es decir, si se usa la palabra ‘to’ para antecederlo o no se usa. En cualquiera de los dos casos la intención de la frase varía.

Aquí le explicamos de forma sencilla cómo debería usar estos verbos infinitivos en sus oraciones y cuál es la diferencia entre ellos dependiendo de la intención que se le quiera dar a las frases.

¿Para qué sirven los verbos en infinitivo?

Este verbo sirve para decir que una acción específica continúa, continuó o continuará en determinado tiempo. Es la forma básica de mencionar que está haciendo algo o que hará algo en el futuro cercano.

La estructura gramatical de los verbos infinitivos

Hay cuatro formas de usar los verbos infinitivos en inglés, para lo que es importante diferenciar los tiempos gramaticales de cada uno de ellos antes de ponerlos a prueba. Estos son las diferentes formas de usar los verbos infinitivos:

Verbo presente infinitivo

Esta es la forma más común de uso de este verbo y de forma con la estructura to + (raíz del verbo).

Por ejemplo: To run was a pleasure (Correr era un placer).

Verbo negativo infinitivo

Se forma con not + el infinitivo. Puede o no incluir el to. Funciona para negar una acción.

Por ejemplo: Try not to be hungry (Intenta no tener hambre).

Verbo infinitivo progresivo

Esta forma funciona para darle continuidad para las acciones. Se usa el to be + ing en el verbo

Por ejemplo: It ‘s nice to be talking to you (Es bueno hablar contigo).

Verbo infinitivo perfecto

Para hacer oraciones con condicionales, este verbo infinitivo se usa con frecuencia. Se debe usar el if + to have + el verbo en pasado participio. El ‘to’ puede aparecer o no dentro de la oración.

Por ejemplo: If I had known you were coming I would have cooked your favourite food. (Si hubiera sabido que ibas a venir, te hubiera preparado tu comida favorita).

