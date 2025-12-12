ChatGPT Go llegó a Colombia: ¿cuánto cuesta y qué ofrece el nuevo plan de OpenAI?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
OpenAI anunció este jueves el lanzamiento de ChatGPT Go en Colombia, un nuevo plan por suscripción diseñado para ampliar el acceso a las capacidades avanzadas de ChatGPT desde COP $20.900.
Esta versión premium de menor costo se posiciona como una alternativa entre la opción gratuita y el plan Plus, y llega al país con beneficios exclusivos para los usuarios de Rappi, quienes podrán obtenerla hasta por seis meses de manera gratuita.
Puede leer: Cómo crear su propio villancico con inteligencia artificial: paso a paso
¿Qué beneficios tiene?
Los suscriptores de ChatGPT Go —incluidos los clientes de Rappi— tendrán acceso a algunas de las funciones más populares del asistente de inteligencia artificial, con mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria, todo impulsado por GPT-5, el modelo más avanzado de OpenAI.
El nuevo plan busca que más personas puedan aprovechar el potencial de la IA en sus tareas cotidianas, desde traducciones y tutorías hasta apoyo en escritura, aprendizaje o planificación paso a paso.
Le recomendamos: Apagar el módem Wifi en las noches: ¿Es bueno o es malo?
“En Rappi, buscamos alianzas estratégicas que pongan la tecnología al servicio de nuestros usuarios y eleven su experiencia más allá de lo esperado. Estamos muy contentos de ampliar nuestra colaboración con OpenAI”, señaló Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia.
A partir del lunes 15 de diciembre, los clientes de Rappi en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay podrán suscribirse a ChatGPT Go a través de la aplicación de Rappi y obtener un mes de acceso gratuito.
Por su parte, los usuarios de Rappi Pro Black podrán disfrutar del servicio sin costo durante seis meses, sujeto a términos y condiciones.
¿Cómo acceder a ChatGPT Go?
Quienes deseen acceder a esta nueva opción también pueden hacerlo directamente desde el sitio chat.openai.com o la aplicación móvil de ChatGPT, creando una cuenta y seleccionando el plan ChatGPT Go. Los usuarios que ya cuentan con una versión gratuita pueden actualizar su plan desde la misma plataforma.
Lo más leído: Instagram permitirá personalizar el algoritmo que recomienda Reels: esto se sabe
“Hemos visto un gran interés de parte de la población latinoamericana por adoptar la IA y los beneficios que conlleva. En promedio, los usuarios semanales de ChatGPT casi se han triplicado con respecto al año anterior en la región y estamos entusiasmados de ver qué oportunidades generará ChatGPT Go”, declaró Jason Kwon, Chief Strategy Officer de OpenAI.
Los distintos planes de ChatGPT
OpenAI presentó una estructura escalonada de suscripciones que permite elegir el nivel de acceso y herramientas según las necesidades de cada usuario:
ChatGPT Go
$4 USD al mes (aprox. COP $20.900)
Pensado para quienes buscan hacer más con una IA avanzada:
- Profundizar en preguntas más complejas.
- Chatear más tiempo y cargar más contenido.
- Crear imágenes realistas para proyectos.
- Guardar más contexto para respuestas más inteligentes.
- Recibir ayuda con planificación y tareas.
- Explorar proyectos y tareas personalizadas.
ChatGPT Plus
$20 USD al mes (COP 99.900)
Incluye la experiencia completa de ChatGPT y el acceso ampliado a todas sus herramientas:
- Resolver problemas complejos y mantener chats prolongados.
- Generar más imágenes, más rápido.
- Recordar objetivos y conversaciones anteriores.
- Planificar viajes y tareas con el modo agente.
- Organizar proyectos y crear GPT personalizados.
- Producir y compartir videos con Sora.
- Escribir código y desarrollar aplicaciones con Codex.
ChatGPT Pro
$200 USD al mes (COP 999,900)
Dirigido a usuarios avanzados y empresas que buscan maximizar la productividad:
- Mensajes ilimitados y memoria ampliada.
- Creación de imágenes de alta calidad a cualquier escala.
- Investigaciones y tareas con agentes inteligentes.
- Automatización de flujos de trabajo.
- Acceso anticipado a funciones experimentales.
- Creación de videos en Sora y desarrollo con Codex.
Comparado con la versión gratuita, ChatGPT Go ofrece diez veces más capacidad diaria para mensajes, imágenes y cargas de archivos, además del doble de memoria contextual para respuestas más personalizadas y coherentes.
👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.