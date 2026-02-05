Así es el nuevo Honor Magic 8 Lite: precio, características y qué gama es

Honor Magic 8 Lite, la nueva apuesta de la tecnológica que eleva el grado de resistencia. Foto: Archivo Particular

Honor presentó recientemente en Colombia su Honor Magic 8 Lite, un dispositivo pensado para durar. La carta que este año se juega la tecnológica es inusual, ya que viene acompañada de un sello de récord Guinness.

En septiembre del año pasado, este teléfono fue sometido a una prueba en Dubai, en la que se dejó caer a una altura de 6,133 metros, sin que sufriera afectaciones en su funcionamiento ni daños visibles en su estructura. Esta hazaña lo hizo merecedor al reconocimiento de la caída más alta sobrevivida por un smartphone.

Con esto, Honor viene a reforzar la reputación de teléfonos resistentes —especialmente en su línea Magic— que ha venido cultivando en los últimos años. A estos dispositivos los hemos visto caer sobre baldosas y asfalto, sin que, de forma considerable, se deformen, quiebren o su pantalla se haga pedazos.

En las reseñas realizadas por El Espectador, en las que también fue puesto a prueba el Honor Magic 8 Lite, hemos constatado su alto nivel de resistencia frente a los golpes y accidentes propios del uso cotidiano. No obstante, es importante hacer una precisión: estas pruebas se realizan exclusivamente con fines informativos y no se recomienda a los usuarios replicarlas. Se trata, al fin y al cabo, de un dispositivo de precisión que, aunque según la marca puede seguir funcionando tras caídas de hasta 2,5 metros sobre superficies exigentes, no está exento de presentar rayones o fisuras, especialmente en los bordes y en el cristal que protege los lentes.

Detrás de esta alta resistencia hay una apuesta de ingeniería que recurre a la física: la inclusión de fluidos no newtonianos que se comportan como pequeños airbags al momento de recibir impactos fuertes. A esto se suma la protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en la pantalla, que ofrece hasta un 30 % más de resistencia frente a generaciones anteriores, especialmente en caídas sobre superficies rugosas.

No es casualidad que el dispositivo cuente con certificaciones como la de Rendimiento Premium de Resistencia Triple y la de Fiabilidad Integral 5 Estrellas, ambas otorgadas por la SGS.

La resistencia no se limita a los golpes. El Magic 8 Lite también está preparado para enfrentar polvo y agua. Sus certificaciones IP68 e IP69K garantizan que puede sumergirse hasta 1,5 metros durante 30 minutos y resistir salpicaduras de agua a altas temperaturas, incluso de hasta 85 grados centígrados. En un contexto donde los accidentes cotidianos siguen siendo una de las principales causas de daño en los teléfonos, este tipo de protección cobra especial relevancia.

Resulta insteresante ver cómo las tecnológicas están apostando cada vez más por la durabilidad como un factor diferenciador en un mercado altamente competitivo. Recientemente, por ejemplo, Xiaomi presentó en Colombia una familia de dispositivos (los Redmi Note 15) que también destacan por su alto nivel de resistencia. La competencia ya no se libra únicamente en torno a la cámara, el procesador, la pantalla o la batería —atributos que siguen siendo relevantes y que abordaremos más adelante—, sino en la capacidad real de los teléfonos para soportar el uso cotidiano y, con el tiempo, el desgaste “inevitable” de los años.

Y es que precisamente cuando se habla de un teléfono pensado para durar, también hay que analizar la batería. Para este caso, el Honor Magic 8 Lite dispone de una de silicio-carbono de 8.300 miliamperios, una autentica bestialidad.

El uso de este tipo de materiales no solo permite una mayor capacidad en un cuerpo delgado, sino que reduce el desgaste con el paso del tiempo. Según Honor, podrían pasar hasta seis años antes de que el usuario note una degradación significativa en su rendimiento.

Esta batería también está diseñada para operar en condiciones extremas: el teléfono puede funcionar en temperaturas que van desde los –30 hasta los 55 grados centígrados. Incluso en situaciones críticas, con apenas un 2 % de carga y el modo Ultra Ahorro activado, el equipo es capaz de ofrecer una hora de llamadas, varias horas en espera o reproducción de música con la pantalla apagada.

La carga rápida de 66 W permite recuperar del 0 % al 20 % de batería en solo 10 minutos, y con una carga completa el dispositivo puede alcanzar una autonomía de hasta tres días, dándole un uso moderado.

Al hablar de un grado de resistencia tan alto, y una batería tan potente, se pensaría que este es un producto grueso y hasta incómodo para llevar en el bolsillo. Pero no lo es. El Magic 8 Lite tiene un grosor de apenas 7,76 milímetros, bordes curvos y un acabado que se siente robusto y agradable al tacto. Está disponible en colores verde esmeralda, negro medianoche y dorado amanecer.

La pantalla es otro de sus puntos fuertes. Integra un panel AMOLED de 6,79 pulgadas con resolución 1,5K, capaz de reproducir más de 1.000 millones de colores. Los contrastes son profundos, la experiencia es fluida gracias a su tasa de refresco de hasta 120 Hz y el brillo máximo de 6.000 nits permite usar el teléfono sin problemas incluso bajo luz solar directa.

La inteligencia artificial también juega un papel clave: la pantalla responde aunque esté mojada o si el usuario lleva guantes, algo especialmente útil en el uso diario.

En fotografía, el Magic 8 Lite apuesta por una cámara principal de 108 megapíxeles con apertura focal de 1.75, que permite un zoom sin pérdidas de hasta tres aumentos y digital de hasta diez. Se complementa con un lente gran angular de 5 MP y una cámara frontal de 16 MP.

La grabación de video alcanza resolución 4K a 30 cuadros por segundo, con apoyo de estabilización óptica y electrónica.

Las funciones de inteligencia artificial amplían las posibilidades creativas: desde borrar objetos no deseados y mejorar imágenes antiguas o de baja resolución, hasta corregir detalles tan cotidianos como unos ojos cerrados en una fotografía. La IA también se extiende a tareas prácticas como traducción en tiempo real y redacción de texto.

En términos de rendimiento, el dispositivo integra un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, de ocho núcleos y fabricación en 4 nanómetros. Es suficiente para tareas exigentes como edición de video o videojuegos con gráficas demandantes, sin recalentamientos notorios ni caídas de rendimiento.

A esto se suman configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno, sonido estéreo, MagicOS 9.0 basado en Android 15 y conectividad 5G.

En Colombia, el HONOR Magic 8 Lite tiene un precio base de COP 2.299.000 para la versión de 8+8 GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento interno.

Se ubica dentro de la categoría de teléfonos de gama media, pues aunque ofrece prestaciones que no se encuentran en muchos dispositivos de gama alta —como una batería de gran capacidad y un enfoque marcado en la resistencia—, también presenta ciertas limitaciones en otros apartados, como el fotográfico, sin que esto signifique que los resultados sean de mala calidad. Se trata, más bien, de un equipo que prioriza el equilibrio entre rendimiento, durabilidad y precio.

En general, este teléfono está pensado para durar: resistente no solo a las exigencias del uso cotidiano, sino también al paso del tiempo. En un mercado donde la obsolescencia parece estar siempre a la vuelta de la esquina, resulta positivo que un fabricante ponga la durabilidad en el centro de la ecuación, sin renunciar al diseño, la tecnología ni a una experiencia de uso completa.

