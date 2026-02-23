¿Cómo verificar llamadas y enlaces de estafa usando ChatGPT? Acá le contamos

A muchos usuarios les pasa lo mismo: un día el teléfono empieza a sonar más de lo habitual y, sin darse cuenta, la mayoría de esas llamadas provienen de números desconocidos. Foto: freepik

Cada vez es más frecuente encontrarse con intentos de engaño que llegan a través del teléfono. No siempre es evidente desde el primer momento, pero detrás de una supuesta oferta, un premio o una advertencia urgente puede haber alguien intentando quedarse con dinero o datos personales.

Mientras estas tácticas se vuelven más elaboradas, también surgen herramientas para enfrentarlas. La inteligencia artificial empieza a jugar un papel importante en esa tarea. En el caso de ChatGPT, existe una opción que permite revisar números telefónicos de distintos países y analizar enlaces que generen dudas, con el fin de verificar si han sido relacionados con reportes de fraude o campañas de spam.

La función trabaja mediante una integración con Malwarebytes, firma especializada en ciberseguridad. A través de esta conexión, el sistema compara el número o el enlace ingresado con bases de datos y registros asociados a actividades maliciosas.

Paso a paso para revisar un número o enlace dudoso

El proceso es más simple de lo que parece y no requiere conocimientos técnicos.

Para comenzar, ingrese a su cuenta de ChatGPT y abra el menú lateral. En la sección Explorar GPTs, busque Malwarebytes y seleccione la opción Conectar para activarla. Tras aceptar los términos de uso, el bot quedará disponible dentro del chat.

A partir de ese momento, solo hay que copiar el número telefónico completo, incluido el código del país, y pegarlo en la conversación para solicitar la verificación. Este detalle es clave: por ejemplo, en Colombia se debe anteponer +57, ya que, sin el prefijo internacional, el sistema no podrá identificar correctamente el origen del número.

Para aprovechar al máximo la integración con Malwarebytes, siga estos pasos:

Abra ChatGPT desde la web o la aplicación móvil o de escritorio.

Diríjase al apartado de aplicaciones y conecte Malwarebytes siguiendo las indicaciones de la ficha técnica.

Una vez activado, puede invocar Malwarebytes usando el símbolo @ en el chat y escribir su consulta.

Pegue el número, correo electrónico o enlace que desea analizar y reciba en segundos la respuesta sobre si el contenido es seguro, sospechoso o ha sido reportado como fraude o spam.

También se puede acceder a Malwarebytes desde el botón + en la barra de chat, donde se encuentran todas las aplicaciones conectadas, para facilitar su uso junto a otras funciones de ChatGPT, como la creación de imágenes o el asistente de compras.