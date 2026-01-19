¿Por qué se hace escarcha o hielo al fondo de una nevera no frost?

El sistema No Frost depende de una correcta circulación de aire para evitar la acumulación de escarcha. Foto: Cortesía Samsung

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Encontrar escarcha o hielo en el fondo de una nevera No Frost suele generar confusión. Estos equipos están diseñados, precisamente, para evitar la acumulación de hielo.

Sin embargo, tanto fabricantes como servicios técnicos coinciden en que la aparición de escarcha no es imposible, y suele estar relacionada con condiciones de uso, circulación de aire o manejo de la humedad, más que con una falla grave inmediata.

¿Qué significa realmente que una nevera sea No Frost?

Según explica LG, los refrigeradores No Frost funcionan gracias a la circulación constante de aire frío mediante ventiladores, lo que reduce la condensación y evita que el hielo se acumule de forma permanente en el congelador o el refrigerador.

Esto no implica que nunca se genere humedad, sino que el sistema está preparado para controlarla y disiparla cuando opera correctamente.

LG también aclara que, incluso en sistemas Frost-Free, puede aparecer condensación o hielo en determinadas zonas si el equilibrio interno de aire y humedad se altera.

La humedad: el punto de partida del problema

Desde el soporte técnico oficial de Samsung, se señala que la escarcha aparece cuando aire cálido y húmedo entra al interior del equipo y entra en contacto con superficies frías. Esa humedad se condensa y, si la temperatura es suficientemente baja, termina congelándose.

Samsung identifica varias situaciones habituales que favorecen este proceso:

Puertas que no cierran completamente o sellos de goma sucios o deteriorados, que permiten la entrada constante de aire húmedo.

Uso del modo ‘Ahorro de energía’ , que en algunos modelos desactiva el calentador de la puerta y favorece la condensación.

Introducir alimentos calientes, lo que incrementa la humedad interna del refrigerador.

La escarcha aparece en la parte inferior

Un punto clave es la zona donde aparece el hielo. Técnicos del servicio especializado ServiBaires señalan que, cuando la escarcha se concentra en la parte inferior, suele estar relacionada con problemas en la circulación del aire o en el drenaje de descongelación.

Entre las causas más comunes que identifican están:

Alimentos apoyados contra la pared trasera , que bloquean el flujo de aire frío hacia la parte baja.

Drenaje de descongelación obstruido por restos de alimentos o suciedad, lo que impide que el agua del ciclo de descongelado salga correctamente y termine congelándose.

Configuración de temperatura demasiado baja, que favorece la formación de hielo incluso con pequeñas cantidades de humedad.

Samsung coincide en este punto y advierte que, ante un drenaje obstruido, no se debe verter agua caliente ni intentar destapar el sistema sin asistencia técnica, ya que puede causar daños internos.

¿Qué no significa necesariamente la escarcha?

La presencia ocasional de hielo no implica de inmediato una avería grave. Tanto LG como Samsung coinciden en que, en muchos casos, el origen está en el uso cotidiano: aperturas frecuentes de la puerta, mala distribución de los alimentos o acumulación de humedad por prácticas comunes en el hogar.

Sin embargo, si la escarcha reaparece de forma persistente o aumenta con rapidez, sí puede ser una señal de que el sistema No Frost no está funcionando como debería, y conviene solicitar revisión técnica.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.😊🥦🥩🥧