Vivo celebra 30 años con innovación en realidad mixta y nueva estrategia de imagen

La compañía tecnológica china vivo celebró su 30 aniversario en Dongguan (China) con un evento que incluyó la presentación de su visor de realidad mixta Vision Discovery Edition y la Ceremonia de Imagen, enmarcada en la actualización de su estrategia visual. Con este lanzamiento, la marca un paso relevante en su incursión en la computación espacial y las experiencias inmersivas.

El Vision Discovery Edition se convierte en el primer visor de realidad mixta desarrollado por un fabricante de smartphones en China, lo que, según la compañía, la posiciona como la primera del país en combinar teléfonos inteligentes con dispositivos XR.

Durante el evento, Hu Baishan, vicepresidente ejecutivo y COO de vivo, destacó que la conmemoración no es únicamente un espacio para recordar hitos, sino también para reafirmar el compromiso de la empresa con la innovación y con la experiencia de sus usuarios. Señaló que el camino de la marca ha estado guiado por la pasión, la tecnología y el propósito de “permitir que la tecnología ilumine la belleza”. Añadió además que vivo proyecta un “viaje centenario” orientado a la construcción de un negocio sostenible y con impacto duradero.

Una experiencia ligera e inmersiva en realidad mixta

El Vision Discovery Edition es el resultado de cuatro años de desarrollo y busca trasladar la realidad mixta al uso cotidiano. Su diseño está orientado a la comodidad diaria, con un peso de 398 gramos, medidas de 83 mm y un grosor de 40 mm. Según la compañía, estas dimensiones lo hacen un 26 % más compacto que el promedio del sector. Para mejorar la ergonomía, incorpora cuatro tamaños de sellado y ocho tipos de almohadillas de espuma, lo que facilita su ajuste y el uso prolongado.

El visor funciona con el sistema OringOSVision, que permite interacciones basadas en gestos. Incluye seguimiento ocular con una precisión de 1,5°, un rango de 175° y 26 grados de libertad en el reconocimiento de movimientos de los dedos, lo que habilita controles más naturales en comparación con los métodos tradicionales de pantalla táctil.

En el apartado visual, cuenta con pantallas Dual Micro-OLED con resolución binocular 8K, cobertura de color DCI-P3 del 94 % y precisión DeltaE <2. El fabricante también ha implementado calibración de brillo y color binocular, con el fin de reducir diferencias visuales que puedan generar incomodidad.

El dispositivo integra la plataforma Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, que según vivo ofrece un rendimiento de GPU 2,5 veces superior y hasta ocho veces más capacidad en procesamiento de inteligencia artificial respecto a la versión anterior.

En cuanto a aplicaciones, el visor está orientado a entretenimiento, juegos y productividad. Incluye opciones como transmisiones deportivas o de e-sports en directo con visualización panorámica o en pantalla dividida. También puede proyectar una pantalla virtual de hasta 36 metros, pensada para experiencias de tipo cinematográfico.

Estrategia de imagen y ecosistema integrado

Además de la presentación del visor, vivo anunció una actualización de su estrategia de imagen, orientada a la creación de un ecosistema basado en escenarios de uso. La compañía señaló que este enfoque busca fortalecer sus capacidades en áreas como fotografía nocturna, retratos, telefoto y video, al mismo tiempo que incorpora funciones adaptadas a las nuevas demandas de los usuarios.

La estrategia también plantea ampliar el acceso a herramientas de nivel profesional hacia un público más amplio, incluyendo aspectos como la seguridad de las imágenes, aplicaciones en salud y experiencias de imagen interconectadas entre dispositivos.

En este contexto, la colaboración con ZEISS entra en una nueva etapa tras cinco años de trabajo conjunto. La alianza ha permitido integrar la filosofía de producto centrada en el usuario de vivo con la experiencia óptica de ZEISS, estableciendo referencias en fotografía móvil.

Según André Kitz, jefe de ZEISS, la cooperación entre ambas compañías va más allá del hardware y el software, desarrollándose como un proceso de aprendizaje continuo para responder a las necesidades de los consumidores y de la comunidad global de imagen. Kitz agregó que el objetivo compartido es innovar en óptica aplicada a teléfonos inteligentes, con el fin de ofrecer herramientas de fotografía y videografía avanzadas, intuitivas y accesibles para millones de usuarios en todo el mundo.

