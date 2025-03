Apple dice que algunas mejoras clave de IA para Siri se retrasarán hasta 2026

La compañía de Cupertino sufre otro traspié en la carrera competitiva de la integración de funciones de inteligencia artificial en los dispositivos móviles. Foto: EFE - SARAH YENESEL

Apple está retrasando el lanzamiento de la experiencia “más personalizada de Siri” que prometió como parte de su lanzamiento de Apple Intelligence en su conferencia para desarrolladores WWDC 2024. Según un comunicado del gigante tecnológico publicado el viernes 7 marzo por el blog de Apple Daring Fireball, la compañía admite que “nos llevará más tiempo del que pensábamos entregar” estas nuevas funciones de Siri. Apple ahora prevé implementarlas en el “próximo año”.

El retraso en el lanzamiento de las funciones más avanzadas de Siri dentro del ecosistema de Apple Intelligence significa que estas capacidades no llegarán con alguna de las próximas actualizaciones iOS 18 y MacOS 15, como se había especulado inicialmente. En su comunicado, Apple confirmó que la nueva experiencia de Siri se trasladará al ciclo de sistemas operativos del próximo año, lo que implica que será parte de iOS 19 y MacOS 16.

Este cambio en la hoja de ruta de Apple no es menor. La empresa, fiel a su costumbre de no hablar de futuros productos antes de anunciarlos oficialmente, no mencionó iOS 19 ni MacOS 16 como plataformas de lanzamiento. Sin embargo, la necesidad de gestionar las expectativas en torno a una de las funciones más promocionadas de Apple Intelligence llevó a la compañía a reconocer el retraso públicamente.

El hecho de que las funciones de Siri más personalizadas no aparezcan en las versiones beta actuales de iOS 18.4 y MacOS 15.4 ya sugería que no estarían listas en el corto plazo. Si Apple tuviera previsto implementarlas en actualizaciones menores como iOS 18.5 o 18.6, no habría considerado necesario hacer este anuncio. En cambio, la declaración confirma que estas mejoras no estarán disponibles hasta el siguiente ciclo de sistemas operativos, que comenzará en la WWDC 2025.

Dentro del paquete de novedades de Apple Intelligence, Siri ya recibió mejoras simples en iOS 18 y MacOS 15, que ya están en la mayoría de sus máximos competidores. Sin embargo, la característica más esperada y revolucionaria es la que permite a Siri acceder y comprender la información personal del usuario dentro de sus aplicaciones, procesándola de forma privada en sus dispositivos. Esta capacidad, conocida como “App Intents”, es lo que diferenciará realmente a Siri en el futuro y permitirá una interacción más fluida y contextualizada con el asistente de voz.

Sin embargo, según informa Mark Gurman de Bloomberg, los ejecutivos de Apple, incluido el jefe de software Craig Federighi, expresaron fuertes preocupaciones internas sobre el desempeño de estas funciones en sus pruebas personales, señalando que no funcionaban correctamente o como se había anunciado. Además, algunas fuentes dentro de la división de inteligencia artificial, citadas por Gurman, creen que el trabajo en estas funciones podría descartarse por completo y que sería necesario reconstruirlas desde cero.

En los últimos días, Gurman también reportó que una verdadera versión modernizada y conversacional de Siri podría no llegar hasta iOS 20 “en el mejor de los casos”. Esta alternativa podría seguir extendiendo la amplia ventaja que tiene Samsung en el mercado, por ejemplo. Otros emergentes como Honor, Oppo y Xiaomi siguen sus pasos para convertirse líderes en este segmento.

Apple se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer estas funciones gracias a su control del hardware y software dentro de su ecosistema. Junto con Google, es una de las pocas empresas que pueden integrar un asistente de IA de esta magnitud en una plataforma móvil sin depender de servicios en la nube que comprometan la privacidad del usuario.

El retraso puede ser una decepción para muchos usuarios, pero también sugiere que Apple está apostando por una implementación cuidadosa y optimizada de estas funciones.

