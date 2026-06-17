Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial: Siete datos sobre el país asiático

Cerca del 80 % de la población corresponde a la etnia uzbeka, de origen turco y con el uzbeko como lengua principal. Foto: Tourist Forum

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Cuando el balón empiece a rodar y Colombia se mida ante Uzbekistán en la Copa del Mundo, muchos nos preguntaremos: ¿qué tanto sabemos del país asiático?

Lejos de los reflectores habituales del fútbol mundial, Uzbekistán es una nación de Asia Central con siglos de historia, ciudades legendarias y una cultura marcada por el encuentro de civilizaciones. Antiguamente fue un punto clave del comercio entre Oriente y Occidente, y todavía conserva huellas de imperios persas, árabes, mongoles y rusos.

De acuerdo con Tourist Forum, agencia especializada en viajes, estas son siete curiosidades de Uzbekistán, país rival en el debut de nuestra Selección Colombia.

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1. Fue una pieza importante de la Ruta de la Seda

Mucho antes del fútbol, Uzbekistán ya ocupaba un lugar estratégico en el mapa del mundo, su territorio formó parte de la antigua Ruta de la Seda, la red comercial que conectó Asia con Europa durante siglos.

Por estas rutas no solo circularon especias, telas o metales preciosos, también viajaron conocimientos, religiones, costumbres y expresiones artísticas que terminaron moldeando la identidad cultural del país.

2. Alberga algunas de las joyas arquitectónicas de Asia Central

Si existe un lugar donde las cúpulas turquesa parecen tocar el cielo, es Uzbekistán. El país es reconocido por sus mezquitas, madrazas y minaretes construidos entre los siglos IX y XVII, muchos de ellos considerados verdaderas obras maestras de la arquitectura islámica.

Según la agencia de viajes, tres de sus ciudades históricas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Samarcanda, Bujará y Jiva.

3. Las montañas dominan gran parte del paisaje

Buena parte del este del país está influenciada por la cordillera Tian Shan, que se extiende por Asia Central y marca parte de la frontera natural con Kirguistán. Entre sus elevaciones destaca el monte Adelung, considerado el punto más alto del país con 4.301 metros sobre el nivel del mar.

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4. Es un mosaico de culturas y etnias

La diversidad es otra de las características que definen a Uzbekistán, a lo largo de los siglos, distintas comunidades han convivido en su territorio, dejando una rica herencia cultural.

De acuerdo con Tourist Forum, cerca del 80 % de la población corresponde a la etnia uzbeka, de origen turco y con el uzbeko como lengua principal. Sin embargo, también conviven comunidades tayikas, kazajas, rusas, karakalpakas, tártaras, kirguisas, turcomanas, ucranianas y coreanas.

5. Los dientes de oro siguen siendo parte de la tradición

Algo que llama la atención a los viajeros es la presencia de dientes de oro en personas mayores.

Esta práctica era tradicionalmente un símbolo de estatus y prosperidad, esa preferencia por los detalles brillantes también puede apreciarse en la decoración de algunas viviendas y hoteles. Además, es común encontrar expresiones estéticas propias de la cultura local, como el maquillaje del entrecejo en algunas mujeres.

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6. Estado laico con mayoría musulmana

Aunque el islam es la religión predominante, Uzbekistán se define constitucionalmente como un Estado laico.

Tourist Forum explica que la Constitución garantiza la libertad religiosa y establece la separación entre religión y Estado. Junto a la población musulmana también hay comunidades cristianas, judías y otras minorías religiosas.

7. La hospitalidad es parte de su identidad

Hay quienes dicen que la mejor forma de conocer un país es sentarse a su mesa. En Uzbekistán, la hospitalidad parece ser una costumbre profundamente arraigada. Acá, los visitantes son recibidos con té, dulces y comidas de la región. A sus habitantes les gusta hablar con extranjeros y compartir aspectos de su cultura, una característica que ha convertido al país en un destino cada vez más llamativo.