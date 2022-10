“Aléjate de WhatsApp”: Fundador de Telegram advierte los peligros

Según el mensaje, han habido fallas en 2018, 2019 y 2020 que pusieron en riesgo los datos de más de 2 mil millones de personas. Foto: Pexels

Según el fundador de Telegram, WhatsApp ha sido una herramienta de vigilancia durante 13 años. “No estoy presionando a las personas para cambiarse a Telegram. Con más de 700 millones de usuarios activos y más de 2 millones de suscripciones diarias, Telegram no necesita promoción adicional. Puedes usar cualquier aplicación de mensajería que te guste, pero aléjate de WhatsApp -ahora ha sido una herramienta de vigilancia durante 13 años”, afirmó Dúrov desde su Telegram, mensaje que ha sido leído por cerca de 2 millones de personas.

El mensaje de Pável Dúrov contra Facebook

“Los hackers podrían tener acceso a todo lo que hay en los celulares de los usuarios de WhatsApp”, continúa en su mensaje, “Probablemente estás pensando que estás a salvo por tener la última actualización de WhatsApp”.

En realidad no.

Un problema de seguridad de WhatsApp exactamente como este fue descubierto en 2018, después otro en 2019 y otra más en 2020. Y sí, en 2017, incluso antes de los anteriores problemas. En 2016 WhatsApp no tenía ningún tipo de cifrado.

Cada año, descubrimos algún nuevo problema en WhatsApp que pone todo lo que está en los dispositivos de los usuarios en riesgo. Lo que significa que es casi seguro que un nuevo problema de seguridad ya existe allí. Este tipo de incidentes difícilmente son accidentales, son planeados bajo puerta. Si se descubre un plan y hay que eliminarlo, se agrega otro.

No importa si eres el hombre más rico del mundo, si tienes WhatsApp instalado en tu celular, toda la información de cada aplicación en tu celular es accesible, como lo descubrió Jeff Bezos en 2020. Es por esta razón que eliminé WhatsApp de mi dispositivo hace años. Tenerlo instalado crea una puerta para entrar en tu celular.

¿Cuáles son las fallas que ha tenido WhatsApp?

En el mensaje del fundador de Telegram, se pueden apreciar varias noticias que anuncian distintos fallos que ha tenido WhatsApp y que han puesto en riesgo la información de sus usuarios. De hecho, en 2018, el teléfono del segundo hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, fue hackeado. El hackeo fue realizado a través de un mensaje de WhatsApp, desde el número que habría sido usado por el príncipe de Arabia Saudita.

En el mensaje se expone un fallo de 2018 en WhatsApp, en donde los hackers podían tomar control de la aplicación de los usuarios a través de una videollamada. Si bien el fallo fue descubierto a finales de agosto, solo fue solucionado hasta principios de octubre. En 2019, se descubrió una vulnerabilidad en el servicio, pues se insertaron softwares espías rusos en los celulares a través de llamadas de WhatsApp.

Según el diario Financial Times, el código malicioso podría ser transmitido incluso si los usuarios no contestaban sus celulares. Además, las llamadas desaparecían y no quedaban en el registro. En 2020, se revelaron seis vulnerabilidades de la aplicación de mensajería, que habrían permitido que se implantaran virus maliciosos a través de imágenes, URLs y videollamadas. No existió información oficial sobre aproximadamente a cuánta gente afectó la medida.