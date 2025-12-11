Instagram permitirá personalizar el algoritmo que recomienda Reels: esto se sabe

Ya no se trata únicamente de decir “esto me gusta” o “esto no”, sino de tener una herramienta más precisa para moldear la experiencia. Foto: freepik

Instagram está preparando una actualización que le dará al usuario más control sobre lo que aparece en la sección de Reels. La idea es permitir que cada persona ajuste el algoritmo para indicar qué temas quiere ver con más frecuencia y cuáles prefiere dejar en un segundo plano.

Para lograrlo, la plataforma de Meta se apoyará en inteligencia artificial, con el objetivo de comprender mejor los gustos de cada usuario y afinar las recomendaciones. Ya no se trata únicamente de decir “esto me gusta” o “esto no”, sino de tener una herramienta más precisa para moldear la experiencia. En pocas palabras, que el usuario pueda enseñarle al sistema qué contenido realmente le interesa.

Esta ola de personalización no es exclusiva de Instagram. Pinterest, por ejemplo, ya permite disminuir la presencia de categorías impulsadas por IA (como moda, arte o belleza) cuando la persona siente que saturan su ‘feed’ o simplemente no se alinean con sus intereses.

TikTok, por su parte, introdujo un control visual mucho más directo: una barra deslizante que funciona como un regulador entre “quiero menos contenido de IA” y “muéstreme más”. Es un ajuste rápido y práctico que influye inmediatamente en la experiencia dentro de la app.

En el ecosistema de Meta también se mueven cosas, y es que Threads está ensayando su propio sistema de personalización, y lo hace con el comando “Dear Algo” (Querido algoritmo). Acá, la persona puede solicitar de manera explícita ver más o menos publicaciones sobre un tema puntual, como baloncesto, moda u otros intereses que cambian con el tiempo.

¿Cómo usar la nueva función de Instagram?

La actualización llegará bajo una pestaña llamada “Tu algoritmo”, un espacio donde Instagram reunirá los temas que la inteligencia artificial ha detectado según la actividad del usuario, en la que aparecerán categorías como deportes, películas, pintura, música y otras. Desde ese panel será posible indicar qué temas deberían aparecer con más frecuencia y cuáles conviene reducir para limpiar un poco el ‘feed’.

Por ahora, estos ajustes tendrán impacto directo en la sección de Reels, que es donde Instagram quiere reforzar la personalización. Lo interesante es que el sistema irá modificando las sugerencias en tiempo real, adaptando el contenido que muestra según las decisiones que tome el usuario en ese panel.

Además del listado inicial, Instagram permitirá agregar manualmente cualquier tema que no aparezca en la selección automática. Bastará con escribirlo para que la plataforma empiece a mostrar videos relacionados con ese interés específico.

Esta nueva función ya está disponible para usuarios en Estados Unidos, y se espera un despliegue global próximamente, aunque inicialmente limitado a cuentas configuradas en inglés.

