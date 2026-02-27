¿Cómo saber quién usa mi cuenta de Netflix y cuántos dispositivos están conectados?

La plataforma permite consultar qué dispositivos han iniciado sesión y han tenido actividad reciente. Foto: AFP - OLIVIER DOULIERY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Compartir la cuenta de Netflix se volvió casi una costumbre en muchos hogares, pero también puede convertirse en un dolor de cabeza cuando empiezan a aparecer perfiles desconocidos, reproducciones que nadie recuerda o avisos de que ya no se puede ver más contenido porque el número de dispositivos conectados al mismo tiempo alcanzó el máximo permitido por el plan.

Por lo anterior, acá le contamos cómo saber quién está viendo su cuenta de Netflix y cómo cerrar todas las sesiones.

¿Cómo verificar quién usa su cuenta de Netflix y qué dispositivos están conectados?

La plataforma permite consultar qué dispositivos han iniciado sesión y han tenido actividad reciente. Además, ofrece la posibilidad de cerrar el acceso para evitar que sigan utilizándola.

El procedimiento es el siguiente. Ingrese a la sección Cuenta y luego a Administrar acceso y dispositivos. En ese apartado se despliega el listado de televisores, computadores, tabletas, celulares o consolas que han entrado a la cuenta, junto con el perfil utilizado y la fecha y hora del último acceso.

Desde ahí se puede cerrar la sesión de un dispositivo específico o, si se prefiere hacer una limpieza completa, utilizar la opción Cerrar sesión en todos los dispositivos y comenzar de nuevo con mayor control.

¿Cómo revisar el historial de cada perfil en Netflix?

Además de revisar los dispositivos conectados, otra forma de saber si alguien más está usando la cuenta es consultar el historial de visualización de cada perfil. Acá se puede verificar qué contenidos se han reproducido y detectar si aparecen películas o series que el titular no ha visto.

El proceso es sencillo:

Ingrese otra vez a la sección Cuenta desde cualquier dispositivo.

Diríjase al apartado Perfiles , seleccione el perfil que desea revisar y haga clic en Actividad de visualización .

Ahí encontrará el listado completo de contenidos reproducidos, organizados en orden cronológico.

Desde ese mismo espacio es posible ocultar títulos de manera individual o, si se prefiere, borrar todo el historial asociado a ese perfil.

Le puede interesar: Así puede ver los mensajes anteriores de WhatsApp si es nuevo en un grupo

Cómo cambiar la contraseña de Netflix y evitar accesos extraños

Si hay sospechas de que alguien más está usando la cuenta, cambiar la contraseña es la medida más efectiva. La plataforma permite hacerlo a través de su sistema de restablecimiento, siempre que el perfil tenga un correo electrónico o un número de celular registrado.

Para eso, solicite un enlace de recuperación desde la página oficial. Ahí se puede elegir recibir las instrucciones por correo electrónico o por mensaje de texto.

Si escoge el correo, ingrese la dirección asociada a la cuenta. En instantes le deberá llegar un mensaje con un enlace para iniciar sesión y crear una nueva contraseña. Ese enlace tiene una vigencia limitada de 24 horas, así que conviene usarlo cuanto antes.

Si la opción elegida es el mensaje de texto, el sistema envía un código de verificación que dura 20 minutos. Al ingresarlo, se habilita de inmediato el cambio de clave.

Tenga en cuenta estas recomendaciones