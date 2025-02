Carrera global por la IA: el impacto de DeepSeek y las tendencias para 2025

Así es como el panorama de la inteligencia artificial, específicamente en el enfoque generativo, está condimentando la carrera a nivel mundial y quitándole protagonismo al mercado estadounidense. Foto: EFE - SALVATORE DI NOLFI

Antes de que hubiera tiempo para asimilar los avances de la inteligencia artificial generativa en 2025 y las tendencias en su evolución, la irrupción de Deepseek sacudió la industria tecnológica y los mercados financieros de Estados Unidos.

Para quienes no han seguido de cerca las novedades de las últimas semanas, el lanzamiento de DeepSeek R1 —el competidor chino de ChatGPT— desató un intenso debate. Su desarrollo costó significativamente menos que sus rivales y, en poco tiempo, se convirtió en la aplicación más descargada.

Los mercados financieros reaccionaron con fuerza al lanzamiento del chatbot, provocando desplomes en las acciones tecnológicas. Nvidia, por ejemplo, cayó un 17 % en un solo día.

¿Por qué tuvo un impacto tan grande? Principalmente, porque su llegada puso en duda la creencia de que desarrollar inteligencia artificial requiere inversiones astronómicas. Según información oficial, Deepseek se construyó con apenas seis millones de dólares. Esto plantea una pregunta clave: ¿se justifican realmente las valuaciones multimillonarias de las empresas estadounidenses para el desarrollo de nuevos modelos de IA?

Así es como el panorama de la inteligencia artificial, especialmente en su enfoque generativo, está condimentando la competencia a nivel mundial.

Consideraciones claves de cómo llegamos hasta este punto de la carrera de la IA

La aparición del enfoque sorpresivo de OpenAI entre los grandes de la tecnología mundial.

A finales de 2022, OpenAI sorprendió al mundo con la primera versión de ChatGPT, un revolucionario asistente conversacional que logró los 100 millones de usuarios en sus dos primeros meses. Los grandes de la tecnología como Google, Microsoft, Meta y Apple tuvieron que plantear sus estrategias rápidamente.

Por un lado, Google es la compañía que logró recortar la brecha de ventaja con sus modelos de Bard y actualmente Gemini. Por su parte, Meta apostó por los modelos de código abierto a través de Llama y el despliegue progresivo de esta tecnología en sus redes sociales.

Microsoft decidió arreglar una rápida alianza, con una importante inversión, con la misma OpenAI para poder compartir la tecnología que impulsa el modelo de ChatGPT.

Apple tomó el camino más largo y alejado de la competencia. Hasta la fecha, su papel de innovación en este campo ha sido intrascendente.

Hasta ese primer año de la carrera, Estados Unidos dominaba con la rivalidad OpenAI y Google. Sin embargo, en 2024 entró un nuevo integrante extranjero: Mistral AI desde Francia.

La startup europea recolectó en junio de 2024 un acumulado de más de 1.000 millones de dólares a través de tres diferentes rondas de financiación y actualmente cuenta con su asistente en funcionamiento bajo el modelo Mistral Large 24.11, con capacidades similares a las de GPT de OpenAI.

La rivalidad de China y Estados Unidos en IA es de varios años atrás.

Cuando se habla de inteligencia artificial, es importante comprender que abarca un espectro amplio de tecnologías y aplicaciones. Actualmente, uno de los enfoques más visibles es la inteligencia artificial generativa, que se centra en la creación de contenido a partir de modelos avanzados, como los asistentes conversacionales capaces de resumir información o responder preguntas y generar texto.

Sin embargo, la competencia en IA va mucho más allá de este ámbito específico. En términos generales, la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial involucra áreas como la automatización de procesos, el desarrollo de robots y la conducción autónoma de diversos programas computacionales. En este contexto más amplio, la rivalidad entre China y Estados Unidos no es reciente, sino que ha estado en marcha desde hace varios años, con ambos países invirtiendo fuertemente en investigación, desarrollo y aplicaciones estratégicas de la IA.

La aparición de Mistral, que no fue menor en la competencia por demostrar quién es el máximo líder, no fue menor, pero no generó las repercusiones que se están viviendo a comienzo de año con Deepseek.

Otros ejemplos son los bloqueos de Huawei, o incluso más reciente, la posible prohibición o venta de TikTok en territorio estadounidense. En el momento en que una aplicación china logró establecerse como número uno en Estados Unidos en las listas de más descargadas en Apple Store y Play Store, encendió las alarmas del país norteamericano.

La privacidad como aspecto destacado en el momento actual de la IA

Uno de los temas más sensibles fue la recolección de datos por parte de los desarrolladores, pero la aparición de un protagonista chino volvió a plantear cuestiones de seguridad. En particular, están relacionadas con el hecho de que envía datos a su empresa matriz china. DeepSeek no oculta esto, lo que significa que no hay ningún problema legal o posible violación de las leyes de datos.

Al igual que con los chatbots con sede en EE. UU., incluyendo ChatGPT y Gemini de Google, los usuarios aceptan que sus datos sean compartidos cuando se inscriben en el servicio. La diferencia, sin embargo, es que, a diferencia de EE.UU., las empresas chinas son libres o incluso a veces obligadas a compartir cualquier información que recopilan con sus empresas matrices chinas. Esto podría dar lugar a que el gobierno de China, uno de los principales contendientes en la carrera mundial de la IA, tuviera acceso a enormes cantidades de datos personales de ciudadanos de Occidente.

Las tensiones sobre seguridad nacional y la recolección de datos por parte de un enemigo político podrían salpicar en la industria de la inteligencia artificial, similar a lo que sucedió con TikTok.

Tendencias de la inteligencia artificial en 2025

En entrevista con Samir Estefan, consultor empresarial en automatización inteligente de procesos, inteligencia artificial y cofundador de Techcetera.co, comentó sobre los enfoques que estarán marcando el mundo de la IA durante este año:

Uso inconsciente de la IA en la vida cotidiana.

Durante el año pasado, la inteligencia artificial se democratizó. Es decir, miles de personas comenzaron a ahondar sobre lo que significa y representa experimentar con la IA a través de sus capacidades tecnológicas. De acuerdo a Estefan, en este nuevo año la gente comenzará a usar esta tecnología “sin ni siquiera darse cuenta”, gracias a la masificación e integración que se ampliará en las diversas aplicaciones y herramientas digitales. Por ejemplo, en las funciones de los nuevos celulares o las herramientas en los diferentes servicios de Google, como Gmail, Drive y demás.

Avance de modelos más especializados y multimodales

Se empezarán a desarrollar modelos de IA más avanzados y especializados, como el que lanzó recientemente OpenAI, que permite realizar búsquedas profundas y completas sobre diversos temas a través de ChatGPT.

Además, veremos el auge de los modelos multimodales, capaces de procesar múltiples tipos de información simultáneamente. Esto significa que la IA no solo responderá preguntas escritas, sino que podrá interpretar imágenes captadas por la cámara, escuchar audios o recibir instrucciones habladas. Estas capacidades ya han sido reveladas por diferentes fabricantes, pero aún no están completamente disponibles para el servicio del usuario. Aún quedan por mejorar la eficacia y continuar su despliegue.

Evolución de los agentes inteligentes.

Una de las transformaciones más importantes será el desarrollo de agentes inteligentes, impulsados por el crecimiento de las ventanas de contexto. La personalización es uno de los puntos de más atención para los líderes de esta industria, y han evolucionado para darle más contexto: “Hace 18 meses, uno podía hacerle una pregunta sencilla a los modelos de IA y ellos se la respondían, pero si hacía otra, ya no sabían para dónde moverse. Los modelos nuevos tienen una ventana de contexto de un millón de parámetros. Eso los convierte en un agente inteligente”.

Esto dará lugar a asistentes que podrán ejecutar tareas automáticas con mínima intervención humana. Por ejemplo, un agente inteligente podría recopilar noticias de interés, organizarlas en un correo y enviarlas automáticamente a un grupo de personas cada mañana, en una hora específica, con una sola instrucción, explicó Estefan.

Además de estas tres tendencias clave, Samir señala que en el ámbito empresarial habrá una fuerte competencia entre compañías tecnológicas. Cada una intentará destacar con afirmaciones como “mi centro de datos es más grande”, “mi modelo es más rápido” o “mi inteligencia artificial tiene mayor precisión”. Esto indica que el mercado de la IA se expandirá y nuevas empresas entrarán en la contienda, rompiendo el dominio de los pocos gigantes tecnológicos que lideraban hasta ahora.

