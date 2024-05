Angry Birds, el videojuego móvil más exitoso de todos los tiempos

Este grupo de aves y cerdos han extendido su influencia fuera del gaming, al cine y la televisión. Foto: Rovio Entertainment Corporation

Peter Vesterbacka y Jere Erkko siempre creyeron en la idea de diseñar un videojuego que pudiera darles el puntapié inicial para seguir haciendo productos sencillos, pero eficaces para cualquier público. En 2009 y bajo la marca de publicación de su nueva empresa, Rovio Entertainment Corportation, presentaron en sociedad el icónico Angry Birds: el videojuego móvil más exitoso de la historia.

Fue la aplicación más popular en 2012 con más de 1.000 millones de descargas. Fue tal su éxito en el mundo del gaming que la empresa dedicó una división a diseñar y vender mercancía alusiva al juego, que hoy hace parte de la cultura popular. Los personajes de los pájaros, encabezados por Red, un cardenal de color rojo, y hasta los infames cerdos son reconocidos por cualquier gamer en el mundo.

A tan solo un año de su debut, Angry Birds Seasons vio la luz con niveles ambientados en festividades anuales como Navidad y Halloween. La primera entrega constó de tres mundos con 21 niveles cada uno para un total de 63 espacios para disparar pájaros contra estructuras hechas de madera, cristal, piedra y otros elementos recurrentes en la Piggy Island, donde habitan los bad piggy’s.

En 2011, 20 Century Fox le concedió los derechos de imagen a Rovio, la cual diseñó y publicó Angry Birds Rio, un títulos inspirado la película Rio sobre unas aves azules de Brasil en vía de extinción. El juego fue un rotundo éxito y a casi 15 años de su estreno sigue siendo una parada frecuente para los fans de la saga. Hoy existen más de 15 videojuegos, 50 versiones y cuatro spin-offs.

Secuelas de Angry Birds

La serie principal se centra bajo la premisa de un mapa que se compone de todos los niveles de cada juego en los que las aves luchan contra los cerdos por recuperar los últimos tres huevos que quedan. ¿Por qué son tan importantes? Para los pájaros son su oportunidad de continuar la especie y son feroces a la hora de defenderlos, de allí el nombre del juego. Por otro lado, para los cerdos son su fuente de crecimiento, un aspecto físico que determina su estatus dentro de la sociedad.

Cada una de las marcas famosas del mundo querían poner su nombre en el mundo ficticio de cerdos y aves. Por eso, secuelas importantes y populares fueron publicadas con el paso de los años, como es el caso de Angry Birds Spaces, Angry Birds Star Wars y Angry Birds Go, una versión gratis y para celular de Mario Kart, una de las franquicias más vendidas de la historia.

Era innegable que Angry Birds era un fenómeno incuestionable desde muy temprana edad. A solo dos años de estar disponible completó 500 millones de descargas. Además, en 2016 y 2019, Rovio vendió los derechos cinematográficos de la marca para la producción y publicación de dos películas que gozaron de éxito moderado con US$350 millones y US$150 millones en taquilla, respectivamente.

Expansión a otros medios del entretenimiento

Angry Birds Toons, Piggy Tales y Angry Birds Stella fueron las series animadas de televisión inspiradas en los títulos y que lograron contar con mayor exactitud la historia detrás del reino de los pájaros y la sociedad de los cerdos. En total, han sido más de 430 niveles en los que catapultas, animales y estructuras de distintos materiales han podido brindar más que un entretenimiento efímero.

Ha sido tan emblemática esta saga de entregas que durante 270 días entre 2010 y 2011, Angry Birds se mantuvo como el juego más descargado en App Store, la tienda de aplicaciones de los dispositivos con sistema operativo iOS. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar y ni el cielo ni el infierno es para siempre porque Angry Birds cambiaría su modelo de negocio para centrar sus esfuerzos en el merchandising y los juegos freemium.

A partir de 2014, Rovio Entertainment Corporation inclinó la mayoría de su esfuerzos laborales y financieros en producir videojuegos de pago o gratis, pero con un sistema de microtransacciones que muchos gamers calificaron como agresivo e invasivo. Fue tanto el afán de la compañía finlandesa por mover toda su economía a partir de este nuevo modelo de negocio que descuidó sus entregas antiguas y hasta dejó de actualizarlas periódicamente.

Esto provocó un éxodo de jugadores que emigraron a otras propuestas, que no necesariamente eran diferentes, pero que tampoco le vendían tan directamente la idea de que ahora debían pagar por jugar un juego que durante su auge fue gratis. Rovio replanteó su política y renovó las actualizaciones para los juegos disponibles en celulares y dispositivos Android y Apple.

Hoy, ya no es un exclusivo de aparatos móviles, ya que está disponible en Nintendo DS, PlayStation 3 y Xbox 360. En 2019 se publicó el último título de la franquicia bajo el nombre de The Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure que estuvo disponible para la consola PlayStation 4 y se podía disfrutar en compañía de los lentes de realidad virtual VR2 de Sony.

Por último, en 2023, Sega, el gigante aun dueño del recordado personaje de Sonic, compró la empresa propietaria de Angry Birds por US$775 millones con el fin de revitalizar la marca de las aves furiosas y, por qué no, traer de nuevo a estos personajes a un videojuego. Incluso, en 2024, se estrenó una remasterización de la mayoría de los niveles originales del juego exclusivo para la tienda de juegos digitales Apple Arcade.

Angry Birds Reloaded combina lo mejor de la época dorada de esta famosa saga de títulos con los gráficos modernos de la tercera década del siglo XXI y las nuevas maneras de monetizar juegos free to play. Solo el tiempo podrá decir si esta es una marca que debe quedarse en un bonito recuerdo o ser enmarcada en la historia de los regresos triunfales.