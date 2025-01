Google Maps cambiará el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América

El presidente estadounidense ordenó los cambios de nombre en el marco de una serie de medidas ejecutivas adoptadas horas después de tomar posesión, cumpliendo así su promesa electoral. Foto: Google maps

Google aseguró este martes 28 de enero que cambiará el nombre del Golfo de México y la montaña Denali de Alaska en Google Maps tan pronto la base de datos de mapas federales de Estados Unidos, refleje los cambios ordenados por la nueva administración el pasado lunes.

La compañía dueña de la aplicación de navegación está cumpliendo con una orden ejecutiva emitida la semana pasada por el presidente Donald Trump, en la cual cambió los nombres de varios puntos de referencia estadounidenses.

La orden ejecutiva fue seguida por una declaración del Departamento del Interior de EE.UU., que dijo que los cambios de nombre ya eran oficiales y que los organismos de nomenclatura geográfica de Estados Unidos estaban trabajando “rápidamente” para cumplir con la orden del presidente.

“Tenemos una práctica de larga data de aplicar los cambios de nombre cuando se hayan actualizado en las fuentes oficiales del gobierno”, escribió Google en un post en X.

Trump dijo en días pasados que el nombre Golfo de América tenía un “hermoso sonido”.“Es apropiado. Y México tiene que dejar de permitir que millones de personas entren a nuestro país”, agregó.

El nombre del Golfo de México en Google Maps pronto será “Golfo de América” para los usuarios estadounidenses, un nombre completamente nuevo creado por la administración Trump. Denali, que es el pico más alto de Norteamérica, pronto aparecerá en Google Maps para todos los usuarios globales con su nombre anterior de Monte McKinley. La montaña de Alaska fue nombrada Monte McKinley en 1917 en honor al presidente número 25 de Estados Unidos, William McKinley; sin embargo, el monte fue renombrado Denali durante la administración Obama en 2015. La administración Trump lo está cambiando de nuevo, a pesar de las protestas de algunos senadores de Alaska.

No obstante, no todas las personas del mundo que utilicen Google Maps verán el Golfo de América. Los nombres geográficos que se disputan entre diferentes países aparecen en Google Maps bajo el nombre oficial de cada país para sus ciudadanos, según una publicación de Google en las redes sociales. Eso significa que el nombre del Golfo de México no cambiará para los usuarios mexicanos de Google Maps, donde la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se burló de Trump por sugerir un nuevo nombre para el espacio de agua.

En otros países, Google Maps mostrará los nombres de México y Estados Unidos del golfo uno al lado del otro.

Google afirmó que realizará estos cambios cuando se actualice la base de datos oficial de nombres estadounidenses, el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS). “Siguiendo las instrucciones del presidente, el Golfo de México pasará a llamarse oficialmente Golfo de América y el pico más alto de Norteamérica volverá a llevar el nombre de Monte McKinley”, declaró la semana pasada el Departamento de Interior en un comunicado.

