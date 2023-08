Airbnb: cuatro amenazas que debe tener en cuenta al usar esta aplicación

La firma de seguridad informática Kaspersky publicó un reporte en el que alerta sobre cuatro posibles amenazas a las que se podrían ver expuestos sus usuarios. Foto: AFP - LIONEL BONAVENTURE

Airbnb es la plataforma de servicios de hospedaje más popular en el mundo. Si aún no la conoce, es una aplicación en la que puede reservar habitaciones, apartamentos, casas y fincas. Usualmente es usada por viajeros de turismo y de negocios.

Aunque la trayectoria de esta plataforma ha demostrado ser segura y exitosa tanto para los usuarios como para quienes ponen sus inmuebles en arrendamiento, esto no la hace 100 % invisible a quienes quieren sacar provecho de esta para adelantar acciones de estafa o vulneración a la privacidad.

La firma de seguridad informática Kaspersky publicó un reporte en el que alerta sobre cuatro posibles amenazas a las que se podrían ver expuestos sus usuarios.

Robo de cuentas por el número de teléfono



Para crear un usuario en la aplicación es requisito vincular un número de teléfono, el cual es empleado como método de verificación de identidad mediante el envío de un código por mensaje de texto.

Es usual que los viajeros se vinculen a esta plataforma mediante números de teléfono que adquirieron en una simcard que compraron en el extranjero, mientras estuvieron de vacaciones; o que cambien de número y descuiden el anterior durante meses.

Lo que pasa con esto es que esos números pueden ser reciclados por las compañías de telecomunicaciones, y ser asignados a otros usuarios. El peligro se materializa cuando ese nuevo usuario intenta ingresar a su cuenta con ese número de teléfono, suplantando así su identidad e incluso reservando a su nombre usando la tarjeta de crédito que tenga vinculada en la plataforma.

Para evitar lo anterior, Kaspersky recomienda estar atento a la fecha de vencimiento de los números de teléfono vinculados y cambiarlo por el nuevo cuanto antes.

“Recuerda desvincular tu método de pago de Airbnb cuando finalice el período de reserva (no es posible si tu reserva aún está activa). Si paga con tarjeta, intente usar una virtual en lugar de una física. Y use una tarjeta de crédito, no una de débito, si las leyes de su país brindan más protecciones para las transacciones con tarjeta de crédito”, detalla.

Airbnb falsos



Muchos estafadores se aprovechan de la popularidad de la plataforma para cazar víctimas. Lo que hacen es que crean páginas web gemelas de la plataforma oficial para enganchar a la gente con ofertas y promociones altamente atractivas.

Siempre revise la URL de la página para cerciorarse de que se encuentra en el portal oficial de Airbnb

Anuncios falsos en el Airbnb real



En el Airbnb real también se pueden cometer estafas y es mediante la publicación de anuncios falsos.

“Esto me pasó hace poco más de seis meses. Ya había usado Airbnb docenas de veces y todo había ido sobre ruedas, hasta que un día resultó que un anuncio era falso. Llegué al bloque de apartamentos donde debía quedarme y llamé al propietario. El tipo que contestó el teléfono explicó, en un inglés entrecortado, que no sabía nada sobre mi reserva, que el apartamento estaba en mal estado y que no había forma de que pudiera entrar en la propiedad y quedarme allí.

Luego tuvimos un juego de tenis de mensajes, cuyo objetivo, al parecer, era conseguir que me fuera a un hotel por mi propia cuenta adicional. Para ser honesto, ya no tenía la paciencia ni la energía para llegar hasta el final y descubrir cómo querían estafar exactamente. En este punto, ya me había puesto en contacto con el soporte de Airbnb para cancelar la reserva por culpa del anfitrión, y estaba buscando una alternativa: Airbnb aceptó devolver el dinero pagado por el no alquiler, pero no ofreció alojamiento de reemplazo gratuito”, es una de las experiencias que se conocen alrededor de esta amenaza.

Para evitar este anzuelo siempre revise los comentarios del inmueble que desea alquilar, comuníquese con el anfitrión lo antes posible para coordinar los detalles del ingreso y, si se ha caído en la trampa, comuníquese con el soporte de la plataforma.

Cámaras ocultas en los Airbnb

Como lo explica Kaspersky, cada vez es más común encontrar cámaras diminutas que se pueden adquirir a un bajo precio y que pueden esconderse fácilmente.

“Como consecuencia, la videovigilancia secreta en viviendas alquiladas es mucho más común de lo que piensas. Tales historias incluso llegan a la prensa de vez en cuando, por lo que uno solo puede adivinar cuántas quedan fuera del radar de los periodistas”, dice la empresa de seguridad informática.

Una encuesta de usuarios norteamericanos de Airbnb hace varios años reveló que el 11% había encontrado cámaras ocultas en apartamentos que habían alquilado. Y eso es solo para aquellos que encontraron cámaras.

Sobre esto no hay métodos 100 % efectivo, pero la lista incluye la utilización de aparatos que son capaces de detectar la señal que emiten estos dispositivos, la camara y linterna de su celular ( apague las luces y corra las cortinas -la habitación debe estar oscura-, encienda la linterna y la cámara del teléfono y apúntelos donde crea que podría estar acechando un dispositivo oculto. Si sus sospechas son correctas, verá un resplandor en la pantalla del teléfono inteligente. Si no puede usar la cámara y la linterna del teléfono simultáneamente, use una linterna separada), o descargar una aplicación que puede detectar las señales de estos artefactos.

Esto es claramente un delito, por lo que si lo descubre puede denunciarlo no solo a la aplicación, sino también a las autoridades locales. Demás está decir que Airbnb tiene prohibido que sus anfitriones espíen a los usuarios.

