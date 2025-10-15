Apple presentó sus modelos de Mac y iPad, ahora equipados con el nuevo chip M5

Desde su entrada en el segmento profesional, Apple se ha caracterizado por brindar un ecosistema completo de punta a punta. Foto: Cortesía: Apple

Hoy, 15 de octubre de 2025, Apple presentó en Silicon Valley su nuevo procesador M5, el cual mejora hasta cuatro veces el procesamiento neuronal de la GPU (tarjeta gráfica), en comparación con el chip M4. También ofrece trazado de rayos y un rendimiento 45% más poderoso que su antecesor. Todo esto en busca de un mejor trabajo no solo en aplicaciones de edición como la suite de Adobe, sino también un funcionamiento mucho mejor en la ejecución de videojuegos exigentes gráficamente.

El chip M5 llega de la mano con la nueva MacBook Pro, iPad Pro y los Apple Vision Pro (lentes de realidad aumentada). “Con la introducción de aceleradores neuronales en la GPU, M5 ofrece un gran impulso a las cargas de trabajo de IA. Combinado con un gran aumento en el rendimiento de los gráficos, el núcleo de CPU más rápido del mundo, un Neural Engine más rápido y un ancho de banda de memoria unificado aún mayor”, manifestó Johny Srouji, vicepresidente senior de tecnologías de hardware de Apple.

De acuerdo con el fabricante, este nuevo procesador está optimizado por inteligencia artificial (IA) para que tanto la MacBook Pro de 14 pulgadas, como el iPad Pro vean “drásticamente acelerados los flujos de trabajo impulsados por IA”. En la práctica, que estos equipos sean capaces de ejecutar modelos de difusión en aplicaciones como Draw Things y utilizar plataformas como webAI. En el caso de las Apple Vision Pro, 10% más de píxeles por imagen y una tasa de refresco 120 Hz en pantallas micro-OLED.

Finalmente, al menos por el lado de M5, el ancho de banda de la memoria RAM se amplía hasta los 153 GB, lo que representa un 30% más de capacidad en comparación con el chip M4. Incluso, desde los 32 GB de memoria es posible ejecutar programas de la envergadura de Adobe PhotoShop y Final Cut Pro al mismo tiempo, mientras se cargan archivos grandes en la nube en segunda plano. Un rendimiento ideal para creadores de contenido o profesionales del mundo del diseño audiovisual y fotográfico.

Todo lo anterior ¿Cómo se ve en el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas?

Como parte de sus lanzamientos de este miércoles 15 de octubre, la marca de la manzana mordida presentó su nueva MacBook Pro de 14 pulgadas, equipada con el anteriormente descrito procesador M5. Respecto a sus mejoras, amplía su batería a 24 horas de uso continuo y acelera la entrada y salida de aplicaciones gracias a su almacenamiento interno SSD; sea para visualizar imágenes en formato RAW, manipular escenas 3D o renderizar y exportar archivos grandes de video.

“Pantalla Liquid Retina XDR con una opción de nanotextura, una cámara Center Stage de 12 MP, un sistema de sonido de seis bocinas, una amplia gama de puertos, capacidades de Apple Intelligence y la potencia de macOS Tahoe”, fue lo que publicó Apple en su blog oficial. Además de eso, estará disponible a partir del 22 de octubre de 2025 -con reservas abiertas desde el 15 del mismo mes- en dos colores: plateado y negro y un almacenamiento de hasta cuatro TB.

“La MacBook Pro sigue siendo la mejor computadora portátil profesional del mundo. M5 marca el próximo gran salto en IA para Mac y ofrece un gran impulso en el rendimiento gráfico, acelerando los flujos de trabajo exigentes para todos, desde estudiantes hasta creativos, desarrolladores y profesionales de negocios, y más. La nueva MacBook Pro de 14 pulgadas está a otro nivel”, expresó John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple.

Por último, este nuevo computador portátil de la empresa fundada con Steve Jobs promete el mismo rendimiento tanto conectado, como usando su batería interna. La cual, de acuerdo con Apple, es posible cargarla del 1 al 50% en apenas 30 minutos. Eso sí, esto solo es posible utilizando un adaptador de corriente USB-C de 96 W o más. Ofrece un brillo máximo de hasta 1.600 nits y 16 GB de memoria RAM de base, con la posibilidad de llevarla hasta los 150 GB para trabajos más pesados.

Y ahora ¿Qué es capaz de hacer el iPad Pro?

También integrando el chip M5, el nuevo iPad Pro tiene soporte para wifi 7, coraza en negro o plateado y pantalla de 11 o 13 pulgadas. Adicionalmente, al igual que el MacBook Pro de 14 pulgadas, esta tablet de la manzana mordida también estará disponible a partir del 22 de octubre con reservas abiertas desde este miércoles. La CPU, más rápida que la de M4, está hecha para diseñadores gráficos que trabajan con gráficos vectoriales complejos en aplicaciones como Adobe Illustrator.

Incluso, es capaz de realizar múltiples tareas de forma rutinaria en aplicaciones como SketchUp y Morpholio Trace, comunes entre los arquitectos. Todo eso sin dejar de lado a los usuarios comerciales que cada vez necesitan y quieren más velocidad para iniciar y acceder a archivos grandes. Por eso, este iPad Pro M5 también mejora el rendimiento de escalado de video con IA hasta 3,7 veces más rápido en comparación con el procesador M1 y 2,3 veces en comparativa al M4 en DaVinci Resolve.

Siguiendo con su plan de abrirse paso en la industria de los videojuegos, Apple también le dejo espacio en las mejoras a las funciones relacionadas con el Gaming y en general los procesos llevados a cabo por la GPU (tarjeta gráfica). Por eso, las velocidades de lectura y escritura del almacenamiento ahora es hasta dos veces más rápidos que el modelo anterior en las versiones de 256 y 512 GB, además de una memoria interna base de 12 GB, es decir, un 50% más grande que su antecesor.

En conclusión, su panel OLED de hasta 1.600 nits de brillo y 120 Hz de tasa de refresco, perfila al nuevo iPad Pro como un compañero creativo, versátil y productivo para quienes busquen convertir su arte en una profesión. Además, los lápices ópticos -Apple Pencil Pro y Apple Pencil- también brindan el complemento idóneo para quienes quieran un nuevo juguete para la cabina del pódcast, la oficina, el estudio de grabación o tantos otros espacios de trabajo que demandan las bondades técnicas de equipos como los de Apple.