¡Alisten sus varitas móviles! Llega el videojuego de realidad aumentada de Harry Potter

Redacción tecnología

La creación de J.K. Rowling sigue destinada al éxito. No fue suficiente con siete libros, ocho películas y las obras de teatro. Ahora Niantic, la compañía creadora de los juegos móviles Pokémon Go e Ingress, convertirá el universo de Harry Potter en un videojuego de realidad aumentada. (Lea: Pokémon Go, el fenómeno más allá de la realidad aumentada)

El juego, que se llamará Harry Potter: Wizards Unite, será lanzado el próximo año y se desarrolla junto a Warner Bros.

En la página oficial de Niantic se encuentra una pequeña reseña de lo que podrán encontrar los fanáticos del niño mago en el universo que combina lo real con lo virtual. “Los jugadores aprenderán hechizos, explorarán sus barrios y ciudades del mundo real para descubrir y combatir bestias legendarias y se unirán con otros para derrotar a poderosos enemigos”, mencionan los creadores.

“¡Pronto llegará una aventura de juego móvil inspirada en el mundo mágico de J.K. Rowling!”, dice la página oficial del videojuego que ya se encuentra habilitada e invita a los interesados a registrarse para conocer todos los detalles. ¡Aquí puede registrarse!

Sin embargo, con el boom que generó Pokemón Go, existe el miedo de que este nuevo avance tecnológico genere situaciones peligrosas como accidentes o detenciones, debido a que algunos jugadores perdieron la noción de la realidad al ir por la calle sin ninguna precaución a capturar pokémones.