Así son los JBL Soundgear Clips: audio abierto, diseño urbano y bajos inteligentes

Los audífonos de oído abierto están en tendencia este año y JBL tiene una nueva incorporación: los Soundgear Clips, los cuales utilizan la tecnología JBL OpenSound y cuentan con un diseño ligero que se sujeta cómodamente a la oreja como un clip, simulando un piercing conch.

Esta tecnología de conducción por aire proporciona audio abierto de alta calidad sin aislar al usuario del entorno para ofrecer sonido de alta calidad sin cerrar el canal auditivo.

Al no aislar al oyente de su entorno, permite mantenerse consciente de lo que sucede alrededor. La nueva forma SonicArc posiciona perfectamente el altavoz para lograr el mejor rendimiento de bajos y evita la fuga de sonido, lo que permite llamadas y sesiones de escucha más privadas, aunque el diseño no aísla completamente.

Los Soundgear Clips también incorporan un algoritmo Adaptive Bass Boost, que ajusta automáticamente los graves para ofrecer una experiencia sonora dinámica y un audio optimizado.

Además, cuentan con un sistema de cuatro micrófonos con inteligencia artificial que garantiza llamadas nítidas, permitiendo que los audífonos identifiquen claramente la voz del usuario incluso en entornos con alto nivel de ruido de fondo.

Su diseño

Inspirados en las últimas tendencias de la moda, los Soundgear Clips presentan cuatro tonos metálicos (cobre, azul, morado y blanco) y un acabado translúcido.

El diseño tipo clip, ligero, flexible y cómodo, permite combinarlos fácilmente con otros aretes o usarlos junto con gafas de sol.

Se complementan con un estuche compacto a juego que cabe fácilmente en el bolsillo y ofrecen hasta 32 horas de batería. Su precio es de COP 590.900.

Características de JBL Soundgear Clips

· Conducción por aire impulsada por JBL OpenSound, con bajos mejorados y privacidad en la escucha.

· Algoritmo Bass Boost para un sonido dinámico mejorado.

· TPU suave con arco flexible que se sujeta a la oreja para un uso cómodo durante todo el día.

· Sistema de cuatro micrófonos con algoritmo de IA para llamadas claras y nítidas.

· Hasta 32 horas de reproducción (audífonos: 8 horas; estuche: 24 horas) con Speed Charge (10 minutos = 3 horas).

· Audífonos con resistencia al agua y al polvo IP54.

Una nueva serie Tune

Además, JBL anunció nuevas incorporaciones a su popular serie JBL Tune, brindando a los oyentes más opciones para encontrar el estilo, el sonido y las funciones que se adapten a sus necesidades cotidianas.

Los JBL Tune 780NC y JBL Tune 680NC incorporan cancelación de ruido adaptativa (ANC) y JBL Spatial Sound a la reconocida gama de audífonos de gran valor, mientras que los JBL Tune 730BT y JBL Tune 530BT ofrecen una excelente experiencia de escucha diaria con JBL Pure Bass Sound.

Para completar la serie, los JBL Tune 530 Wired y JBL Tune 530C ofrecen un rendimiento con cable simple y confiable para quienes buscan conectividad clásica, y los JBL Tune 135BT y JBL Tune 235BT suman comodidad inalámbrica y liviana.

