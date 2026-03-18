Así puede limpiar un Apple Watch y mantener el reloj inteligente como nuevo sin dañarlo

Mantener el Apple Watch limpio y seco es clave para que funcione correctamente. Foto: Freepik

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Los relojes inteligentes se han vuelto en elementos determinantes en la rutina diaria. Acompaña desde la actividad física hasta la jornada laboral, por lo que es normal que, con el uso constante, acumule suciedad, sudor y residuos. Mantenerlo limpio no es solo un tema estético, también ayuda a conservar su funcionamiento y prolongar su vida útil.

Acá le contamos, de forma práctica, cómo realizar una limpieza adecuada sin poner en riesgo el dispositivo.

¿Cómo limpiar el Apple Watch?

Mantener el Apple Watch limpio y seco es clave para que funcione correctamente. Después de estar en contacto con agua, sudor o humedad, lo ideal es secarlo bien, especialmente en la parte trasera donde están los sensores. Si hay líquido o suciedad en esa zona, las mediciones pueden fallar o perder precisión.

También es importante evitar la acumulación de productos como lociones o protector solar, ya que con el tiempo pueden interferir con el desempeño del reloj. En este punto conviene ser claro. No se deben usar jabones, limpiadores, materiales abrasivos, aire comprimido ni fuentes de calor externas, porque pueden deteriorar el dispositivo.

Para hacer una limpieza segura, se recomienda seguir estos pasos:

Apagar el reloj y retirarlo del cargador.

Quitar la correa, especialmente si es de cuero.

Limpiar el reloj con un paño suave, sin pelusa y no abrasivo. Si hace falta, se puede humedecer ligeramente con agua.

Si hay suciedad visible en zonas como las bocinas, se puede pasar bajo un chorro suave de agua tibia. No usar jabón ni otros productos.

En modelos recientes (Apple Watch Series 10 y versiones posteriores), es posible usar un cepillo de cerdas suaves para retirar suciedad en las ranuras.

Secar completamente el reloj, incluyendo la parte trasera, con un paño limpio y no abrasivo.

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Ahora, la limpieza de la correa

Antes de empezar, lo primero es retirar la correa del Apple Watch. Esto facilita la limpieza y evita que la humedad llegue a zonas sensibles del reloj. Estas recomendaciones aplican para correas originales; si se trata de otra marca, lo mejor es seguir las indicaciones del fabricante.

Cada material tiene su cuidado, así que conviene tener en cuenta lo siguiente:

Correas de cuero

Limpiar con un paño suave, sin pelusa y no abrasivo.

Si hace falta, usar el paño apenas húmedo con agua.

No sumergirlas ni mojarlas en exceso, ya que no son resistentes al agua.

Dejarlas secar al aire completamente antes de volver a usarlas.

Evitar el sol directo, el calor intenso o ambientes húmedos.

Correas trenzadas, deportivas o tipo Trail

Limpiar con un paño suave; si es necesario, ligeramente húmedo.

Se puede usar un jabón de manos suave e hipoalergénico.

Secar bien con un paño limpio antes de volver a instalarla.

Correas con eslabones magnéticos o hebilla moderna

Preparar una mezcla suave de agua con una pequeña cantidad de detergente líquido.

Humedecer un paño sin pelusa, escurrirlo y limpiar la correa con movimientos suaves.

Pasar luego otro paño apenas húmedo solo con agua para retirar residuos.

No sumergir este tipo de correas.

Secar con un paño limpio y dejarla reposar en una superficie plana al menos un día antes de usarla.

Otras correas, hebillas y cierres

Limpiar con un paño suave, seco o ligeramente húmedo.

Secar completamente antes de volver a colocarlas en el reloj.

Cuidados para la piel y uso cómodo del reloj inteligente

El uso diario del Apple Watch debe ser cómodo. Para lograrlo, es importante llevarlo con un ajuste adecuado, ni muy apretado ni demasiado suelto, de forma que la piel pueda respirar sin problema.

Mantener el reloj, la correa y la piel limpios y secos hace una gran diferencia. Esto ayuda a evitar molestias o irritaciones, sobre todo después de hacer ejercicio o tras el contacto con sudor, jabón, bloqueador solar o cremas, que pueden generar incomodidad con el tiempo.

También conviene prestar atención a los materiales. Si la piel es sensible o existe alguna alergia a componentes como metales o ciertos plásticos, lo recomendable es verificar de qué está hecha la correa antes de usarla.

Por otro lado, aunque existen correas de terceros, no todas ofrecen el mismo ajuste. Algunas pueden interferir con funciones del reloj o causar molestias en la piel. Por eso, lo más recomendable es optar por correas certificadas, que aseguren un buen funcionamiento y mayor comodidad en el uso diario.