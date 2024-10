Estas son las novedades que presentó YouTube Shorts: más competencia para TikTok

YouTube Shorts GOOGLE 18/8/2022 Foto: GOOGLE - GOOGLE

YouTube anunció una serie de actualizaciones para su producto de videos cortos, YouTube Shorts. Entre ellas se incluye la posibilidad de que los creadores suban videos de hasta tres minutos de duración. La empresa afirma que también está actualizando el reproductor con la introducción de plantillas y añadiendo una nueva página de tendencias de Shorts en los dispositivos móviles.

Estas actualizaciones ayudarán a YouTube a competir mejor con TikTok, que ya permite vídeos más largos (10 minutos cuando se graban, o 60 minutos cuando se suben) y facilita a sus usuarios la participación en las tendencias de las redes sociales.

Más flexibilidad con shorts de mayor duración

A partir del 15 de octubre, los creadores podrán subir Shorts de hasta 3 minutos de duración. Esto responde a una de las principales solicitudes de los usuarios, quienes buscaban más espacio para contar sus historias.

De igual forma, este cambio le da más protagonismo a los contenidos de aspecto cuadrado o de formato vertical. Asimismo, YouTube aseguró que está trabajando para mejorar el sistema de recomendaciones de este tipo de videos más largos en los próximos meses.

Reproducción más enfocada en el contenido

YouTube también actualizó el reproductor de Shorts; es decir, simplificó su diseño para que el contenido de los creadores sea el centro de atención. El cambio permitirá a los espectadores disfrutar mejor de los videos sin distracciones, con una experiencia más inmersiva y enfocada en el contenido.

Herramientas creativas para facilitar la creación

La plataforma de videos también agregó nuevas herramientas que harán que la creación de Shorts sea más sencilla e intuitiva:

Plantillas : Si el usuario le gusta un estilo de Short, ahora podrá recrearlo fácilmente usando plantillas. Al pulsar en “Remix” en un video corto, logrará seleccionar la opción “Usar esta plantilla” y añadir un estilo propio al contenido.

Remix directos desde YouTube : En los próximos meses, los creadores podrán acceder directamente a clips de videos de YouTube, como videos musicales, desde la cámara de Shorts, lo que facilitará la mezcla y edición de varios clips para crear contenido original.

Integración con Google DeepMind: Más adelante este año, la compañía no especificó, los creadores tendrán acceso a Veo, el modelo más avanzado de Google DeepMind para generar videos. Esta herramienta facilitará la creación de Shorts con fondos de video únicos y clips independiente para, añadir un toque de fantasía a los contenidos.

Mayor conexión con la comunidad

Para fortalecer la interacción entre creadores y espectadores, YouTube lanzó dos nuevas funciones:

Página de Tendencias de Shorts : Los usuarios y creadores de contenido podrán descubrir cuáles son las preferencias en su país a través de una página dedicada a las tendencias de Shorts en la aplicación móvil.

Vista Previa de Comentarios: Próximamente, podrás ver una vista previa de los comentarios directamente desde el feed de Shorts, antes de entrar en la sección de comentarios completa. Esto hará que sea más fácil captar el tono de la conversación sin tener que cambiar de pantalla.

Personalización del feed

La empresa está dando a los usuarios más control sobre lo que ven en su feed de Shorts. Se introducirá una opción para “mostrar menos Shorts”, según explicó la empresa. Esta función estará disponible a través del menú de tres puntos en la esquina superior derecha de cualquier de la pestaña de Shorts. Al activar este modo, se mostrarán menos videos de forma temporal en el inicio y ajustará la experiencia según las preferencias del usuario.

Estas actualizaciones buscan ofrecer más posibilidades creativas y una experiencia más personalizada tanto para los creadores como para los espectadores, haciendo que YouTube todo su catálogo sea una herramienta aún más destacada para compartir contenido.

Fallas en la plataforma de YouTube

Durante los primeros días de octubre, los sistemas de YouTube provocaron la prohibición accidental de canales y afectó a numerosos creadores de contenido, a quienes se les informó que sus cuentas habían sido eliminadas por “spam y prácticas engañosas”. La compañía se disculpó por el problema y rectificó la situación, pero no comentó la causa de las prohibiciones.

Si bien el problema que afecta a los creadores ha sido de mayor preocupación, debido a que las eliminaciones de canales tienen un impacto en sus ingresos, algunos suscriptores de YouTube Premium dijeron que también perdieron el acceso a pesar de que no publican videos o no lo han hecho en años. Como resultado, ya no tenían acceso a su suscripción Premium ni podían transmitir a través de YouTube Music.

El asunto pone de relieve los problemas que pueden surgir cuando se combinan varios servicios bajo un mismo techo: publicar en YouTube, suscribirse a Premium y transmitir a través de YouTube Music y YouTube TV. Una eliminación errónea por spam puede implicar que los usuarios pierdan el acceso no solo a sus canales, que tal vez ni siquiera habían utilizado, sino también a sus suscripciones que pagan mensualmente.

