Corte Suprema de EE.UU. confirmó la ley de prohibición de TikTok

En caso de no ser vendida antes del 19 de enero o que el presidente Joe Biden extienda el plazo, las operaciones en el país norteamericano se apagarán el próximo domingo. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este viernes la ley que prohibiría TikTok en ese país, a menos de que su empresa matriz, ByteDance (con sede en China), venda la plataforma antes del 19 de enero. ByteDance impugnó la ley y alegó que viola la libertad de expresión de los más de 170 millones de usuarios de la aplicación en Estados Unidos.

Sin embargo, el argumento no fue suficiente y fue rechazado por el más alto tribunal del país, lo que significa que TikTok debe encontrar ahora un comprador para la versión estadounidense de la aplicación o enfrentarse a una prohibición. Funcionarios y legisladores estadounidenses acusaron a ByteDance de estar vinculada al gobierno chino y han planteado preocupaciones de seguridad nacional sobre TikTok.

“No hay duda de que, para más de 170 millones de estadounidenses, TikTok ofrece una salida distintiva y expansiva para la expresión, medios de compromiso y fuente de comunidad”, escribió el tribunal en un fallo per curiam, es decir, que no se atribuye a ningún juez en particular. “Pero el Congreso ha determinado que la desinversión es necesaria para abordar sus preocupaciones de seguridad nacional bien respaldadas con respecto a las prácticas de recopilación de datos de TikTok y su relación con un adversario extranjero”.

Le recomendamos leer: TikTok en EE.UU: Corte Suprema evalúa su prohibición

La sentencia significa que TikTok sigue en camino a una posible prohibición en EE.UU. el 19 de enero, a menos de que el gobierno amplíe el plazo o que ByteDance consiga vender la empresa a tiempo.

Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron a la prensa que no aplicarán la prohibición y la dejarán en manos del presidente electo Donald Trump, que tomará posesión del cargo el 20 de enero, un día después del eventual veto. Trump informó que discutió sobre TikTok con el presidente chino, Xi Jinping, en una conversación telefónica este viernes.

Sin embargo, esa promesa podría no ser suficiente para superar el riesgo al que podrían enfrentarse proveedores de servicios como Apple, Google y Oracle si deciden no cumplir la ley y seguir prestando servicios a TikTok una vez que la prohibición entre técnicamente en vigor.

A partir del próximo domingo, los usuarios en EE.UU. que hayan descargado la aplicación de la popular red de videos, ya no podrán abrirla y serán redirigidos a un mensaje sobre la nueva legislación, junto con opciones para descargar sus contenidos y datos, según información de medios.

La razón del conflicto entre TikTok y EE.UU.

En abril de 2024, el Congreso estadounidense adoptó una ley que obliga a la empresa ByteDance a vender su filial de TikTok en ese país con fecha límite el 19 de enero, un día antes de la investidura presidencial.

Los congresistas justificaron que los datos y contenidos en la aplicación podrían ser usados por parte de autoridades chinas.

TikTok y ByteDance insisten en no haber dado acceso al gobierno chino y también aseguran que jamás han recibido exigencias en ese sentido.

Hasta ahora ByteDance se ha negado a ceder TikTok, aun cuando inversionistas estadounidenses hicieron ofertas, como la del empresario Frank McCourt, que se declaró listo a comprarla por US$20.000 millones.

Las próximas horas serán determinantes para conocer los planes de las directivas de la popular plataforma de videos cortos. Por la información que se conoce, no tienen intenciones de ceder ante la presión del gobierno estadounidense, ya que “se preparan para varios escenarios”, y aseguraron que los trabajadores estadounidenses mantendrán “su empleo, salario y beneficio”.

Le podría interesar: TikTok informa a empleados sobre próximos pasos antes del fallo judicial en EE.UU.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.