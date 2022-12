¿Cuáles son los verbos modales en inglés? Aquí le explicamos

Aprender inglés se compone de ciertos niveles que hacen progresivo el aprendizaje, desde lo más fácil hasta lo que se considera avanzado. Los verbos modales, aunque no está dentro de los temas más complejos del inglés, sí es una temática que necesita la atención adecuada.

Los modal verbs o verbos modales puede cambiar el sentido de la oración dependiendo de su uso dentro de la gramática y de la misma forma que muchas palabras, tiene normas específicas que deben prioritarias antes de usarse en un texto o durante una charla.

A continuación podrá conocer qué son los verbos modales en inglés, cómo los debe usar en sus oraciones y en una conversación.

El British Council explica que este tipo de verbos son verbos auxiliares, lo que implica que no se pueden conjugar o unir a los pronombres personales o personas gramaticales. Debido a esta norma, los verbos modales no tienen infinitivo, gerundio ni participio.

Se pueden utilizar para expresar habilidad, una necesidad, una condición o modalidad, pero esto depende de la intención de la oración y del contexto en el que sea empleado.

Este es el listado de modal verbs. Los más usados son 10:

Ought to : otro de los verbos modales poco usuales. Su uso es igual al “should”.

Shall : aunque no es uno de los más comunes, su uso en el inglés está muy relacionado al verbo modal “will”, sin embargo, se debe incluir en las oraciones más formales. Traduce “deberá”.

Para usarlos dentro de una oración, los verbos modales no necesitan de verbos auxiliares adicionales, es decir, no se deben conjugar o incluir en una oración junto a “to do”, “to be” o “to have” que traducen “hacer”, “ser” y “tener”.

Ejemplos del uso de verbos modales:

Can: “Can i take this bread?” = “¿Puedo tomar este pan?”

Could: “Could yo take me a picture?” - ¿Podría tomarme una foto?”

May: “She may pass the test = “Ella podría aprobar el examen”

Might: “You might not arrive on time” = “Puede ser que no llegues a tiempo”

Will: “He will call me back” = “Me va a volver a hablar”

Would: “Would you like to taste it?” = “¿Te gustaría probarlo?”

Must: “You must be joking” = “Debes estar bromeando”

Shall: “We shall dance together soon, my lady” = “Pronto bailaremos juntos, señorita”

Should: “You should listen to me = “Deberías escucharme”