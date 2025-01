Claves para Huawei en 2025: estrategias y tendencias tecnológicas

Para la compañía china, Colombia es el mercado con mayor adopción de los dispositivos plegables, junto a México. Los relojes inteligentes son uno de sus segmentos claves, y esperan elevar la vara en este nuevo año. Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

Huawei está consolidado como un claro referente en el ecosistema tecnológico global, con una estrategia propia que combina innovación, diseño y una visión a futuro para seguir sobresaliendo en la industria. Su dominio en el mercado de los wearables es prueba de ello: en un sector donde diferenciarse es un desafío cada vez mayor, la compañía logró posicionarse como líder en envíos globales de dispositivos vestibles durante los primeros tres trimestres de 2024, según datos de IDC.

Este éxito responde a su apuesta por la integración de tecnologías avanzadas para ofrecer dispositivos que no solo destacan por su diseño y funcionalidad, sino también por su enfoque en salud y rendimiento.

Pero su visión no se detiene ahí. Huawei también ha sido parte de la nueva tendencia de productos plegables, en la cual la competencia cada vez está creciendo más. De hecho, el año pasado la compañía presentó el primer modelo con tres pantallas, una propuesta que elevó la vara, aunque con un costo alto y, de momento, solo disponible en China.

En Colombia, durante diciembre, realizaron el lanzamiento de su modelo bandera en la sección de plegables, el Mate X6.

En entrevista con Carlos Morales, director de Relaciones Públicas de Huawei Mobile para Latinoamérica, comentó sobre los enfoques que tendrá la compañía para 2025 y las tendencias tecnológicas corporativas donde pondrán la lupa.

La adopción de la inteligencia artificial generativa. ¿Tendremos novedades al respecto en los equipos de Huawei?

Bueno, en lo que respecta a la inteligencia artificial generativa, la estamos abordando con mucha… no diría cautela, sino más bien con cierta reserva. Creemos que hay funciones que los usuarios pueden encontrar útiles en el día a día, pero que todavía no han alcanzado un nivel de madurez suficiente. Por eso, estamos avanzando paso a paso.

Es cierto que con el X6 y el Nova 13 hemos integrado algunas funciones de inteligencia artificial generativa para la cámara. Sin embargo, como compañía —y hablo desde la división de consumo que represento— estamos siguiendo un proceso gradual, con mucha tranquilidad.

Dicho esto, la inteligencia artificial es, sin duda, una de las grandes tendencias tecnológicas para 2025. Dentro de nuestro portafolio de productos hay muchas innovaciones interesantes, pero probablemente la IA sea la más visible debido a la gran expectación que genera en el mercado.

Creemos que tiene un enorme potencial, pero aún no ha alcanzado un grado de madurez que nos haga pensar que marca una diferencia realmente significativa en la experiencia de uso.

El mercado es de los celulares plegables está en auge nuevamente. ¿Cómo acompañará Huawei esta tendencia en 2025?

De hecho, además de la inteligencia artificial, vemos al menos otras dos o tres grandes tendencias para este año, y una de ellas está directamente relacionada con los dispositivos plegables. Estos dispositivos están evolucionando y volviéndose cada vez más robustos, lo que ha generado un cambio en la percepción de los usuarios. Ahora los ven con menos reserva, han ganado confianza en su resistencia y durabilidad.

Antes existía cierto escepticismo sobre la vida útil de las pantallas plegables, pero los usuarios han podido comprobar que no se dañan ni a los 100, ni a los 200, ni a los 300 pliegues, sino que están diseñadas y probadas para soportar miles de aperturas y cierres sin afectar su funcionalidad.

Desde la industria, identificamos dos grandes caminos: por un lado, lo que nosotros, como fabricantes, estamos ofreciendo, y por otro, lo que los usuarios nos están exigiendo activamente para mejorar su experiencia. En el caso de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, vemos una demanda creciente por parte de los consumidores, mientras que, en el segmento de los dispositivos plegables, nuestra tarea como industria no solo es ofrecer tecnología más resistente —con mejoras en durabilidad, resistencia al agua, al polvo y a las caídas—, sino también elevar la experiencia de uso.

La gran pregunta es: si tienes una pantalla más grande, ¿qué más puedes hacer con ella? Ahí es donde entra nuestro compromiso con la innovación: ¿cómo podemos ayudarte a mejorar tu productividad, tu entretenimiento o transformar por completo tu experiencia cotidiana con el dispositivo? Se trata de aprovechar al máximo la decisión de compra del usuario y ofrecerle algo verdaderamente significativo.

¿Cómo ha sido la adopción de este diseño en Colombia?

En cuanto a objetivos, dado que se trata de una categoría relativamente nueva, nuestra prioridad no está enfocada en un volumen específico de ventas, sino en el nivel de satisfacción del usuario. Nos guiamos por el Net Satisfaction Score (NSS), un indicador que mide la satisfacción de los consumidores, y en ese sentido, los resultados han sido muy positivos. Nuestro enfoque no es vender una cantidad determinada de dispositivos, sino asegurarnos de que quienes los adquieran tengan una experiencia excepcional.

Así sean “pocos” usuarios los que decidan dar el salto a un teléfono plegable, lo importante es que su satisfacción sea elevada. En este sentido, la respuesta del mercado colombiano ha sido destacable. No solo ha demostrado una gran receptividad hacia este tipo de dispositivos, sino que se ha consolidado como un early adopter en América Latina, al mismo nivel que México en términos de consumo de teléfonos plegables.

Por supuesto, sigue siendo una categoría en desarrollo y no se encuentra entre los dispositivos más vendidos si la comparamos con los formatos tradicionales de smartphones. Sin embargo, lo que hemos buscado desde nuestra parte es ofrecer los celulares con un diseño que consideramos altamente atractivo y funcional.

Los relojes inteligentes son uno de los productos claves de Huawei, especialmente por su precisión y el sistema TrueSense. ¿Cuál es el siguiente paso en este campo?

Los dos aspectos que mencionas son fundamentales: la precisión y la confiabilidad de los datos. Son pilares en los que seguimos trabajando y que continuaremos fortaleciendo. Nuestro objetivo es que, a través de esta precisión en la medición, podamos generar correlaciones que ayuden a anticipar posibles contingencias médicas en nuestros usuarios.

Actualmente, estamos muy enfocados en temas cardiovasculares, ya que hemos adquirido una gran experiencia en esta área. Sin embargo, a partir de 2024, hemos comenzado a integrar un enfoque más amplio que incluye la dimensión emocional y psicológica. Creemos que la salud integral no solo depende de los factores físicos, sino también del bienestar mental y emocional, por lo que estamos trabajando en ofrecer un panorama mucho más completo en este sentido.

El desarrollo de correlaciones de datos es un desafío sumamente complejo. Contamos con investigación clínica en curso para mejorar la precisión de nuestras mediciones y el impacto de nuestros dispositivos en la salud. Estas investigaciones no solo se están llevando a cabo en China, sino también en Europa. En América Latina, por el momento, no contamos con colaboraciones de este tipo, pero estamos explorando esa posibilidad para adaptar mejor nuestras soluciones a las necesidades de esta región.

Sabemos que las necesidades de salud varían según el continente, la región e incluso la subregión. Factores genéticos, culturales y socioeconómicos juegan un papel clave en el estado general de salud de los usuarios. Por eso, creemos que es esencial seguir ampliando nuestra investigación para ofrecer productos cada vez más personalizados y efectivos.

En cuanto al segmento de auriculares, ¿cómo perciben las tendencias actuales en el audio inteligente?

Creo que el posicionamiento de los FreeBuds Pro 4 da una muy buena pista sobre hacia dónde nos estamos moviendo en Huawei en términos de auriculares y audio inteligente. Hay dos aspectos clave en nuestra estrategia. El primero, y quizás el más importante, es la cancelación de ruido de alto rendimiento, que sigue siendo un componente esencial en esta categoría.

El segundo es la apuesta por una independencia total en hardware y software. En nuestro caso, todos los componentes de estos auriculares han sido desarrollados internamente, tanto a nivel de hardware como de software. Desde los materiales hasta los algoritmos que optimizan el sonido, todo es tecnología propia. Por supuesto, hay ciertos estándares de compatibilidad industrial que seguimos, pero contamos con nuestro propio codec propietario, el L2HC, que permite la reproducción de música con una calidad excepcional y un ancho de banda mucho más amplio.

En ese sentido, Huawei Sound es un proyecto en constante evolución. Con los FreeBuds Pro 4, hemos logrado ofrecer un producto que supera las expectativas de los usuarios y que, además, incorpora algunas sorpresas adicionales, como la cancelación de ruido en llamadas.

Otro punto clave para nosotros es el ecosistema abierto. Buscamos que la experiencia de uso sea sobresaliente sin importar el dispositivo que tengas, ya sea un iPhone, un Xiaomi, un Samsung, etc. Sin embargo, para quienes tienen un ecosistema Huawei, la integración es aún más excepcional, permitiendo una experiencia de sonido optimizada y acceso a música en alta calidad.

En el caso de los FreeClip, el diseño es diferente y tiene un enfoque diferente. ¿Cuál ese foco diferencial que promueve este dispositivo?

Sí, debo decir que soy un gran fan de ellos. No puedo usarlos todos los días por mis actividades, pero me gustaría.

Los FreeClip son nuestros auriculares de ajuste abierto, lo que significa que han sido diseñados para permitir al usuario escuchar su entorno mientras disfruta de su música. Su diseño se basa en dos módulos: uno que se coloca en la parte trasera de la oreja y otro, el pequeño auricular, que descansa suavemente sobre el oído.

La gran ventaja de este diseño es que no aíslan completamente el sonido ambiente, lo que los hace ideales para actividades donde es importante mantener cierta percepción del entorno, como correr, andar en bicicleta o simplemente usarlos durante el día sin desconectarse por completo del exterior.

Inicialmente, tenía ciertas dudas sobre este formato, porque pensaba que el sonido no sería lo suficientemente bueno. Sin embargo, después de probarlos, me di cuenta de que ofrecen una experiencia excelente. Son ligeros, cómodos y prácticamente imperceptibles al usarlos. Además, como no tienen cancelación de ruido activa, su consumo de batería es menor, logrando una autonomía de cinco a seis horas.

