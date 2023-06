¿ChatGPT puede predecir los números ganadores del baloto? Esto respondió

Imagen de referencia Para muchos colombianos, jugar al Baloto es una costumbre, por eso algunas personas se apoyan en la búsqueda de herramientas para escoger los números, como Chat GPT. Foto: Pixabay

Para millones de colombianos, cada vez que juegan el chance, la lotería o el baloto, es una oportunidad extra que tienen de cambiar sus vidas, mejorando instantáneamente su economía, ya que como es habitual en estos juegos del azar, la magnitud del premio es suficiente para cubrir todas las deudas y dificultades que tengan.

Siempre es un gran acontecimiento que alguien se gane el premio gordo de estos juegos, y más importante aún, la forma en la que lo logra o de dónde salió la inspiración de los números con los que ganó. El 26 de mayo de 2023 el exmánager de Diomedes Díaz, Joaquín Guillén, compartió los “números ganadores” que el cacique le dijo en sus sueños, números que fanáticos del artista vallenato jugaron por toda Colombia.

Muchos colombianos piden los números a fuentes mágicas como ángeles, adivinas y señales del destino, pero otros, aprovechando el boom de la inteligencia artificial, decidieron preguntarle a Chat GPT, “¿Cuáles son los números recomendados para ganar el baloto?”.

Pero, estas personas primero se cuestionaron si el chatbot conocía y entendía que es el Baloto, a lo que este les respondió, “Es un juego de lotería popular en Colombia que se juega los miércoles y sábados. Los jugadores compran boletos, escogen seis números y participan en el sorteo”.

Ante la oportunidad tan grande que se pretende tener con una “inteligencia omnipresente”, a estas personas se les ocurrió ir más allá y preguntar sobre los resultados finales del Baloto, con la suerte de que el chatbot les arrojara la respuesta. Ante dicho cuestionamiento, la IA fue muy clara y expresó que, “no es posible predecir los números ganadores en un sorteo de lotería como el Baloto de Colombia. Los números ganadores se determinan mediante el sorteo y no hay estrategia o método confiable para predecir que números serán sorteados”.

El Baloto según ChatGPT

Luego de varias preguntas, finalmente ChatGPT respondió a la primera, sobre los mejores números para ganar el baloto.

“No existen “mejores números” garantizados para ganar el Baloto o cualquier otro juego de azar. Los números seleccionados en cada sorteo son completamente aleatorios y no siguen ningún patrón predecible. No hay una estrategia confiable para asegurar una victoria en el Baloto.

La elección de los números es una cuestión de preferencia personal. Algunas personas optan por usar fechas de cumpleaños, aniversarios u otros números significativos para ellos. Otros prefieren seleccionar números al azar o utilizar métodos como Quick Pick (Selección Rápida) para que la máquina elija los números por ellos”, respondió Chat GPT.