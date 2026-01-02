¿Cuánto tiempo después de mover o trastear una nevera se puede conectar y por qué?

El tiempo de espera antes de enchufar una nevera depende del traslado y de las indicaciones del fabricante del electrodoméstico. Foto: Pexels

Mover una nevera—ya sea por una mudanza, una entrega reciente o incluso por una limpieza profunda— no es un detalle menor.

El momento en que se vuelve a conectar a la corriente puede marcar la diferencia entre un funcionamiento correcto y problemas en el compresor, ruidos innecesarios o un mayor consumo de energía.

Las recomendaciones oficiales de los fabricantes ayudan a entender no solo cuánto tiempo esperar, sino por qué hacerlo.

¿En cuánto tiempo se puede volver a conectar?

Según información oficial de Samsung, una vez el refrigerador llega a casa, lo primero es permitir que el equipo se asiente. La marca indica que se debe esperar tres horas antes de conectarlo, con el fin de que el gas refrigerante se estabilice tras el traslado.

Una vez enchufado y encendido, Samsung recomienda dejarlo funcionando durante la noche o por 24 horas antes de introducir alimentos, para que alcance de manera estable sus temperaturas de operación.

En condiciones ideales, el refrigerador debe operar a +4 °C, mientras que el congelador debe mantenerse en −18 °C.

¿Por qué hay que esperar unas horas para conectarlo?

Por su parte, LG ofrece una explicación más extensa sobre el proceso interno del refrigerador. La compañía recuerda que estos equipos funcionan gracias a un gas refrigerante que circula por ductos internos y el compresor.

Cuando el electrodoméstico es transportado, ese gas puede desplazarse, por lo que LG recomienda esperar entre 12 y 24 horas antes de conectarlo a la corriente tras una mudanza o traslado significativo. Esta espera permite que el gas vuelva a concentrarse correctamente en el interior del compresor.

LG señala que cumplir este tiempo no solo ayuda a que el refrigerador alcance las temperaturas deseadas, sino que también mejora el desempeño, reduce el consumo energético y evita ruidos al encenderse o apagarse el compresor.

Una vez conectado, la marca sugiere esperar entre tres y cuatro horas antes de introducir alimentos, para evitar exigir el sistema de enfriamiento desde el primer momento.

La recomendación cambia cuando el movimiento es menor. Si el refrigerador se desplaza únicamente para realizar aseo o ajustes dentro del hogar, LG indica que basta con esperar entre dos y tres horas antes de volver a enchufarlo.

Recomendaciones de instalación

Además del tiempo de espera, LG hace énfasis en algunas condiciones básicas de instalación: mantener el refrigerador alejado al menos un metro de fuentes de calor, garantizar una ventilación adecuada (entre 2,5 y 5 cm a los lados y entre 15 y 30 cm en la parte trasera), evitar la luz solar directa y procurar una ligera inclinación hacia atrás para facilitar el cierre de las puertas.

También recomienda no introducir alimentos calientes, abrir las puertas lo menos posible y mantener una limpieza periódica, especialmente en la parte trasera del equipo.

En conclusión, aunque los tiempos varían según el fabricante y el tipo de movimiento, ambos coinciden en un punto clave: esperar antes de conectar la nevera no es un capricho, sino una medida preventiva para proteger el compresor, asegurar un enfriamiento adecuado y prolongar la vida útil del electrodoméstico.

