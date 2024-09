¿Cómo saber si su celular fue robado? Así puede verificar

Para tener la seguridad de la procedencia de los dispositivos móviles, existen formas de comprobar fueron reportados como robados. Foto: Caracol Radio

La venta de segunda mano de celulares es una modalidad común que existe en redes sociales, entre conocidos o en plataformas de marketing digital, pues los usuarios generalmente están buscando la evolución de los dispositivos y estar a la vanguardia en términos de tecnología.

En caso de que se encuentre en la posición de comprador, y para asegurarse que cualquier negociación sea legal y segura, lo más recomendable es comprobar la procedencia del dispositivo.

Además de solicitar recibo de pagos, existen otras formas para verificar la legitimidad antes de realizar la compra.

IMEI

El IMEI (Identificador Internacional de Equipo Móvil) es un número único que se asigna a cada teléfono celular y permite verificar si un dispositivo ha sido reportado como robado. Está compuesto por 15 dígitos y es único para cada celular a nivel mundial, con este número se identifica y se diferencia del resto de equipos móviles.

En Colombia, esta verificación se puede realizar ingresando al sitio web oficial www.imeicolombia.com.co, donde se debe ingresar el número IMEI para consultar la Base de Datos Negativa. Esto permite saber si el celular ha sido bloqueado para su uso en las redes del país, además de conocer el motivo de dicho bloqueo.

Otra opción es contactar directamente al proveedor de servicios móviles y solicitar la comprobación del IMEI con el mismo propósito.

Para conocer el número IMEI de un teléfono celular, hay varias formas sencillas de hacerlo:

Marcación directa: La forma más rápida es marcando el código *#06# en el teclado de llamadas. Al hacerlo, el número IMEI aparecerá automáticamente en la pantalla del dispositivo. En los ajustes del teléfono: Tanto en iPhone, como en Android, se puede conocer en los ajustes del dispositivo, general o acerca del teléfono y deslizando en las opciones hasta encontrar la opción IMEI En la caja o la bandeja SIM: El IMEI también suele estar impreso en la caja original del teléfono o en la bandeja donde se inserta la tarjeta SIM.

¿Cómo saber el IMEI del celular si ya me lo robaron?, no es posible conocer el IMEI del teléfono si ya no está con el dueño. Por esa razón, es importante, como medida de seguridad, guardar con anticipación el número del IMEI, ya sea en el correo, en una libreta física o en un computador. De esa forma, podrá reportarlo cuando sea necesario.

Otras formas para verificar si un celular de segunda mano tiene algunas inconsistencias son:

Factura de compra : Al adquirir un celular de segunda mano, es recomendable solicitar al vendedor la factura original del equipo, junto con cualquier otro documento que acredite la compra legítima. Es crucial que la factura incluya detalles que coincidan con el teléfono, como el número de serie y el IMEI. Si el vendedor no puede proporcionar estos documentos o muestra reticencia al hacerlo, esto puede ser una señal de advertencia que indique que el dispositivo podría no ser legítimo.

Inspección física : Es importante realizar una inspección minuciosa del teléfono en busca de señales de manipulación o irregularidades. Se deben revisar posibles daños visibles, como arañazos o marcas de manipulación en los puertos de carga o en la bandeja de la tarjeta SIM.

Prueba de funcionamiento: Realizar una prueba exhaustiva de las funciones básicas del dispositivo es fundamental. Esto incluye verificar la conectividad a redes móviles y wifi, probar la cámara, realizar llamadas y enviar mensajes de texto, así como comprobar el funcionamiento de todas las aplicaciones y características importantes.

