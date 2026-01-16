Redmi Note 15 llega a Colombia: precio, fecha de lanzamiento y características clave

La nueva serie de Xiaomi apuesta por batería de 7000 mAh, carga rápida de 33 W y diseño reforzado. Foto: Xiaomi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Serie Redmi Note 15 llegará oficialmente a Colombia el próximo 28 de enero. Esta nueva generación llega para continuar el legado de la familia de smartphones más icónica de la marca en el país y para redefinir los estándares de resistencia, autonomía y experiencia visual dentro de la gama media.

Xiaomi prepara la Serie REDMI Note 15 para establecer un nuevo estándar en el mercado nacional bajo su concepto de 'Durabilidad Titán’, una propuesta diseñada para resistir los desafíos del uso cotidiano y acompañar ritmos de vida exigentes.

Un salto evolutivo en tres pilares

Aunque el anuncio completo de la serie se realizará durante el evento de lanzamiento, Xiaomi adelantó que esta generación está construida sobre tres ejes fundamentales:

Durabilidad Titán : La Serie REDMI Note 15 incorpora una arquitectura estructural reforzada y materiales de nueva generación, pensados para resistir caídas, impactos y condiciones adversas . Además, cuenta con certificación IP64, que garantiza resistencia al polvo y a salpicaduras en condiciones específicas de laboratorio.

Rendimiento y energía : El dispositivo está impulsado por el procesador Snapdragon 685, fabricado en proceso de 6 nm, con CPU de ocho núcleos Qualcomm® Kryo™ de hasta 2.8 GHz y GPU Qualcomm® Adreno™. Se complementa con configuraciones de 6 GB + 128 GB y 8 GB + 256 GB de almacenamiento, memoria LPDDR4X + UFS 2.2, expansión de RAM hasta 16 GB mediante memoria virtual y almacenamiento ampliable vía microSD hasta 2 TB .

Fotografía: La serie mantiene su enfoque en sistemas de cámara de alta resolución con un sensor principal dual de 50 MP con inteligencia artificial, lente f/1.8 y grabación de video en 1080p a 30 fps. La cámara frontal es de 8 MP, con funciones como HDR, modo retrato, aro de luz suave y grabación en Full HD.

Pantalla inmersiva

La Serie REDMI Note 15 integra una pantalla FHD+ de 6.9 pulgadas, con resolución 2340 × 1080, densidad de 374 ppi y tasa de actualización de hasta 144 Hz en aplicaciones compatibles.

Alcanza un brillo típico de 700 nits y hasta 850 nits en modo HBM, cuenta con certificaciones TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free y Circadian Friendly) y soporte para Dolby Atmos y Hi-Res Audio.

Autonomía, seguridad y conectividad

Uno de los puntos fuertes del equipo es su batería de 7000 mAh (típica), acompañada de carga rápida de 33 W. En materia de seguridad, incorpora sensor lateral de huellas y desbloqueo facial con inteligencia artificial.

En conectividad, el dispositivo ofrece compatibilidad con redes 2G, 3G y 4G LTE, Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.0, navegación GPS (Glonass, Galileo y Beidou) y emisor infrarrojo. No cuenta con NFC, dependiendo del mercado.

Diseño y sistema operativo

El equipo estará disponible en los colores Morado Arena, Gris Titán y Negro Ocaso. Sus dimensiones son 169.48 mm de alto, 80.45 mm de ancho, 8.40 mm de grosor y un peso de 214 gramos.

Funciona bajo Xiaomi HyperOS 2, cuya disponibilidad de funciones puede variar según el modelo y la región.

Próximamente en Colombia

“Con la Serie REDMI Note 15, traemos a Colombia un verdadero titán. Hemos escuchado a nuestros usuarios, que buscan no solo tecnología avanzada, sino un equipo que aguante su ritmo de vida sin preocupaciones”, afirmó Natalia Henao, Sales Director Carriers de Xiaomi Colombia.

El precio anunciado en Colombia es de $699.900.

Tendencias tecnológicas de 2026

Luego del auge de la inteligencia artificial generativa, 2026 se perfila como un año de consolidación. Más que nuevas promesas, la industria enfrenta ahora el reto de operar de forma autónoma, segura y energéticamente responsable.

Así lo plantean análisis de Gartner y visiones del sector como las de Schneider Electric, que coinciden en que la infraestructura digital se ha convertido en un activo estratégico para la economía global.

En este escenario, los centros de datos han dejado de ser simples soportes tecnológicos. La incorporación de IA en sus sistemas de gestión permite anticipar fallos, optimizar cargas de trabajo en tiempo real y ajustar el consumo energético según la disponibilidad de fuentes renovables.

Al mismo tiempo, la presión por soportar modelos de IA cada vez más exigentes ha impulsado la adopción de refrigeración líquida y arquitecturas híbridas, especialmente en entornos de alta densidad.

La dimensión energética es otro eje central. En 2026, el centro de datos tiende a funcionar como una micro-red activa, integrando almacenamiento en baterías y nuevas fuentes de generación para reducir su dependencia de la red pública y avanzar hacia modelos de carbono neutral o incluso carbono neto positivo.

Estas mismas lógicas comienzan a trasladarse al nivel del usuario. En el software de consumo, sistemas operativos como Xiaomi HyperOS 3 incorporan modelos de IA especializados, procesamiento local de datos sensibles y arquitecturas que permiten que distintos dispositivos operen de manera coordinada, reduciendo la dependencia de la nube y mejorando la seguridad.

El panorama tecnológico de 2026 no describe un salto abrupto, sino una convergencia progresiva. Desde los centros de datos hasta los dispositivos personales, la industria avanza hacia sistemas más autónomos, interconectados y diseñados para sostener el crecimiento digital sin perder de vista la eficiencia y la responsabilidad.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.