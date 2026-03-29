¿Cómo es la caja negra de un avión, qué información almacena y por qué no se destruye?

La llamada caja negra de un avión registra voces de cabina y datos técnicos clave para la investigación tras un accidente. Foto: Pexels

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Después de un accidente aéreo, casi todo parece hablar de destrucción: fuselajes rotos, piezas por todos lados, fuego, agua, silencio. Pero entre esos restos hay un dispositivo pensado para conservar la información del vuelo.

A ese sistema se le conoce como caja negra, una expresión popular que simplifica un mecanismo clave en la investigación aeronáutica y que, pese a su nombre, no describe del todo ni su forma ni su función.

De acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), en muchos aviones no hay una sola caja, sino dos registradores: la grabadora de voz de cabina (CVR) y la grabadora de datos de vuelo (FDR).

Juntas, permiten reconstruir tanto lo que ocurría dentro de la cabina como el comportamiento del avión antes del accidente.

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¿Qué guarda la caja negra?

La CVR conserva las voces de la tripulación, las comunicaciones con el control de tráfico aéreo y otros sonidos que pueden resultar decisivos en una investigación.

En esas grabaciones pueden quedar registrados ruidos del motor, alertas, movimientos del tren de aterrizaje, reportes meteorológicos automáticos y conversaciones entre pilotos, controladores y personal de cabina.

La FDR, en cambio, almacena los datos técnicos del vuelo. Este registrador guarda parámetros como la hora, la altitud, la velocidad y el rumbo de la aeronave.

Según la World Aviation, un FDR moderno puede almacenar hasta 25 horas de datos, mientras que la CVR puede conservar las últimas dos horas de audio de cabina.

¿Cómo es realmente?

Aunque el nombre haya impuesto la idea de una “caja negra”, estos registradores suelen estar pintados de naranja brillante para facilitar su localización después de un accidente. Así lo explica One Air, que también recuerda que están fabricados con materiales pensados para soportar condiciones extremas.

Su ubicación también responde a una lógica de supervivencia. Tanto la NTSB como World Aviation coinciden en que suelen instalarse en la parte trasera del avión, cerca de la cola, una zona que puede ofrecer mejores probabilidades de resistir un impacto severo.

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¿Por qué puede sobrevivir cuando casi todo lo demás se destruye?

Decir que la caja negra “no se destruye” no es del todo exacto. Lo más preciso es decir que está diseñada para resistir y proteger la memoria donde se almacena la información.

La NTSB indica que estos registradores pueden soportar impactos de hasta 3400 G, resistencia al fuego de 1100 °C durante 30 minutos e inmersión a gran profundidad. También cuentan con una baliza localizadora subacuática que puede operar durante unos 30 días después de activarse.

Sobre su construcción, One Air explica que pueden incorporar aleaciones de titanio y acero, una capa exterior de acero blindado y aislamiento térmico para proteger los microcircuitos de memoria frente al calor. Además, deben resistir pruebas de impacto, perforación, aplastamiento, inmersión en agua de mar y exposición a llamas de hasta 1.100 °C.

¿Cómo la encuentran después?

Cuando el accidente ocurre en el agua, la búsqueda depende en buena parte de la baliza subacuática, que emite una señal acústica de 37,5 kHz y puede mantenerse activa durante al menos 30 días, algo clave en operaciones de recuperación complejas.

Si el siniestro ocurre en tierra, la localización suele apoyarse en el rastreo de los restos de la aeronave y en el hecho de que estos registradores están pintados de naranja brillante, justamente para facilitar su hallazgo entre escombros, fuego o estructuras fragmentadas.

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