Amazon lanza Q, el nuevo asistente de inteligencia artificial: así funciona

El re:Invent 2023 se realiza en Las Vegas, Estados Unidos. / Cortesía AWS Foto: Cortesía

Amazon Web Services (AWS) lanzó Q durante el re:Invent 2023, el evento de la compañía de Amazon que se realiza esta semana en Las Vegas (Estados Unidos) y en el que se dan a conocer las novedades en tecnología de la nube.

De acuerdo con Andy Jassy, director ejecutivo de AWS, Amazon Q es una versión más segura de un un robot conversacional, conocido como chatbot, basado en inteligencia artificial y enfocado en las empresas. Según explicó la empresa, se busca obtener “respuestas rápidas y relevantes a preguntas urgentes mediante la generación de contenido y tomando medidas” mediante información, códigos y sistemas corporativos de clientes.

Vale la pena mencionar que los chatbots no chatean exactamente como un humano, pero a menudo parecen hacerlo. También pueden responder y conversar sobre casi cualquier tema que se les pregunte.

Las personas y las empresas no utilizarás “la nube de manera seria si no es segura y privada”, dijo Adam Selipsky, CEO de AWS durante la presentación de las novedades. “No puedo imaginarme a otros proveedores de la nube intentando ofrecer servicios generales de IA o a clientes que utilicen aplicaciones de IA generativa. Ellos no confían en sus modelos ni en la seguridad de sus datos”, agregó.

Amazon Q ofrecerá información para que los empleados puedan optimizar tareas, acelerar la toma de decisiones y la resolución de problemas, así como generar creatividad e innovación en el trabajo.

“La IA generativa tiene el potencial de impulsar un cambio tecnológico que remodelará la forma en que las personas hacen todo, desde buscar información y explorar nuevas ideas hasta escribir y crear aplicaciones”, dijo el Dr. Swami Sivasubramanian, vicepresidente de Datos e Inteligencia Artificial.

¿Cómo funciona?

La empresa puso el ejemplo de las organizaciones que cuentan con grandes cantidades de información distribuida en múltiples documentos, sistemas y aplicaciones. “Desde finanzas y recursos humanos hasta marketing y ventas, los empleados de todas las organizaciones pasan colectivamente horas cada semana buscando fuentes internas de información, reuniendo análisis, escribiendo informes, creando presentaciones o adaptando contenido para diferentes clientes o audiencias”.

Según Amazon, con IA generativa puede ayudar a resolver estos desafíos, “pero las soluciones de uso general disponibles hoy en día no están conectadas a los recursos internos y no comprenden las identidades, roles y permisos existentes de una empresa para determinar a qué recursos debe tener acceso un empleado para su trabajo. Los clientes pueden conectar Amazon Q a sus datos, información y sistemas comerciales, para que pueda sintetizar todo y brindar asistencia personalizada para ayudar a los empleados a resolver problemas, generar contenido y tomar acciones relevantes para su negocio”.

Así las cosas, con Amazon Q los empleados podrán resumir documentos y responder a preguntas mediante los datos almacenados en los servidores de una empresa. “Amazon Q también puede optimizar las comunicaciones diarias, ayudando a los empleados con tareas como generar una publicación de blog, resumir documentos, redactar correos electrónicos y crear agendas de reuniones”, explicó la empresa.

Además, los administradores también podrán limitar ciertas respuestas a empleados o fuentes de datos específicos.

Amazon Q estará disponible para los clientes de la nube AWS de Amazon y entra a competir con ChatGPT de OpenAI y con Bard de Google.

Otros anuncios

AWS también anunció una colaboración con Nvidia para entrenar modelos básicos y crear aplicaciones de IA generativa. La colaboración se basa en una relación de largo plazo que ha impulsado la era de la IA generativa.

“Impulsados por una misión común de ofrecer IA generativa rentable y de próxima generación para todos los clientes, Nvidia y AWS están colaborando en infraestructura de IA, bibliotecas de aceleración, modelos básicos e incluso servicios de IA generativa. Hay países en el mundo que quisieran tener una supercomputadora y en AWS tenemos capacidad para 3.000”, afirmó Jensen Huang, CEO de Nvidia.

