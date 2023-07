¿Cómo leer el mal momento por el que pasa Reddit?

Imagen de referencia. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Es el último ejemplo de un sitio de redes sociales que comete un error crítico: los usuarios no están ahí por los servicios, sino por la comunidad. Construir barreras de acceso es una guerra de desgaste.

Reddit tiene un historial admirable cuando se trata de defender una Internet abierta y libre. Aunque no siempre es perfecto, el éxito del sitio se debe a su modelo de dar poder a los moderadores y a los usuarios para que participen en el sitio de la forma que les resulte más conveniente. Esta libertad para que las comunidades experimenten con la plataforma y la amplíen le ha permitido seguir prosperando mientras que otros sitios similares, como Fark y Digg, perdieron gran parte de su base de usuarios tras tomar decisiones de diseño controvertidas y restrictivas para aumentar su rentabilidad.

Reddit mantuvo la apertura de dos formas notables a lo largo de su historia. Apoyó la moderación dirigida por la comunidad de trabajadores voluntarios y aceptó a los desarrolladores que buscaban un acceso automatizado al sitio, a través de protocolos abiertos (por ejemplo, RSS) y una API gratuita.

Lo que Reddit hizo bien

La moderación de contenidos no funciona a gran escala. Cualquier esquema que lo intente está abocado al fracaso. Para los sitios que necesitan un crecimiento continuo de usuarios, eso es un problema. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, sabemos lo que no funciona:

Si la moderación es mínima o nula, el resultado es un incendio de intolerancia y contenidos ilegales, lo que hace que se pierdan rápidamente los posibles ingresos y puede acarrear problemas legales a la plataforma.

La automatización de la moderación bloquea inevitablemente los contenidos legítimos que no han sido seleccionados y es burlada por agentes malintencionados que la sortean.

Todos los enfoques llegan a la misma conclusión: una plataforma necesita trabajadores: Muchos, las 24 horas del día. Los sitios se ven obligados a intentar minimizar este coste laboral de alguna manera. La peor versión es un sistema de trabajadores mal pagados, normalmente subcontratados, que se limitan a revisar los informes de los usuarios y las decisiones de moderación automatizadas. Estos moderadores comparan de forma invisible mensajes fuera de contexto con un conjunto de normas arbitrarias y en constante cambio. Es un trabajo agotador, en el que uno sólo ve lo peor que Internet puede ofrecer mientras permanece totalmente ajeno a la comunidad.

Un modelo mejor, en el que se basa el éxito de Reddit, es capacitar a los moderadores desde dentro de una comunidad. Afortunadamente para las plataformas, los usuarios se preocupan tanto por estos bienes comunes digitales que se ofrecen voluntarios para hacerlo, lo que supone una fuente de mano de obra gratuita.

Es un patrón que vemos en el otro componente del éxito de Reddit: capacitar a los usuarios motivados para crear herramientas útiles para su sitio de forma gratuita. Todo el ecosistema del código abierto se basa en esta verdad: que la pasión de la gente por el bien común es suficiente incentivo para crear e innovar.

Por desgracia, el bien común no mantiene las luces encendidas. A diferencia de los moderadores de Reddit, que no tienen una forma establecida de buscar el apoyo de la plataforma o de sus usuarios, los desarrolladores pueden ser compensados por una comunidad agradecida de varias maneras. Publicar en las tiendas de aplicaciones, ofrecer funciones freemium o simplemente solicitar donaciones opcionales para apoyar el proyecto son formas más accesibles de ser compensado. Aunque estos sistemas no suelen bastar para compensar las horas invertidas en un proyecto, pueden hacer más sostenible el trabajo de mantenerlo y mejorarlo.

Este compromiso sostenido de desarrolladores externos beneficia directamente a una plataforma como Reddit a largo plazo. Este ecosistema es la razón por la que Reddit cuenta con una amplia gama de herramientas de moderación, accesibilidad y creación de contenidos, sin tener que emplear directamente (y pagar) a estos desarrolladores. Estas herramientas van desde simples bots hasta aplicaciones y servicios completamente desarrollados. Independientemente de su tamaño, todas estas contribuciones, de alguna manera, impulsaron el compromiso de los usuarios, ya que todos podían reunirse con su comunidad y dar forma a su experiencia en la plataforma.

En busca de la rentabilidad

Reddit es transparente sobre el hecho de que la empresa no es rentable. Pero en vísperas de su salida a bolsa este año, con una posible recesión en ciernes, están desesperados por demostrar que la plataforma puede ganar dinero. Esto parece haber puesto en marcha la segunda fase de la “enshittificación”, en la que se exprime a los usuarios para atraer a los clientes empresariales.

La tendencia a la monetización es evidente desde hace tiempo. Reddit ha añadido una suscripción “Reddit premium”; ha ofrecido “recompensas a la comunidad” como un supervoto de pago; ha adoptado un mercado NFT; ha cambiado el diseño del sitio por uno con más contenido recomendado; y ha empezado a empujar a los usuarios hacia la aplicación móvil oficial. El sitio también ha ido añadiendo más restricciones a la subida y visualización de contenidos “no aptos para el trabajo” (NSFW). Todo esto, mientras que las peticiones de la comunidad para mejorar las herramientas de moderación y las funciones de accesibilidad no han sido atendidas en los dispositivos móviles, lo que ha llevado a muchos usuarios a recurrir a aplicaciones de terceros.

Tal vez el peor desarrollo fue anunciado el 18 de abril, cuando Reddit anunció que los cambios en su API de datos comenzarían el 1 de julio, incluyendo nuevos precios de “acceso premium” para los usuarios de la API. Aunque esto no afectaría a los proyectos en el nivel gratuito, como los bots moderadores o las herramientas utilizadas por los investigadores, el nuevo precio parece ser una amenaza existencial para las aplicaciones de terceros para el sitio. También se parece mucho a una mala decisión similar que Twitter tomó este año bajo el mandato de Elon Musk.

En el centro de esta polémica se encuentra Apollo, una aplicación alternativa de cliente de Reddit para iOS con 1,5 millones de usuarios mensuales. La aplicación podría verse obligada a cerrar por completo debido a las posibles tasas de API, que supuestamente ascienden a 20 millones de dólares al año. Mientras que varios clientes cerrarán, otros tendrán que adoptar un modelo de suscripción mensual y suspender su nivel gratuito para seguir siendo viables. Sin embargo, a los clientes no comerciales y centrados en la accesibilidad, como la aplicación de código abierto RedReader, se les ofreció recientemente una exención por el momento.

El problema se complica aún más con la nueva restricción del acceso de la API a los contenidos NSFW, que pone a cualquier aplicación de terceros en desventaja frente a la aplicación oficial o incluso frente a la versión web del sitio. Incluso si un desarrollador puede permitirse el acceso a la API, puede quedarse con un acceso inferior al sitio, y estas restricciones desincentivan el uso de la etiqueta NSFW, socavando su utilidad.

Parece ser que las acciones de Reddit acorralarían a los usuarios hacia su aplicación oficial al limitar la competencia de terceros en móviles, junto con las pruebas de nuevas limitaciones en la versión móvil de su sitio.

Huelga de moderadores

Indignados por estos cambios y el trato hostil a los desarrolladores externos, miles de moderadores del sitio han bloqueado más de 8.000 subreddits en solidaridad con los desarrolladores. (Es posible que te hayas dado cuenta si has intentado ver casi cualquier cosa en Reddit en las últimas 24 horas y no has podido). Muchos han prometido permanecer bloqueados a nuevos envíos hasta que se implementen funciones de accesibilidad para usuarios ciegos y se revise la API para dar cabida a aplicaciones de terceros. Algunos incluso han doblado la apuesta y han puesto sus comunidades en privado, haciendo que todo el contenido sea inaccesible para los no miembros. Los moderadores se juegan mucho, arriesgando las comunidades que han dedicado incontables horas a mantener en la plataforma.

Desde su inicio, el apagón ha suscitado un aluvión de noticias y ha colapsado temporalmente el sitio web. La respuesta de Reddit no ha hecho más que avivar el fuego de esta polémica.

Tras un desastroso AMA (es decir, foro de “pregúntame lo que quieras”) que insufló nueva vida a la protesta por el apagón, el CEO de Reddit sigue defendiendo la decisión de la empresa. Públicamente, Reddit ha afirmado que estos cambios son necesarios debido a los costes operativos y a la preocupación por la privacidad. El “lavado de privacidad” se ha utilizado antes como excusa para limitar el acceso automatizado a un sitio, pero en este caso se ve socavado más directamente por la disponibilidad de un nivel de API gratuito, que puede acceder a la misma información que el nivel de pago para usos de menor volumen.

No se han compartido detalles sobre los costes específicos de la API de Reddit, pero vale la pena señalar que una solicitud de API no suele ser más gravosa para un servidor que una solicitud HTML, es decir, visitar o raspar una página web. Disponer de una API sólo facilita a los desarrolladores el mantenimiento de sus peticiones automatizadas. Es cierto que la mayoría de las aplicaciones de terceros tienden a no mostrar los anuncios de Reddit, y que los desarrolladores de IA pueden hacer un uso intensivo de la API para datos de entrenamiento, pero estas aplicaciones aún podrían (con más esfuerzo) acceder a la misma información a través de HTML.

El núcleo de esta lucha es por lo que el director general de Reddit llama su “valioso corpus de datos”, es decir, el contenido creado por los usuarios en los servidores de la empresa, y por quién se gana la vida con este patrimonio digital. Aunque Reddit proporciona un apoyo infraestructural esencial, estos desarrolladores y moderadores de la comunidad hacen que merezca la pena visitar el sitio, y cualquier contenido que merezca la pena es fruto de su trabajo voluntario. Es este trabajo y la solidaridad de los trabajadores lo que da a los usuarios una influencia única sobre la plataforma, en contraste con las reacciones pasadas contra otras plataformas.

El futuro de Reddit sigue siendo incierto, mientras la empresa redobla sus cambios y las comunidades se comprometen a un apagón más estricto e indefinido. Estos nuevos esquemas de API son malos para las plataformas, y malos para las comunidades que las utilizan. Lo que vemos una y otra vez, sin embargo, es que cuando una plataforma da la espalda a la comunidad, no acaba bien. Se rebelarán y huirán, y la plataforma se quedará intentando exprimir unos beneficios cada vez menores de una ruina colosal.

* La versión original de este texto fue publicada por la Electronic Frontier Fundation bajo una licencia Creative Commons. Puede ser consultado aquí.

