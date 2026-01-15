Audífonos de oído abierto, la nueva tendencia para entrenar sin aislarse: ¿cómo funcionan?

Marcas como JBL, Bose y Shokz apuestan por el crecimiento del audio de oído abierto. Foto: JBL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Escuchar música mientras se corre, se entrena o se camina por la ciudad sin aislarse del entorno se ha convertido en una prioridad para muchos usuarios.

En ese cruce entre tecnología, bienestar y actividad física ha empezado a consolidarse una tendencia clara: los audífonos de oído abierto, una categoría que propone una experiencia distinta a la de los modelos tradicionales y que cada vez gana más espacio en el mercado.

A diferencia de los audífonos intraaurales, que se insertan en el canal auditivo y lo sellan, los audífonos de oído abierto están diseñados para no bloquear el oído, permitiendo escuchar tanto el audio como los sonidos del entorno, según explica JBL.

¿Cómo funcionan los audífonos de oído abierto?

Desde el punto de vista técnico, estos dispositivos funcionan principalmente mediante dos enfoques. El primero es la conducción aérea, en la que un transductor se sitúa justo fuera del canal auditivo y dirige el sonido hacia el oído sin obstruirlo. JBL describe este sistema como un “altavoz personal” diseñado específicamente para los oídos, capaz de ofrecer un sonido equilibrado sin aislar al usuario.

El segundo enfoque es la conducción ósea, tecnología desarrollada por Shokz, que transmite el sonido en forma de vibraciones a través del hueso temporal directamente al oído interno, sin pasar por el tímpano. Según la marca, este método mantiene el canal auditivo completamente libre y favorece la percepción del entorno.

La elección entre ambos métodos responde a distintas prioridades. Bose señala que, si bien la conducción ósea permite una apertura total del oído, suele afectar la calidad del sonido y requiere un ajuste firme.

¿Por qué el deporte impulsa esta tendencia?

El vínculo entre los audífonos de oído abierto y el deporte es uno de los motores principales de esta categoría. Shokz explica que los atletas necesitan mantenerse alertas y seguros durante actividades como correr, montar bicicleta o entrenar al aire libre, razón por la cual desde 2011 ha desarrollado auriculares abiertos orientados al rendimiento deportivo.

A esto se suma la comodidad. Bose y Shokz coinciden en que el diseño abierto reduce la presión asociada al uso prolongado de audífonos intraaurales, lo que permite entrenar, trabajar o realizar actividades cotidianas durante más tiempo sin molestias.

Algunas opciones del mercado

La expansión de esta tecnología ya se refleja en productos concretos. JBL anunció recientemente la ampliación de su línea Endurance con varios modelos deportivos.

Entre ellos se destacan los JBL Endurance Zone, los primeros audífonos deportivos de oído abierto de la marca, que incorporan tecnología JBL OpenSound, que dirige el sonido sin bloquear el canal auditivo, combinando bajos profundos con mínima fuga de sonido. Además, cuenta con certificación IP68 y un diseño pensado para entrenamientos exigentes.

Dentro de la misma familia, JBL presentó también los Endurance Peak 4, orientados a usuarios de alta exigencia, con cancelación de ruido adaptativa y modos para escuchar el entorno; los Endurance Pace, de diseño abierto con banda para el cuello y enfoque en ligereza y estabilidad; y los Endurance Run 3, una opción con cable que traslada la filosofía deportiva a formatos USB-C y 3.5 mm.

Por su parte, Bose impulsa el concepto open-ear con los Bose Ultra Open Earbuds, basados en conducción aérea y en su tecnología OpenAudio, con un diseño que se ajusta al borde externo de la oreja y prioriza la comodidad durante todo el día.

En el caso de Shokz, la marca ofrece desde auriculares deportivos abiertos profesionales, diseñados para maratones, montaña y natación, hasta auriculares TWS abiertos, lanzados en 2023, pensados para entrenar, trabajar desde casa o usarlos a lo largo de toda la jornada.

Así, los audífonos de oído abierto dejan de ser una rareza tecnológica para consolidarse como una alternativa real para quienes buscan entrenar y moverse con música sin desconectarse del mundo que los rodea.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.