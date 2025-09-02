Buds Air 7 Pro: así nos fue probando los nuevos audífonos de realme con IA

Los auriculares pesan aproximadamente 5,4 gramos cada uno, lo que los hace cómodos incluso en sesiones largas. Foto: Cortesía realme

Hace algunos meses, realme presentó en el país la serie Buds Air 7 y Buds Air 7 Pro, su apuesta por el segmento de audífonos inalámbricos con inteligencia artificial. El modelo más avanzado, los Buds Air 7 Pro, ya se encuentra disponible en tiendas físicas y plataformas digitales como Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Metro, Jumbo y Mercado Libre, con un precio sugerido de $699.900.

En El Espectador tuvimos la oportunidad de ponerlo a prueba durante varios días, y esta fue nuestra experiencia.

Diseño ligero y con acabado premium

El primer contacto es con el estuche, disponible en colores blanco, negro, rojo y verde. Más allá de su apariencia minimalista, destaca el LED frontal que indica el estado de carga y un puerto USB-C en la parte inferior. En las versiones verde y negra, el estuche está fabricado en aluminio aeronáutico, un detalle que le da un aire más premium frente a otros modelos de la misma gama.

Los auriculares pesan aproximadamente 5,4 gramos cada uno, lo que los hace cómodos incluso en sesiones largas. Aunque su tamaño es ligeramente mayor al de algunas alternativas, esto tiene un beneficio directo en la batería. En la caja se incluyen tres tallas de almohadillas de silicona para mejorar el ajuste y reforzar la cancelación pasiva.

El control se realiza mediante gestos táctiles. Una pulsación larga, activa los modos de cancelación, mientras que los toques permiten pausar, cambiar de pista o responder llamadas. Como añadido, el volumen puede ajustarse deslizando el dedo sobre el tubo o pata del audífono, un gesto intuitivo que evita depender siempre del celular.

Sonido equilibrado y cancelación de ruido

Cada auricular integra un woofer de 11 mm y un tweeter de 6 mm. Esta configuración entrega un audio con graves profundos, voces claras y buena separación de frecuencias, incluso al subir el volumen. No llega al nivel de audífonos premium de gama alta, pero dentro de su rango de precio compite sin problema con alternativas más costosas.

Son compatibles con códecs como Hi-Res Audio, LDAC, LHDC, AAC y SBC, lo que garantiza versatilidad y buena calidad de reproducción dependiendo del dispositivo al que se conecten.

En cancelación activa de ruido, los Buds Air 7 Pro alcanzan hasta 53 decibelios de reducción. No son los mejores del mercado, pero cumplen con creces en entornos como transporte público o cafeterías. Su desempeño se apoya en seis micrófonos (tres en cada auricular) y un sistema de inteligencia artificial que filtra de forma eficiente los ruidos externos. Además, ofrecen tres modos: cancelación activa, transparencia y apagado.

Traducción con IA: un extra interesante

Más allá del audio, los Buds Air 7 Pro integran una función de traducción con inteligencia artificial disponible desde la aplicación de realme. Ofrece dos modos: cara a cara, pensado para conversaciones en tiempo real, y escucha, útil para conferencias o clases en otro idioma.

En las pruebas, la traducción fue suficientemente precisa para entender lo esencial. No reemplaza un traductor profesional, pero sí es una herramienta práctica para viajes o situaciones puntuales.

Autonomía que se agradece

La batería es uno de sus apartados más sólidos. Cada auricular cuenta con 62 mAh, mientras que el estuche ofrece 530 mAh adicionales. En uso real, con la cancelación activa encendida, alcanzan entre 6 y 7 horas de reproducción continua, por encima del promedio de su categoría.

Con la cancelación desactivada, la autonomía total puede llegar a 48 horas, y con cancelación activa se mantiene en torno a 26 a 27 horas. Además, incluyen carga rápida: con solo 10 minutos conectados, ofrecen hasta 12 horas de uso combinado con el estuche, una cifra difícil de encontrar en este segmento.

Conclusión

Los realme Buds Air 7 Pro son una propuesta equilibrada dentro del mercado de audífonos inalámbricos en Colombia. Su diseño ligero, la calidad de sonido y la autonomía extendida los convierten en una opción atractiva para quienes buscan un dispositivo confiable para el día a día.

No son perfectos: la cancelación de ruido no alcanza el nivel de los modelos de gama ultra alta y la función de traducción aún tiene margen de mejora. Sin embargo, por su precio y características, logran un balance difícil de encontrar en competidores directos.

