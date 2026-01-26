Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología

Bad Bunny en Medellín: el truco para encender o apagar la cámara del concierto

De souvenir a tendencia: el método que se popularizó para reactivar la cámara y traer de vuelta la atmósfera del concierto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de enero de 2026 - 03:30 p. m.
Miles de asistentes llevaron la cámara simbólica colgada al cuello durante los conciertos de Bad Bunny.
Miles de asistentes llevaron la cámara simbólica colgada al cuello durante los conciertos de Bad Bunny.
Foto: EFE - Sebastián Blanco
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín fueron un “BAILE INoLVIDABLE”. Durante tres noches consecutivas, el estadio Atanasio Girardot y las calles de la capital antioqueña se llenaron de música, fiesta y miles de personas que vibraron al ritmo del artista más escuchado del planeta, con 19.8 mil millones de reproducciones en 2025, según Spotify.

Más de 40.000 asistentes por noche, una ocupación hotelera superior al 85 % y un impacto económico estimado en 36,1 millones de dólares confirmaron que la llegada del puertorriqueño no fue solo un evento musical, sino un fenómeno cultural y urbano que desbordó el escenario.

Vínculos relacionados

Bad Bunny en Medellín: así se pueden usar los nuevos stickers en Spotify
Los datos que explican la locura por Bad Bunny en Colombia: 29.000 reproducciones por minuto
Forza Horizon 6 NO estará disponible para PlayStation 5 el día de su lanzamiento

Ese impacto también dejó ver el otro lado de los eventos masivos. En los días previos a los conciertos se registraron quejas por cancelaciones de reservas hoteleras, incrementos en los precios por noche y una reventa de entradas que alcanzó cifras elevadas. Situaciones que, pese a generar molestias, no impidieron que la ciudad se volcara a celebrar con el “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Medellín, tres noches al ritmo de Bad Bunny

Cada noche tuvo su propio pulso y un invitado especial que marcó el tono del show. En la primera jornada, Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, llevó al Atanasio a una descarga de energía y amor con “Ojitos Lindos”, una de las canciones más exitosas del álbum “Un Verano Sin Ti”, que fue el décimo álbum más escuchado en 2025 tras tres años de su lanzamiento.

En la segunda, Arcángel apareció como puente con la vieja escuela del reggaetón y el trap, despertando la nostalgia y las barras más crudas de los conciertos con canciones como “Tú No Vive Así”, “La Jumpa” o “Por Amar A Ciegas”.

Y en la tercera, Karol G selló el cierre de la serie con una aparición que reforzó el vínculo simbólico entre Medellín y el dominio global de la música latina actual. Junto a Bad Bunny interpretó “Ahora Me Llama”, tema lanzado en 2017 en pleno auge del trap latino y que fue uno de los momentos más celebrados de la noche.

¿Cómo controlar la cámara del concierto?

Más allá del show y los invitados, hubo un detalle que se robó los flashes desde el inicio de la gira: una cámara simbólica colgada al cuello de miles de asistentes.

Hecha como un recuerdo interactivo, su función se activa a través de un LED y un sensor infrarrojo, controlados a distancia mediante torres especiales instaladas durante el concierto, que envían la señal y definen el color de la luz.

Ese mismo sistema permite encenderla, apagarla o modificar su funcionamiento fuera del estadio. A partir de una explicación difundida por el creador de contenido Diemzey, se viralizó la forma de reactivar la cámara desde casa y revivir parte de la atmósfera del concierto.

Paso a paso para reactivarla:

  • Verificar si el teléfono Android tiene sensor infrarrojo.
  • Tener en cuenta que los iPhone no cuentan con esta tecnología.
  • Descargar la aplicación IRplus desde Play Store.
  • Descargar el archivo de configuración de la aplicación.
  • Enviar la señal infrarroja desde la app para definir el color de la cámara.
  • Listo: volver a disfrutar del recuerdo.

La cámara, al final, no es un accesorio ni un truco del espectáculo. Es el punto de partida de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”: una invitación a detenerse, a recordar y a valorar los momentos felices que construyen identidad.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo

Estilo de Vida

bad bunny medellín

cámara bad bunny concierto

encender cámara bad bunny

apagar cámara bad bunny

truco cámara infrarrojo bad bunny

irplus bad bunny

sensor infrarrojo android

cámara del concierto bad bunny

debí tirar más fotos world tour

atanasio girardot bad bunny

concierto bad bunny medellin

bad bunny medellin

airbnb medellin

concierto bad bunny

bad bunny bogota

conciertos bad bunny

cuando es el concierto de bad bunny en medellin

bad bunny concierto medellin

concierto bad bunny medellin 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.