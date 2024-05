Así puede consultar la información que Google sabe sobre usted, ¿cómo eliminarla?

Actividad en la Web y en Aplicaciones: De acuerdo con el centro de ayuda, este ajuste guarda las búsquedas y la actividad que realiza el usuario en otros servicios de Google, con el fin de que las personas puedan disfrutar de experiencias más personalizadas como búsquedas más rápidas, aplicaciones más útiles y recomendaciones de contenido. En caso de no estar de acuerdo con la recolección de los datos de la actividad, el usuario puede desactivar la función y eliminar los servicios de Google a los cuales no se le hará más seguimiento de actividad. En ajustes secundarios de este apartado también están las opciones de incluir actividad de audio e historial de búsquedas visuales. Lo recomendable es no activarlas, o en caso de que estén activadas, desactivarlas.