Bad Bunny en Medellín: el truco para encender o apagar la cámara del concierto

Miles de asistentes llevaron la cámara simbólica colgada al cuello durante los conciertos de Bad Bunny.

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín fueron un “BAILE INoLVIDABLE”. Durante tres noches consecutivas, el estadio Atanasio Girardot y las calles de la capital antioqueña se llenaron de música, fiesta y miles de personas que vibraron al ritmo del artista más escuchado del planeta, con 19.8 mil millones de reproducciones en 2025, según Spotify.

Más de 40.000 asistentes por noche, una ocupación hotelera superior al 85 % y un impacto económico estimado en 36,1 millones de dólares confirmaron que la llegada del puertorriqueño no fue solo un evento musical, sino un fenómeno cultural y urbano que desbordó el escenario.

Ese impacto también dejó ver el otro lado de los eventos masivos. En los días previos a los conciertos se registraron quejas por cancelaciones de reservas hoteleras, incrementos en los precios por noche y una reventa de entradas que alcanzó cifras elevadas. Situaciones que, pese a generar molestias, no impidieron que la ciudad se volcara a celebrar con el “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Medellín, tres noches al ritmo de Bad Bunny

Cada noche tuvo su propio pulso y un invitado especial que marcó el tono del show. En la primera jornada, Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, llevó al Atanasio a una descarga de energía y amor con “Ojitos Lindos”, una de las canciones más exitosas del álbum “Un Verano Sin Ti”, que fue el décimo álbum más escuchado en 2025 tras tres años de su lanzamiento.

En la segunda, Arcángel apareció como puente con la vieja escuela del reggaetón y el trap, despertando la nostalgia y las barras más crudas de los conciertos con canciones como “Tú No Vive Así”, “La Jumpa” o “Por Amar A Ciegas”.

Y en la tercera, Karol G selló el cierre de la serie con una aparición que reforzó el vínculo simbólico entre Medellín y el dominio global de la música latina actual. Junto a Bad Bunny interpretó “Ahora Me Llama”, tema lanzado en 2017 en pleno auge del trap latino y que fue uno de los momentos más celebrados de la noche.

¿Cómo controlar la cámara del concierto?

Más allá del show y los invitados, hubo un detalle que se robó los flashes desde el inicio de la gira: una cámara simbólica colgada al cuello de miles de asistentes.

Hecha como un recuerdo interactivo, su función se activa a través de un LED y un sensor infrarrojo, controlados a distancia mediante torres especiales instaladas durante el concierto, que envían la señal y definen el color de la luz.

Ese mismo sistema permite encenderla, apagarla o modificar su funcionamiento fuera del estadio. A partir de una explicación difundida por el creador de contenido Diemzey, se viralizó la forma de reactivar la cámara desde casa y revivir parte de la atmósfera del concierto.

Paso a paso para reactivarla:

Verificar si el teléfono Android tiene sensor infrarrojo.

Tener en cuenta que los iPhone no cuentan con esta tecnología.

Descargar la aplicación IRplus desde Play Store.

el archivo de configuración Descargar de la aplicación.

Enviar la señal infrarroja desde la app para definir el color de la cámara.

Listo: volver a disfrutar del recuerdo.

La cámara, al final, no es un accesorio ni un truco del espectáculo. Es el punto de partida de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”: una invitación a detenerse, a recordar y a valorar los momentos felices que construyen identidad.

