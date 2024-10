“Colombia es el segundo mercado más importante en Latinoamérica”: Huawei

Huawei es un jugador clave en el mercado global y latinoamericano de dispositivos móviles y wearables. A nivel mundial, destaca por la calidad de sus smartphones y por su continua innovación tecnológica.

En el ámbito de los wearables, la compañía se ha posicionado fuertemente con dispositivos como relojes inteligentes y auriculares, que combinan funcionalidad con un enfoque en la salud, bienestar y la conectividad.

En América Latina, mantiene una presencia considerable en el mercado de teléfonos inteligentes, donde compite principalmente en la gama media y alta. Por esa razón, sigue siendo una opción para los consumidores, especialmente por su relación calidad-precio, cámaras avanzadas y rendimiento eficiente.

A la fecha, en Colombia, la compañía está situada entre las cinco marcas preferidas de los usuarios, junto a Samsung, Apple, Xiaomi y Motorola, según StatCounter.

Según la información de la compañía, en el sector de wearables, este año Huawei se convirtió en la marca número uno en ventas a nivel mundial. Con la intención de seguir fortaleciendo este mercado en el país, el pasado 1 de octubre presentaron en Colombia los nuevos modelos Watch GT 5, Watch GT 5 Pro, Watch D2 y Watch Ultimate Green. Los nuevos diseños están equipados con el sistema TruSense, enfocados en el seguimiento del sistema cardiovascular y emitir alertas en caso de detectar cambios anómalos en la frecuencia cardiaca.

Además, integra un asistente de bienestar emocional que monitoriza el estado de ánimo del usuario y ofrece apoyo mediante consejos y ejercicios de respiración guiada, algo innovador en el mundo de los wearables.

Otra de las ventajas, y que ha logrado posicionar a la compañía en este rubro es su apertura colaborativa con otros sistemas operativos. Los relojes de Huawei pueden lograr una integración óptima con iOS y Android, algo no muy común cuando existen ecosistemas más cerrados, como es el caso de Apple.

En Entrevista con El Espectador, Carlos Morales, director de Relaciones Públicas de Huawei Mobile para Latinoamérica, dialogó sobre el énfasis de la compañía en los relojes inteligentes de la compañía, la importancia de las tablet en el mercado, el papel de Colombia en el mercado Latinoamericano y el rol de la inteligencia artificial en los nuevos dispositivos móviles.

La compañía ha realizado un énfasis significativo en salud, ¿Por qué?

Nosotros intentamos darle a nuestros usuarios productos que les ayuden en el día a día. Comenzamos con lo usual que es el monitoreo de pasos y ritmo cardiaco. Pero les hemos ido aumentando las capacidades gracias a la importante inversión que hace la compañía en investigación y desarrollo. No solamente a nivel empresarial, desde al menos cinco años, China superó a Estados Unidos en solicitud de patentes y Huawei es la compañía con más solicitudes en China. Aunque esto no signifique que seamos los mejores, sí creemos que muchas de las patentes que estamos trabajando están siendo útiles.

La nueva colección de relojes, como el Watch GT 5, Watch GT 5 Pro, Watch D2 y Watch Ultimate Green, es el resultado de un aglomerado de todos nuestros esfuerzos y desarrollos en patentes. Como resultado, tenemos la presentación del sistema TrueSense, una tecnología que permite el seguimiento detallado de variables como el sueño, el sistema cardiovascular y el ciclo menstrual, utilizando sensores de alta precisión y algoritmos inteligentes. Además, hemos integrado un asistente de bienestar emocional que monitorea el estado de ánimo del usuario y ofrece apoyo con consejos y ejercicios de respiración guiada, algo verdaderamente innovador en el mundo de los wearables.

En la industria hay un concepto que es Guest and Estimate, es decir, que hay cosas que adivinas o estimas. No todo puede ser preciso al 100 %, pero también existen otras que sí lo son, como los signos vitales o ritmo cardiaco, esos son ejemplos que con la tecnología se puede medir de una manera superprecisa. En el caso de las calorías quemadas o la temperatura cutánea, es más difícil, pero logramos estimarla a través de cálculos que hacemos con valores que el usuario suministra. A diferencia de, por ejemplo el ritmo cardiaco que no es controvertible, las emociones sí lo son y por eso creo que estamos dando un paso importante que nadie está haciendo.

Lo que hemos detectado es el impacto negativo que el estrés tiene en la vida de los usuarios, basado en investigaciones médicas que no han sido realizadas por Huawei, sino que provienen de estudios externos. Estas investigaciones muestran que las emociones negativas pueden ser muy nocivas para el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. A largo plazo, pueden causar un deterioro que derive en problemas como hipertensión, diabetes y complicaciones renales. Nuestro objetivo no es posicionar nuestros dispositivos como médicos, sino como herramientas de acompañamiento para que los usuarios puedan compartir estos datos con sus médicos y tener un mejor control de su salud. Queremos concienciar sobre estos temas y ayudar a visibilizar estados emocionales que, por estar siempre ocupados, a menudo tendemos a ignorar.

El potencial de las tablets, ¿un reemplazo a futuro de los portátiles?

Creo que todavía estamos a un par de años de que la tecnología de procesamiento de información sea lo suficientemente eficiente para ofrecer un verdadero dispositivo dos en uno. Este no es un desafío exclusivo de Huawei, sino de toda la industria en general.

Quizás ese sea el futuro porque en la industria está trabajando hacia allá. pero requiere que continúe la llegada de mejores procesadores, baterías y de un esfuerzo por hacer un sistema operativo lo suficientemente versátil para que puedas pasar de un modo portátil a un modo tablet de una manera amigable.

Creo que depende de lo que necesites. Muchas personas se han adaptado muy bien a trabajar con una tablet para tareas de productividad, especialmente cuando cuentan con un buen teclado y otros periféricos adecuados. Esta es, en esencia, la filosofía actual de la compañía en cuanto al producto.

¿Cuál es el papel de Colombia en el mercado Latinoamericano?

La tendencia de la compañía ha sido consolidarse no solo en teléfonos, donde siempre hemos tenido un buen desempeño, sino también en otras categorías donde hemos ido ganando autoridad. Hace seis años no hacíamos computadores, relojes inteligentes ni auriculares, pero en ese tiempo nos hemos posicionado de tal manera que hoy somos número uno en ventas a nivel global. En América Latina, hemos tenido un crecimiento sostenido y la gente está descubriendo que también somos líderes en estas categorías. Colombia, en particular, es nuestro segundo mercado más importante después de México, y hemos tenido una gran recepción.

Además, este año lanzamos productos como el Watch Ultimate Design, que incluye piezas de oro, dirigido a un público exigente, y hemos visto que también ha tenido buena acogida en Colombia. Esto refuerza la confianza en nuestra marca y nos llena de satisfacción.

¿Cómo está abordado Huawei la inteligencia artificial en sus dispositivos?

Hemos visto dos tipos de inteligencia artificial que han ganado mucha atención en los últimos dos años. En Huawei llevamos muchos años trabajando en inteligencia artificial, principalmente en machine learning. Esta tecnología ha sido fundamental en el desarrollo de nuestros productos, como relojes inteligentes, teléfonos y computadoras. Por otro lado, la inteligencia artificial generativa es otra gran tendencia, pero desde el lado del consumidor, aún no estamos trabajando en ella. Creemos que es necesario darle más tiempo para su evolución antes de avanzar en esa dirección.

La IA nos ayuda a conocer mejor los hábitos de uso del usuario, como los momentos en que se mantiene más activo y las actividades que realiza en esos periodos. Esto es importante porque los procesadores cuentan con núcleos más potentes para tareas demandantes y núcleos más eficientes para actividades menos exigentes, lo que permite equilibrar el consumo de energía. Este balance es clave para ofrecer una mayor autonomía, como las dos semanas de batería que nuestros dispositivos pueden alcanzar, algo que no sucede por arte de magia.

Además, la IA también se aplica en los modos de entrenamiento, donde ajustamos el seguimiento deportivo en función de la estatura, peso y objetivos del usuario para ofrecer programas personalizados de acuerdo con sus necesidades.

Cada marca tiene sus apuestas. La Inteligencia artificial está aún dando sus primeros pasos, aunque sea muy vistosa, la realidad es que las aplicaciones para el día a día siguen siendo muy limitada, más allá de la creación de texto. Huawei está tratando de ofrecer otra clase de cosas en este momento, que también son cualidades únicas de la marca. Seguramente en algún futuro entremos en el mundo de la IA generativa, pero ahora creemos que la tecnología no está lista.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.