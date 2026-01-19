ChatGPT mostrará anuncios: cómo serán, a quiénes afectarán y por qué

ChatGPT es el asistente de inteligencia artificial más utilizado del mundo desde su lanzamiento en 2022. Foto: OpenAI

En los últimos días, OpenAI confirmó que comenzará a probar publicidad dentro de ChatGPT, el asistente de inteligencia artificial más utilizado del mundo.

La fase inicial se realizará en Estados Unidos y estará dirigida exclusivamente a los usuarios gratuitos y a quienes estén suscritos al plan ChatGPT Go, la opción de menor precio de la compañía.

“En las próximas semanas, nos preparamos para iniciar la prueba de publicidad en Estados Unidos para los usuarios gratuitos y del plan Go”, informó la empresa.

Las suscripciones Plus, Pro, Business y Enterprise, en cambio, no incluirán anuncios.

La decisión representa un cambio significativo en la estrategia de OpenAI, que hasta ahora había mantenido a ChatGPT libre de publicidad visible.

¿Por qué OpenAI recurre a los anuncios?

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la valoración de OpenAI se ha disparado hasta los 500.000 millones de dólares en rondas de financiación, una cifra superior a la de cualquier otra empresa privada del sector tecnológico, según AFP. Algunos analistas incluso consideran posible una salida a bolsa con una valoración cercana al billón de dólares.

Sin embargo, el crecimiento tiene un costo elevado. La compañía “quema efectivo a un ritmo vertiginoso”, principalmente por la potencia de computación necesaria para operar sus modelos de inteligencia artificial.

Con la introducción de publicidad, OpenAI acerca su modelo de negocio al de gigantes como Google y Meta, que han construido sus imperios sobre servicios gratuitos financiados por anuncios, y al de Amazon, que también ha desarrollado un sólido negocio publicitario en comercio electrónico y video.

“Los anuncios no son una distracción de la carrera de la IA generativa; son la forma en que OpenAI se mantiene en ella”, explicó Jeremy Goldman, analista de Emarketer, citado por AFP.

¿A quiénes se mostrarán los anuncios?

De acuerdo con el comunicado oficial de OpenAI, las pruebas se realizarán únicamente para personas mayores de 18 años que hayan iniciado sesión en Estados Unidos en los planes Gratis y ChatGPT Go.

El plan Go, lanzado en agosto en 171 países y ahora extendido a Estados Unidos, tiene un precio de ocho dólares mensuales (en Colombia cuesta COP $20.900) e incluye más mensajes, creación de imágenes, carga de archivos y funciones de memoria.

¿Dónde aparecerán y cómo funcionarán?

OpenAI detalló que, en esta primera fase, los anuncios se mostrarán “al final de las respuestas” cuando exista “un producto o servicio patrocinado relevante según la conversación”.

Los mensajes publicitarios estarán claramente identificados y separados de las respuestas orgánicas. El usuario podrá consultar por qué ve un anuncio específico, descartarlo y enviar comentarios sobre su pertinencia.

Durante la prueba, la empresa evitará mostrar anuncios cerca de temas sensibles o regulados, como salud, salud mental o política, y no los activará en cuentas donde el usuario indique que no desea verlos.

Las promesas de OpenAI

El eje central del comunicado es una promesa de independencia entre publicidad y contenido. “Puedes confiar en que las respuestas de ChatGPT se basan en lo que es objetivamente útil, nunca en la publicidad”, asegura la compañía.

OpenAI también afirma que las conversaciones no se venden a los anunciantes y que los datos de los usuarios permanecen protegidos. La personalización de anuncios podrá desactivarse.

Por ahora no hay anuncios activos. Pero cuando comiencen las pruebas en las próximas semanas, ChatGPT iniciará una etapa inédita: combinar inteligencia artificial conversacional y publicidad bajo la promesa de no alterar ni el contenido ni la relación de confianza que ha construido con millones de usuarios. Veremos qué pasa.

