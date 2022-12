¿Cómo se dice la hora en inglés? Aquí le explicamos

Hay dos estructuras base que se definen dependiendo de la hora exacta. Aquí le decimos cuáles son. Foto: Diseño El Espectador

Preguntar la hora o ayudar a alguien con la respuesta hace parte de las lecciones básicas del inglés, una temática que a pesar de ser sencilla, no se debe olvidar porque en caso de que tenga problemas con su celular o no lleve reloj en un país desconocido, esta lección puede facilitarle su día.

Aprender cómo se dice la hora en inglés va más allá de preguntar ‘What time is it?’ porque, desde allí, se desprende el uso de otras palabras para traducir términos como: “en punto”, “y media”, entre otros.

En el caso particular del inglés, decir la hora en este idioma tiene ciertas reglas gramaticales que, ya entendidos los conceptos básicos, debe usarse con cuidado para que se pueda hacer entender de la forma más clara posible.

Palabras base para decir la hora en inglés

Lo primero, entonces, es conocer la terminología básica cuando de decir o preguntar la hora se habla. Incluso, estos términos los puede utilizar en otras circunstancias más casuales, como medir el tiempo de cocción de una preparación o el tiempo de entrenamiento en el día.

¿Cómo se dice reloj en inglés?

Hay dos formas de referirse a un reloj, que dependen del tipo de reloj. En caso de que sea un reloj de pared tradicional se debe decir Watch o Clock. Si es un reloj de pulsera, debe emplear el término Wrist watch.

Términos referidos a la hora en inglés:

O’clock – en punto

Quarter past – y cuarto

Half past – y media

A quarter to – menos cuarto (o un cuarto para las…)

Second – segundo

Minute – minuto

Hour – hora

¿Cómo decir la hora en inglés?

Ahora, después de identificar estos términos base, debe tener presente la estructura gramatical para decir la hora en inglés. Esa se divide en dos partes:

La hora está entre el minuto 0 y 29

Si, por ejemplo, son las 2:20 p.m., usted deber emplear la siguiente estructura:

It’s + “hour” + past + “minutes” que traduciría “pasan x minutos de las x horas”.

It’s + two (2) + past + twenty (20) que traduciría “pasan 20 minutos de las 2″ o “son las dos y veinte”.

La hora está entre el minuto 31 y 59

Si, por ejemplo, son las 3:40 p.m., usted debe utilizar la siguiente estructura:

It’s + “minutes” + to + “hour” que traduciría “faltan x minutos para las x horas”.

It’s + twenty (20) + to + four que traduciría “faltan 20 minutos para las 4″ o “son las cuatro menos veinte”

Otras formas de decir la hora en inglés

Además de la estructura formal de las frases para decir la hora en inglés, hay alternativas informales que son mucho más sencillas y con las que solo necesita conocer muy bien los números en inglés. En caso de que quiera preguntar la hora, puede usar esta estructura:

Excuse me, could you please tell me what time it is?, que traduce “Perdone, podría decirme la hora, ¿por favor?”

Alternativas informales para decir la hora en inglés

It’s 6:40 / Six fourty – Las seis y cuarenta

It’s 5:21 / Five twenty one – Las cinco y veintiuno

It’s 9:58 / Nine fifty eight – Las nueve y cincuenta y ocho

