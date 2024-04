¿Cómo regalar skins, bailes y objetos a amigos en Fortnite en Colombia?

Fortnite es uno de los títulos más recurrentes en los torneos de deportes electrónicos alrededor del mundo. Incluso Epic Games, estudio desarrollador del juego, organiza cada año la Copa Mundial del videojuego. Foto: Bloomberg - Kyle Grillot

Según el portal Fanzone de Fortnite, el martes 9 de abril de 2024 a las 7:50 p. m. había 1.546.720 personas jugando en simultáneo. Esta cifra lo hace uno de los videojuegos con más usuarios activos del mundo cada día.

Epic Games, creador del título, organiza cada año la Copa Mundial de Fortnite. El evento de 2019 fue el más visto de la historia con más de dos millones de espectadores en la gran final y una bolsa de premios total de US$ 100 millones.

Esta entrega es gratuita, pero está compuesta de micropagos que asegura elementos funcionales y estéticos que afectan los resultados de la partida. Entre esos elementos destacan los personajes, o skins como se llaman dentro del juego, los pases de batalla que se compran cada que inicia una temporada en enero y que se extiende hasta diciembre. Y por último, los bailes de victoria de las skins, que son uno de los elementos más populares del videojuego y atrae a millones de gamers.

Este título ha llamado tanto la atención que marcas como Nike o personajes del deporte como Lewis Hamilton; piloto de Fórmula 1, LeBron James; jugador de la NBA y Harry Kane, futbolista inglés, hoy es posible usar sus imágenes para jugar en Fortnite. También se pueden comprar estos artículos y regalarlos a amigos u otros usuarios, además de otros elementos relevantes en las partidas.

¿Cómo dar un regalo en Fortnite?

Para dar o recibir un regalo en Fortnite es necesario cumplir con varios requisitos. La cuenta debe tener habilitada la autenticación de dos factores (A2F) esto permite tener mayor seguridad de los datos personales y comprobar que el usuario es mayor de edad. Lo segundo es que el gamer debe ser al menos nivel dos en Fortnite. Lo tercero es que a quien regale algo debe estar en la lista de amigos desde hace 48 horas como mínimo. Y por último, solo es posible dar cinco obsequios diarios.

Con estas condiciones cumplidas, ahora hay que tener en cuenta que no se pueden regalar: niveles de pases de batalla, dinero virtual (llamado paVos), objetos que ya tenga el destinatario o que no estén disponibles para él en la tienda virtual y paquetes u ofertas de artículos o paVos. Los obsequios no son reembolsables, así que asegúrese de enviar el artículo al amigo o amiga correcta.

Ya con esto claro, este es el paso a paso para dar un regalo en Fortnite.

Diríjase a la tienda online.

Seleccione el objeto, pase de batalla o cualquier otra cosa que quiera obsequiar.

Haga clic en “regalar”.

Ingrese el nombre del destinatario. Asegúrese de tomarlo de la página web de Epic Games y no el gametag de la consola.

Confirme la compra

Es importante resaltar que para poder comprar regalos u otros elementos en Epic Games Store es necesario comprar la moneda virtual llamada paVos, con dinero real. Actualmente, el paquete de 1.000 paVos cuesta en Colombia $27.250.

Periódicamente, se actualizan las opciones de skins, pases de batalla, artículos para comprar y regalar. Además, cada vez más personajes del deporte y otras industrias incursionan en Fortnite para poner sus rostros en el videojuego. Un ejemplo colombiano es J Balvin, que está disponible para ser de los personajes más usados del título.

Por último, ningún jugador de Fortnite podrá regalar un artículo desde su casillero personal, todos los obsequios deben ser comprados en la tienda en línea. El proceso es posible hacerlo en PC, Android, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One. Los métodos de pago van desde PayPal hasta tarjetas de crédito y débito.

