De Lara Croft a Zelda: 12 protagonistas femeninas con historias inolvidables en videojuegos

De exploraciones arqueológicas a reinos fantásticos y futuros distópicos, estas figuras emblemáticas marcaron algunas de las historias más recordadas del gaming.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
06 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Lara Croft, personaje icónico y protagonista de la franquicia de videojuegos Tomb Raider.
Foto: Xbox Wire
Las grandes historias tienen algo en común: personajes que dejan huella. Figuras que atraviesan la adversidad, toman decisiones difíciles y cambian el mundo que pisan.

En los videojuegos, muchas de esas historias están lideradas por protagonistas femeninas que han redefinido lo que significa ser heroína.

A lo largo de los años, la industria ha evolucionado para ofrecer relatos más diversos, complejos y humanos. Hoy, las mujeres en los videojuegos no son solo personajes secundarios o figuras de apoyo: son el centro de la acción, la estrategia y la emoción. Sus historias hablan de resiliencia, liderazgo, empatía y valentía.

Con esa mirada, esta selección reúne juegos de consolas como Xbox, Nintendo y PlayStation que destacan por construir personajes femeninos profundos, complejos e inolvidables: protagonistas que no se limitan a habitar la historia, sino que la empujan, la tensan y la vuelven imposible de olvidar.

Amicia - A Plague Tale: Requiem

Amicia asume un rol protagónico marcado por la responsabilidad y el instinto de protección. En un entorno devastado por la violencia, su historia refleja la valentía de una joven mujer que enfrenta la adversidad sin renunciar a su humanidad, mostrando que el liderazgo también puede construirse desde el cuidado y la determinación.

Senua - Senua’s Saga: Hellblade II

Senua regresa como una protagonista que desafía tanto a sus enemigos como a las expectativas sobre cómo se representa la fortaleza femenina en los videojuegos. Como mujer guerrera en un mundo brutal, su historia pone en el centro la vulnerabilidad y la resiliencia, y deja claro que la fuerza también puede expresarse desde la sensibilidad y la introspección.

Hazel - South of Midnight

Hazel protagoniza esta aventura cuando descubre un poder ancestral que la conecta con su herencia y su comunidad. Como mujer joven que asume un rol activo frente a fuerzas que amenazan su entorno, su historia pone en el centro la identidad, la memoria y la resiliencia. A través de su viaje, el juego propone una fortaleza femenina capaz de sanar, reconstruir y transformar realidades desde la empatía y el coraje.

Ellie Williams - The Last of Us

Ellie Williams encarna una forma de fortaleza que nace de crecer en un mundo devastado y aprender a vivir con lo que se pierde. Su historia explora la supervivencia como experiencia emocional: el duelo, la lealtad, la rabia y la necesidad de afecto conviven con la determinación de seguir adelante. Ellie amplía la representación femenina al sostener una narrativa compleja, donde la dureza no elimina la sensibilidad, y donde cada decisión deja huella.

Max Caulfield y Chloe Price - Life is Strange

Max Caulfield y Chloe Price protagonizan una historia donde la fuerza se mide en decisiones y consecuencias. Max descubre la capacidad de alterar el tiempo, y ese poder convierte la intimidad en un territorio de riesgo: proteger a alguien también puede significar cambiarlo todo. Chloe aporta el filo emocional del relato —la pérdida, la búsqueda de sentido, la lealtad— y juntas construyen una representación femenina marcada por la amistad, la vulnerabilidad y la valentía de enfrentar lo que duele.

Kait Diaz - Gears 5

Kait Diaz lidera una de las franquicias más emblemáticas, desplazando el foco hacia una protagonista femenina en un universo históricamente centrado en soldados masculinos. Su historia explora identidad y legado desde su propia perspectiva, combinando fortaleza en el combate con una dimensión emocional profunda que amplía la representación de las mujeres en los juegos de acción.

Cortana - Halo

Cortana se volvió un ícono por su influencia en un universo donde la guerra y la tecnología lo atraviesan todo. Como inteligencia artificial clave en la narrativa, su presencia sostiene decisiones estratégicas y vínculos que marcan el rumbo de la saga. Cortana representa una forma de poder asociada a la mente, la voz y la dirección del relato, y abre espacio para pensar la presencia femenina en la ciencia ficción desde el control, la visión y la tensión emocional.

Samus Aran - Metroid

Samus Aran consolidó un modelo de protagonista que se sostiene en autonomía, competencia y supervivencia. Su figura, asociada a la exploración de mundos hostiles y al combate en soledad, convirtió la determinación en identidad. Samus amplía la representación femenina porque su protagonismo es presencia, control y resistencia, con un aura mítica que atraviesa generaciones.

Chun-Li, Juri y Sakura - Street Fighter

Chun-Li, Juri y Sakura representan tres maneras distintas de fortaleza femenina dentro del universo de la pelea. Chun-Li encarna disciplina, autoridad y legado: una figura que abrió camino y sigue siendo referencia. Juri introduce una energía transgresora, provocadora y feroz, asociada a la libertad de ser incómoda. Sakura aporta entusiasmo y crecimiento: la peleadora que aprende, insiste y se gana su lugar. En conjunto, amplían la representación al mostrar carácter, ambición y poder desde registros muy distintos.

Princesa Zelda - The Legend of Zelda

La princesa Zelda se ha convertido en un símbolo de liderazgo y responsabilidad dentro del reino de Hyrule. Su papel suele articular el conflicto mayor: estrategia, conocimiento y temple frente a fuerzas que amenazan el equilibrio del mundo. Zelda representa una fortaleza asociada a la decisión y la visión de largo plazo, y sostiene la narrativa desde un poder que combina sensibilidad y determinación.

Peach, Daisy, Rosalina y Pauline - Super Mario

Peach, Daisy, Rosalina y Pauline muestran distintas formas de protagonismo femenino en uno de los universos más populares del videojuego. Peach encarna liderazgo y carisma como figura central del Reino Champiñón, con presencia constante en aventuras y competencias. Daisy aporta energía competitiva y personalidad frontal, vinculada al reto y al movimiento. Rosalina suma una dimensión más contemplativa y mítica, asociada al cuidado y a lo cósmico. Pauline introduce autoridad adulta y vida urbana, combinando liderazgo público con identidad cultural. Juntas amplían el imaginario de lo femenino dentro de la cultura pop del gaming.

Lara Croft - Tomb Raider

Lara Croft es uno de los íconos femeninos más reconocidos del gaming porque su historia ha acompañado la evolución de la industria y de sus protagonistas. Como arqueóloga y aventurera, su figura reúne inteligencia, liderazgo y capacidad de supervivencia en entornos extremos. En entregas como Shadow of the Tomb Raider, su recorrido se vuelve más introspectivo y consciente del impacto que deja a su paso, integrando vulnerabilidad y determinación en una protagonista compleja y decisiva.

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

