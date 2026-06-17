Colombia Mundial 2026: la playlist para alentar a la tricolor y no llegar temprano a la casa

La hinchada colombiana vuelve a vivir una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¡Fin de la espera! Esta noche arranca el sueño de Colombia en el Mundial 2026. Después de ocho años de ausencia, la tricolor vuelve a una Copa del Mundo con su debut contra Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario atravesado por la memoria de Pelé, Diego Maradona y algunas de las escenas más poderosas en la historia del fútbol.

Colombia llega a su primer partido del Grupo K, en el que también están Portugal y República Democrática del Congo, con una mezcla de ilusión, ansiedad y fe colectiva.

El ambiente ya se siente dentro y fuera del país. En Bogotá, las calles empezaron a vestirse de amarillo, azul y rojo desde temprano. Hay camisetas sobre ropa de oficina, banderas en ventanas y carros, pitos en medio del trancón e hinchas que se apresuran para alcanzar a ver el partido con amigos o familia.

En Ciudad de México, la Tricolor también tendrá respaldo propio. Miles de hinchas colombianos se preparan para hacer sentir su voz en el debut, como ocurrió este martes durante un masivo banderazo en el Ángel de la Independencia.

Puede leer: Outfits con la camiseta de la Selección Colombia: ideas para llevarla con estilo

La playlist de la selección de Colombia para el Mundial 2026

En Colombia, un partido de la tricolor rara vez es solo un partido. Es una reunión familiar, una excusa para llamar a los amigos, ponerse la camiseta, mover los muebles de la sala y convertir cualquier esquina en una tribuna.

También es una mezcla muy nuestra de fe, nervios, exageración y fiesta. Por eso, para acompañar el regreso de la tricolor a la Copa del Mundo, armamos una playlist que entiende esa emoción desde varios géneros musicales.

Están los cantos de barra y selección, como “Yo te aliento”, “Sí, sí, sí” o “Colombia Mi Selección”, de la Fiebre Amarilla, la barra de la tricolor; los clásicos que siempre suenan, como “Colombia Tierra Querida”, “Soy Colombiano” y “Colombia Caribe”; y las canciones que llevan la fiesta a otra velocidad, entre salsa, cumbia, champeta, vallenato, salsa choke, reguetón y sonidos urbanos, como “El ritmo que nos une”, de Ryan Castro.

La lista también se mueve entre generaciones y regiones. Hay nombres que hacen parte de la memoria musical del país, como Grupo Niche, Joe Arroyo, Diomedes Díaz, ChocQuibTown, Shakira y Carlos Vives, junto a artistas y sonidos más recientes como Ryan Castro, Kapo, Aria Vega y otros proyectos que conectan con la fiesta de hoy.

Así nace esta playlist para alentar, bailar, sufrir y celebrar con la tricolor en su regreso al Mundial. Una banda sonora para la previa, para el gol, para el tercer tiempo, para el amigo que ya está haciendo cuentas y para todos los que esperamos ocho años para volver a cantar el himno frente a un televisor.

¡Vamos Colombia!

Lo más leído: Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial: Siete datos sobre el país asiático

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.