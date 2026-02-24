Así puede ver los mensajes anteriores de WhatsApp si es nuevo en un grupo

El contenido mantiene el cifrado de extremo a extremo. Además, los administradores pueden desactivar la función si prefieren que la información previa no se comparta. Foto: pexels

La aplicación de mensajería WhatsApp incorporó una función pensada para cuando alguien llega tarde a un grupo y no entiende nada de lo que se está hablando. La herramienta, llamada “Historial de mensajes del grupo”, permite compartir parte de la conversación previa con los nuevos integrantes, sin depender de capturas de pantalla ni de largos resúmenes que terminan saturando el chat.

Eso sí, para que el recién llegado pueda ver mensajes anteriores, alguien del grupo —generalmente un administrador o un miembro activo— debe decidir compartirlos.

Entre los aspectos más relevantes de la actualización se encuentran los siguientes:

Envío selectivo

Se pueden compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, según lo que se considere relevante para dar contexto.

Aviso al grupo

Cada vez que se comparte el historial, todos reciben una notificación que indica quién lo envió y a qué hora, manteniendo la transparencia dentro del chat.

Formato diferenciado

Los mensajes compartidos aparecen con una presentación visual distinta, de modo que se distinguen fácilmente del flujo actual de la conversación.

Privacidad

El contenido mantiene el cifrado de extremo a extremo. Además, los administradores pueden desactivar la función si prefieren que la información previa no se comparta.

Una herramienta que agiliza la dinámica del grupo

Más allá de la actualización, esta función cambia la forma en que se integra alguien nuevo. En vez de detener la conversación para explicar qué ha pasado, el grupo puede seguir avanzando mientras el recién llegado revisa los mensajes compartidos.

Funciona bien en grupos de trabajo, estudio o familia, donde la información previa suele ser relevante para seguir el ritmo del chat sin repetir lo ya dicho.

Otros ajustes que llegan a los grupos

Además del historial compartido, WhatsApp ha sumado varias funciones que apuntan a que los grupos sean más organizados y seguros. Estas son algunas de las más relevantes:

Chats de voz en tiempo real

Funcionan como un walkie-talkie dentro del grupo. Están pensados para comunidades grandes y se cierran solos después de 60 minutos sin actividad, así no quedan abiertos innecesariamente.

Creación de eventos desde el chat

Permite fijar fecha, hora y lugar sin salir de la conversación. Los integrantes pueden confirmar asistencia ahí mismo, lo que facilita la coordinación.

Más controles de privacidad

Se pueden limitar reenvíos, bloquear descargas automáticas y restringir que el contenido sea utilizado por sistemas de inteligencia artificial como Meta AI.