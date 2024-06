¿Cuánto cuesta un PC Gamer en Colombia? Guía de compra 2024

La tarjeta gráfica de un PC gamer es uno de los elementos más importantes a la hora de comprar un equipo de estas características. Foto: Pexels

A inicios de la década de 1970, una industria emergente creó el concepto de salones de juego o arcade. lugares a los que las personas se acercaban a pasar un par de horas de diversión frente a una pantalla pequeña a cambio de unas cuantas monedas. La manera de jugar evolucionó rápidamente y se crearon las primeras consolas domésticas de la historia.

En ese momento ya no era necesario salir a un lugar público para poder disfrutar de los juegos más famosos. La plataforma doméstica facilitó la entretención, pero elevó los costos a pagar por jugar videojuegos. Pronto aparecieron los primeros sistemas portátiles para llevar buena parte de la potencia de las máquinas caseras al bolsillo. Sin embargo, a través del paso inexorable del tiempo los consumidores vieron demasiado costoso un aparato pensado solo para jugar.

En este contexto se popularizaron las entregas para celular y demás dispositivos móviles. En este caso no solo no se pagaba por un artefacto completamente nuevo, sino que la mayoría de los títulos fueron de descarga gratuita. No obstante, aún quedaba un segmento del negocio sin atender y ese era el de los jugadores por computador. Junto a esto llegó el inicio de las transmisiones en vivo.

Así, el panorama actual es de 2.500 millones de gamers en dispositivos móviles, 800 millones en consola y 1.300 millones de gamers en computador (PC por sus siglas en inglés). Son tantos los jugadores en ordenador que en 2021, Steam, una biblioteca de juegos digitales, reportó que poseía más de 132 millones de usuarios activos y solo durante los primeros cuatro días de junio de 2024 los gamers en la página fueron 35 millones de personas diariamente de manera simultánea.

PC gamer en Colombia

Lo anterior deja a la vista la necesidad de computadores especializados y completamente dedicados al gaming. Esto debido a que una de las tareas más exigentes para un equipo es ser capaz de reproducir las tarjetas gráficas de los juegos. La memoria RAM, el procesador, la calidad y el tamaño de la pantalla son las características técnicas que más atención requieren a la hora de comprar un PC gamer.

Es por esto, que hoy El Espectador le trae la guía de 2024 para comprar este tipo de dispositivos en Colombia. Es necesario aclarar que los grandes almacenes de cadena son los establecimientos más comunes para adquirir esta clase de equipos, pero cada jugador puede armar pieza a pieza su PC, con elementos comprados por separado.

Opción 1

Esta ofrece un procesador marca Ryzen, uno de los más valorados en el mercado, 7 5700G, con una memoria RAM de 32 GB -se recomienda que mínimo sea de ocho-, un monitor de 24 pulgadas y un almacenamiento de 512 GB. El sistema operativo es Windows 11, el más reciente, y una resolución de pantalla Full HD (1920 x 1080).

Su precio normal es de $5.558.000, pero actualmente está ofertado por $2.879.000 en el siguiente enlace.

Opción 2

Este PC gamer ofrece un procesador Ryzen 5 5600G, con 480 GB de almacenamiento, 16 GB de RAM y 22 pulgadas de pantalla Full HD. Su precio ronda los dos millones de pesos y se encuentra disponible en esta página web.

Opción 3

Esta posibilidad en el mercado es un salto hacia adelante por sus prestaciones y precio. Cuenta con procesador Intel Core, otra de las marcas prestigiosas entre los gamers, I9 12900KF y un almacenamiento interno de una TB, mucho más acorde a las demandas de descarga de juegos en plataformas como Steam o Epic Store.

La memoria RAM es de 16 GB y tiene un monitor de 22 pulgadas con resolución 1920 x 1080. Su precio actual aquí es de $6.784.000. Una inversión alta comparada con las dos primeras opciones, pero que brinda mayor seguridad al probar videojuegos demandantes gráficamente o del tamaño de GTA V o EA Sports FC 24.

Opción 4

Hasta aquí, todos los PC gamers vistos son de mesa, es decir con pantallas que oscilan entre las 24 y las 30 pulgadas. Sin embargo, no hay que perder de vista que también existen los computadores portátiles que ofrecen buenas condiciones para jugar en una pantalla más pequeña y fácil de transportar.

Este tipo de equipos tienen monitores de 14 a 16 pulgadas, procesador Intel Core i5, memoria RAM de 8 GB, el más básico en el mercado, y un almacenamiento de 512 GB. Los precios pueden rondar entre los tres millones y los $3.700.000, esto dependerá también de la marca del equipo.

Opción 5

Finalmente, los y las interesadas también pueden encontrar la gama alta de los PC gamer portátiles pagando sumas desde los cinco millones de pesos hasta los 15. Respecto al tamaño de la pantalla, esta no supera las 16 pulgadas, el procesador es marca AMD Ryzen 7, aunque también puede ser Intel Core i9, la memoria RAM es de 16 GB, pero en los modelos más costosos puede llegar hasta 32.

Por estos precios si es posible encontrar un almacenamiento de una TB. Hay algunos equipos que incluyen audífonos de diadema, un estuche y hasta un morral para cuidar el equipo. Uno de los elementos de ambiente que más deteriora el desempeño de un PC gamer es el polvo. Por esto, se recomienda, si es portátil, guardarlo en un lugar hermético cuando no esté en uso y si es de mesa, hacer limpieza diaria.

En conclusión, convertirse en jugador de computador, después de haber pasado por la consola o el celular es una decisión que requiere tiempo debido a que los costos para adquirir el equipo necesario pueden parecer muy elevados en comparación con un sistema de Sony o Microsoft. Sin embargo, no hay que olvidar que la mayoría de las transmisiones en Twitch y de gamers profesionales juegan en PC, por lo que estos valores pasan de ser un gasto, a ser una inversión más a corto que a largo plazo.