Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular: paso a paso y qué necesita

La función de varias cuentas busca facilitar la separación entre conversaciones personales y laborales desde un solo dispositivo. Foto: Pixabay

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Separar la vida personal del trabajo en un solo teléfono es una realidad. WhatsApp ya permite usar dos cuentas distintas en un mismo celular, una opción pensada para quienes quieren mantener apartadas sus conversaciones personales de las laborales sin cargar dos equipos.

La función resulta útil para quienes manejan un número privado y otro de trabajo, venden por internet, atienden clientes o simplemente prefieren no mezclar chats, llamadas y notificaciones. La clave está en que cada cuenta debe estar asociada a un número de teléfono diferente.

¿Qué necesita para usar dos cuentas en un mismo celular?

WhatsApp explica que la función de varias cuentas permite tener dos cuentas diferentes en un solo dispositivo móvil. Una vez configuradas, se puede pasar de una a otra desde la misma aplicación.

Antes de empezar, hay que tener en cuenta dos puntos básicos:

Se necesita un segundo número de teléfono (SIM o eSIM) .

El máximo permitido es de dos cuentas en el mismo dispositivo.

Además, la plataforma aclara que la cuenta activa es la que se está usando en ese momento, mientras que la inactiva sigue recibiendo alertas de mensajes y llamadas. Para ver el contenido, basta con cambiar a la cuenta correspondiente.

Cada una puede tener sus propios elementos de perfil y configuración, como foto, información personal, ajustes de privacidad y notificaciones.

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Paso a paso para agregar una segunda cuenta

Según WhatsApp, la configuración se hace desde la propia aplicación. El proceso es este:

Entrar a Ajustes. Junto al nombre del usuario, tocar el ícono de Añadir. Elegir Añadir cuenta. Aceptar las condiciones del servicio y la política de privacidad. Seleccionar el país e ingresar el segundo número en formato internacional. Solicitar el código de verificación. Ingresar el código de seis dígitos. Completar el nombre y, si se quiere, la foto y la información del perfil.

Una vez creada, cambiar entre cuentas también es sencillo: hay que entrar a Ajustes, tocar el menú junto al perfil y elegir la otra cuenta.

WhatsApp añade que, incluso cuando una cuenta está inactiva, el usuario puede seguir recibiendo notificaciones de nuevos mensajes o llamadas. Para responder o revisar el contenido, debe cambiar a esa cuenta.

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¿Qué hacer si no deja agregar la segunda cuenta?

Si la opción no funciona, la propia compañía recomienda probar con medidas básicas:

Reiniciar el teléfono.

Cambiar de wifi a datos móviles, o al revés.

Verificar que esté instalada la versión más reciente de WhatsApp.

WhatsApp Business, otra opción

Otra forma de tener dos cuentas en un mismo celular es usar WhatsApp Messenger y WhatsApp Business al mismo tiempo. WhatsApp Business es una aplicación gratuita pensada para pequeñas empresas y permite crear un perfil comercial con nombre, categoría, horario, dirección, sitio web y descripción del negocio.

La compañía precisa que ambas aplicaciones pueden usarse de forma simultánea, pero con una condición: cada una debe estar vinculada a un número distinto. No es posible usar el mismo número en las dos al mismo tiempo.

Esta alternativa puede ser especialmente útil para quienes quieren dejar una cuenta personal para familia y amigos y otra enfocada en clientes, ventas o atención de pedidos.

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Otras funciones nuevas de WhatsApp

Junto con la opción de varias cuentas, WhatsApp anunció otras herramientas para facilitar el uso diario de la aplicación:

Liberar espacio sin borrar el chat completo : ahora se pueden buscar y eliminar archivos grandes desde cada conversación.

Transferencia de chats entre plataformas : permite mover el historial entre iOS y Android, y también dentro de la misma plataforma.

Sugerencias de stickers : al escribir emojis, la aplicación puede proponer stickers relacionados.

Retoques de fotos con Meta AI : deja editar imágenes antes de enviarlas.

Ayuda para escribir con IA: puede sugerir borradores de respuesta dentro del chat.

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