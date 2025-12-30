Jugar PlayStation desde el carro ya es posible: así es el nuevo vehículo de Sony y Honda

AFEELA será el primer vehículo del mundo en integrar PS Remote Play, permitiendo acceder a juegos de PlayStation desde el interior del automóvil. Foto: Afeela Sony Honda Mobility

Sony Honda Mobility Inc. (SHM) anunció que AFEELA será el primer vehículo del mundo en incorporar PS Remote Play como función de entretenimiento a bordo, una integración que permitirá a los usuarios acceder de forma remota a juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4 directamente desde el interior del automóvil.

La función, desarrollada por Sony Interactive Entertainment, permitirá a los usuarios ver y controlar en streaming los juegos que se ejecutan en su consola doméstica a través del sistema de infoentretenimiento del vehículo (IVI) de AFEELA, utilizando la pantalla integrada y el sistema de audio del automóvil.

Según informó la compañía, PS Remote Play está pensada para ser utilizada cuando el vehículo se encuentra estacionado o como una opción de entretenimiento para los pasajeros durante los desplazamientos, siempre que se cumplan las condiciones técnicas necesarias.

Para su funcionamiento se requiere una conexión de banda ancha mínima de 5 Mbps, mientras que una conexión estable de 15 Mbps es la recomendada para garantizar una experiencia fluida. Además, es indispensable contar con una consola PS5 o PS4 desde la cual se transmitan los juegos.

Tecnología, movilidad y experiencia a bordo

AFEELA se presenta como una propuesta de movilidad que busca fusionar inteligencia y emoción, apoyándose en sensores avanzados, tecnología interactiva y un diseño centrado en el ser humano.

En ese contexto, la integración de PS Remote Play se alinea con la estrategia de la alianza de convertir el vehículo en un espacio digital activo, capaz de ofrecer experiencias más allá de la conducción tradicional.

El AFEELA 1, primer modelo de producción de la marca, está concebido como un vehículo eléctrico de alto contenido tecnológico. De acuerdo con la información oficial, contará con tracción en las cuatro ruedas, dos motores eléctricos —uno delantero y otro trasero— con una potencia combinada basada en 180 kW por eje, y una batería de iones de litio de 91 kWh, con una autonomía estimada por la EPA de hasta 300 millas en su versión Origin.

El modelo también será compatible con el estándar de carga norteamericano NACS, lo que le permitirá acceder a la red de Supercargadores Tesla, incluyendo cargadores rápidos V3 y V4.

En corriente continua, el sistema admite carga de hasta 150 kW, mientras que en corriente alterna soporta 11 kW.

Producción y versiones

AFEELA 1 será ensamblado en Estados Unidos, en una planta de producción automotriz de vanguardia ubicada en Ohio, donde SHM destaca procesos orientados a la calidad, el ajuste y el acabado propios de un vehículo premium.

La carrocería incorpora soluciones técnicas como pintura perlada compatible con la transmisión de radar y un diseño aerodinámico validado mediante simulaciones CFD y pruebas en túnel de viento.

El vehículo se ofrecerá en dos versiones. AFEELA 1 Signature, con un precio inicial de 102.900 dólares (COP 384,228,600), tiene entregas estimadas para mediados de 2026.

Por su parte, AFEELA 1 Origin, con un precio inicial de 89.900 dólares (COP $332,170,346), contempla entregas a partir de 2027.

SHM aclaró que todas las especificaciones mencionadas son preliminares y están sujetas a cambios, y que la información corresponde al momento del anuncio oficial.

Con la integración de PS Remote Play, AFEELA marca un precedente en la industria automotriz al llevar el ecosistema PlayStation al interior del vehículo, reforzando la apuesta de Sony Honda Mobility por una movilidad donde la tecnología y la experiencia digital ocupan un lugar central.

