Airbus trabajaría con CFM en tecnología de motores de hidrógeno

Airbus SE anunciaría pronto una asociación con el fabricante de motores CFM Internacional para trabajar en la tecnología de propulsión de hidrógeno, ya que tiene como objetivo la introducción de un avión de pasajeros que funcione con el combustible para 2035, según personas familiarizadas con el asunto.

Un anuncio previsto para el martes involucra la adaptación de un motor de CFM de generación actual para que funcione con hidrógeno, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas antes de una conferencia de prensa. Airbus dijo el lunes que planeaba “un anuncio importante con socios clave de motores” relacionado con el proyecto de cero emisiones.

La iniciativa con CFM, una empresa conjunta de General Electric Co. y Safran SA, no marca un compromiso firme con ningún socio de motor o tecnología, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas antes del anuncio. Airbus también ha estado trabajando con otros proveedores para evaluar opciones para vuelos libres de emisiones.

La tecnología de hidrógeno todavía está bajo investigación para su uso en motores a reacción. Safran la ha llamado un “candidato prometedor” para futuros modelos de aviones. La compañía dijo en su día de mercado de capitales en diciembre que estaba trabajando con Airbus en un proyecto de demostración para adaptar un motor existente a combustible de hidrógeno.

El proveedor francés también dijo entonces que estaba “desarrollando la base tecnológica” para los aviones de hidrógeno, lo que requiere materiales específicos y ajustes en las tecnologías del sistema de combustible.

Airbus intenta reunir a la industria detrás del ambicioso plan, ya que la industria de la aviación se enfrenta a una presión cada vez mayor para reducir emisiones que conducen al calentamiento global.

Un portavoz de Airbus declinó comentar antes del anuncio. No se pudo contactar de inmediato a una portavoz de CFM para hacer comentarios.

