Apple Creator Studio: así es la nueva suite creativa con IA para video, música e imágenes

Apple presentó esta semana Apple Creator Studio, una nueva suite por suscripción que reúne un conjunto de apps creativas orientadas a edición de video, composición musical, tratamiento de imágenes y productividad visual.

La propuesta busca acercar la potencia de los estudios profesionales a creadores de todas las disciplinas, reflejando el papel que la Mac, el iPad y el iPhone desempeñan en la vida de millones de personas creativas en todo el mundo, sin dejar de lado la privacidad.

Las funciones de Apple Creator Studio

Apple Creator Studio integra nuevas funcionalidades inteligentes y contenido premium a herramientas ya conocidas como Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers y, más adelante, Freeform. Con esta colección, los profesionales creativos pueden editar, personalizar y desarrollar su visión artística a través de experiencias pensadas para Mac, iPad y iPhone.

En el apartado de video, Final Cut Pro para Mac y iPad incorpora nuevas herramientas de edición y funcionalidades inteligentes que permiten mejorar la eficiencia incluso en las cargas de trabajo más complejas.

Entre las novedades se incluyen ‘Búsqueda en las Transcripciones’ para localizar audio mediante texto, ‘Búsqueda Visual’ para identificar objetos o acciones dentro del material grabado y ‘Detección de Tiempo’, que facilita la edición de video al ritmo de la música mediante la visualización de compases y tiempos directamente en la línea de tiempo.

En el iPad, el nuevo ‘Creador de Montajes’ utiliza IA para generar ediciones dinámicas a partir de los mejores momentos de una grabación.

La suite también ofrece acceso a Motion, para la creación de gráficos animados 2D y 3D con herramientas inteligentes como ‘Máscara Magnética’, y a Compressor, que permite personalizar en detalle las configuraciones de exportación e integrarse con Final Cut Pro y Motion.

Más creación, más música

En creación musical, Logic Pro para Mac y iPad suma nuevas funcionalidades inteligentes como Synth Player y Chord ID. Synth Player se integra a los Session Players con IA para ofrecer interpretaciones de música electrónica ajustables de forma intuitiva, mientras que Chord ID convierte grabaciones MIDI o de audio en progresiones de acordes listas para usar.

Además, Logic Pro amplía su biblioteca de sonidos sin derechos de autor y, en el iPad, incorpora búsquedas en lenguaje natural para encontrar loops y sonidos similares.

Para el tratamiento de imágenes, Pixelmator Pro, incluido en la suscripción, llega por primera vez al iPad con una experiencia optimizada para pantalla táctil y Apple Pencil. La app mantiene las herramientas de edición presentes en Mac e incorpora funcionalidades potenciadas por los chips de Apple, controles táctiles intuitivos, herramientas de selección inteligente y compatibilidad avanzada con Apple Pencil.

En productividad visual, Keynote, Pages, Numbers y Freeform incorporan contenido premium y funcionalidades inteligentes. El nuevo Centro de Contenido reúne fotos, gráficos e ilustraciones seleccionadas, junto con nuevas plantillas y temas.

En Keynote, la suite incluye funciones en beta para generar borradores de presentaciones a partir de esquemas de texto y crear notas para quien presenta, mientras que en Numbers se suman herramientas como ‘Relleno Mágico’ para generar fórmulas y completar tablas.

“Apple Creator Studio es un tesoro increíble que permite a los profesionales creativos de cualquier área desarrollar e impulsar sus habilidades al acceder fácilmente a herramientas intuitivas y poderosas”, afirmó Eddy Cue, vicepresidente sénior de Internet Software and Services de Apple.

Disponibilidad y precio

Apple Creator Studio estará disponible en el App Store a partir del miércoles 28 de enero. En Colombia, el precio será de COP 24.900 al mes o COP 249.000 COP al año, con un mes de prueba gratuita.

Estudiantes y profesores universitarios podrán suscribirse por $9.900 COP al mes o $99.000 COP al año.

