¿Cuántos dispositivos máximo se pueden conectar a una red Wi-Fi y con cuántos se pone lenta?

En los hogares actuales no solo se conectan celulares y computadores: televisores, asistentes de voz y equipos inteligentes también consumen ancho de banda. Foto: rawpixel.com - rawpixel.com

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hoy en día, el router del hogar conecta mucho más que celulares y computadores. Televisores con Smart TV, consolas de videojuegos, bombillos inteligentes, aspiradoras robot, enchufes, cámaras de seguridad, asistentes de voz y equipos de domótica hacen parte de la red.

La duda es inevitable: ¿existe un límite real de dispositivos conectados y en qué punto empieza a ponerse lenta la conexión?

El límite teórico: hasta 253 dispositivos

Desde el punto de vista técnico, el máximo está determinado por la cantidad de direcciones IP que el router puede asignar.

Tanto RedesZone como Linksys explican que la mayoría de routers domésticos usan direcciones del tipo 192.168.1.x. En ese esquema:

192.168.1.1 está reservada para el router

192.168.1.0 es la dirección de red

192.168.1.255 es la dirección de transmisión

Eso deja disponibles desde 192.168.1.2 hasta 192.168.1.254, es decir, 253 direcciones IP utilizables.

En teoría, un router doméstico podría admitir hasta 253 dispositivos conectados por cable o Wi-Fi al mismo tiempo.

Huawei también señala que, usando un switch conectado al puerto LAN, un máximo de 253 dispositivos podrán acceder a Internet. Pero ese número es solo técnico.

Lo que realmente soporta el router

En la práctica, la cifra es menor. Linksys indica que los routers de consumo admiten cómodamente entre 20 y 50 dispositivos, mientras que los modelos de gama alta o empresariales pueden gestionar 100 o más.

RedesZone señala que en muchos routers domésticos el máximo habitual configurado es de 64 dispositivos Wi-Fi.

Huawei detalla cifras concretas según el modelo:

En routers solo de 2.4 GHz, como el HUAWEI Router WS318n, se pueden conectar 32 dispositivos como máximo .

En modelos de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), cada banda admite hasta 32 dispositivos , para un total de 64 dispositivos simultáneos .

En el caso del HUAWEI WiFi AX3, ambas bandas admiten hasta 128 dispositivos, con un máximo de 128 dispositivos conectados al mismo tiempo.

Que el router permita esa cantidad no significa que la red funcione sin inconvenientes.

¿Cuándo empieza a ponerse lenta la red?

La lentitud no depende solo del número de dispositivos, sino de cómo usan la conexión. Cable Visión Perú explica que la velocidad se reparte entre todos los dispositivos conectados y lo que cada uno esté haciendo en internet.

RedesZone ofrece una referencia clara: a partir de 15 o 20 dispositivos conectados al router podrían empezar a presentarse problemas, especialmente cuando todos están conectados al mismo tiempo y consumiendo ancho de banda.

Además, el plan contratado influye directamente. Cable Visión Perú explica que no es lo mismo tener 200 Mbps que 1 Gbps, porque la capacidad se divide entre los dispositivos activos.

Más dispositivos, más exigencia

En conclusión, el límite teórico puede llegar a 253 dispositivos, pero en un hogar común el rendimiento cómodo suele estar entre 20 y 50 equipos conectados.

Y aunque no existe una cifra exacta en la que la red se vuelva lenta, a partir de 15 o 20 dispositivos activos usando datos al mismo tiempo es posible empezar a notar pérdida de velocidad o estabilidad, dependiendo del router y del plan de internet.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.