TikTok informa a empleados sobre próximos pasos antes del fallo judicial en EE.UU.

La incertidumbre rodea el futuro de TikTok en Estados Unidos mientras el Tribunal Supremo se prepara para emitir un fallo clave sobre su posible prohibición, previsto para el 18 de enero.

Ante este panorama incierto, los ejecutivos de la popular plataforma de videos cortos comenzaron a trazar múltiples estrategias para enfrentar diversos escenarios. Un memorándum interno, compartido por The Verge confirma que la compañía sigue evaluando sus próximos pasos, aunque reconoce la inquietud generalizada dentro de la organización.

A pesar de la tensión, TikTok aseguró que sus oficinas permanecerán abiertas independientemente de la decisión judicial, aclarando que la legislación vigente solo afectaría la experiencia de los usuarios estadounidenses, sin repercutir directamente en sus empleados. Sin embargo, el ambiente interno se describe como “sombrío” y “estresante”, incluso entre aquellos que superaron intentos anteriores de restricción.

En un giro más drástico, fuentes anónimas citadas por The Information indicaron que TikTok podría cesar por completo sus operaciones en EE.UU. el próximo domingo 19 de enero si el Tribunal Supremo no interviene. De materializarse este cierre, la aplicación mostraría a los usuarios un mensaje emergente redirigiéndolos a un sitio web con información detallada sobre la prohibición.

La posibilidad de que la plataforma “se quede a oscuras”, según declaraciones recientes de sus representantes legales, intensifica la tensión mientras se aguarda una resolución que podría tener profundas implicaciones para la empresa y sus millones de usuarios.

El mensaje de las directivas de TikTok a sus empleados

el equipo directivo de la compañía reafirmó su compromiso con el bienestar y la estabilidad de sus empleados. En el memorándum dirigido a los trabajadores, los líderes de la empresa reconocieron la resiliencia y dedicación demostradas durante los últimos meses, especialmente mientras se lleva a cabo el desafío legal contra la legislación que amenaza con restringir sus operaciones en el país norteamericano.

El mensaje enfatiza que, a pesar de la inminente decisión del Tribunal Supremo, los salarios, beneficios y condiciones laborales de los empleados en EE.UU. están garantizados. Las oficinas de TikTok permanecerán abiertas sin importar el fallo, ya que la ley propuesta solo impacta la experiencia de los usuarios estadounidenses y no afecta directamente a las entidades que gestionan el empleo.

Asimismo, la dirección de TikTok destacó que continúa trabajando en diversos planes estratégicos para adaptarse a cualquier resultado legal. La compañía asegura que su principal prioridad es proteger tanto a sus empleados como a su comunidad global, compuesta por más de mil millones de usuarios, incluidos más de 170 millones en Estados Unidos.

Una prórroga de auxilio

El pasado lunes 13 de enero, el senador demócrata de Massachusetts Ed Markey presentó la ley Extend the TikTok Deadline Act, con el objetivo de evitar el cierre de la plataforma. Markey advierte de que “hay mucho en juego”, ya que una prohibición repentina pondría patas arriba un “ecosistema informativo y cultural único en su especie”.

Su propuesta es ampliar el plazo 270 días. “Permítanme ser claro: TikTok tiene sus problemas”, afirmó el senador en sus declaraciones. “Como toda plataforma de medios sociales, TikTok supone un grave riesgo para la privacidad y la salud mental de nuestros jóvenes. Seguiré exigiendo responsabilidades a TikTok por ese comportamiento. Pero una prohibición impondría graves consecuencias a millones de estadounidenses que dependen de la aplicación para sus conexiones sociales y su sustento económico” comentó.

La propuesta de ley llega cuando TikTok se enfrenta a una fecha límite para vender sus operaciones en EE.UU. o arriesgarse a ser prohibida, lo que podría tener consecuencias económicas de gran alcance, afectando a una amplia gama de estadounidenses e industrias.

La Corte Suprema tiene en sus manos la última oportunidad para TikTok

El viernes 10 de enero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó los argumentos presentados por TikTok y su empresa matriz, ByteDance, en su apelación de emergencia para bloquear la ley que amenaza con prohibir la aplicación en el país. TikTok sostiene que esta legislación viola los derechos constitucionales de la Primera Enmienda de sus 170 millones de usuarios estadounidenses, al restringir la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin embargo, durante la audiencia, los jueces mostraron una postura más favorable hacia los argumentos del gobierno, que considera a TikTok un riesgo potencial para la seguridad nacional debido a sus vínculos con el Partido Comunista Chino.

El debate sobre la seguridad se ha intensificado por la preocupación de que el gobierno chino podría utilizar TikTok para recolectar datos de usuarios estadounidenses o para difundir propaganda. A pesar de estas acusaciones, ByteDance ha aclarado que el 60% de sus acciones pertenece a inversores institucionales globales, incluidos gigantes financieros como BlackRock, General Atlantic y Susquehanna International Group, lo que, según la empresa, desmiente la idea de un control directo del gobierno chino.

En medio de estas tensiones, surgieron rumores sobre la posibilidad de que ByteDance venda su participación en TikTok al empresario Elon Musk, información que fue desmentida categóricamente por la compañía, calificándola de “pura ficción”. No obstante, el panorama legal sigue siendo complejo. La legislación en cuestión, conocida como Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, fue aprobada con respaldo bipartidista en el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden en abril de 2024. Esta ley prohíbe a plataformas como Apple y Google, así como a servicios de alojamiento web, distribuir TikTok en Estados Unidos a menos que ByteDance venda su participación a una empresa de un país que no sea considerado un “adversario extranjero”.

