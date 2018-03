Dropbox aspira a recaudar hasta US$648 millones en su entrada a la bolsa

Bloomberg News.

Dropbox pretende recaudar hasta US$648 millones en su oferta pública inicial en Estados Unidos.

La compañía de intercambio de archivos comercializará 36 millones de acciones comunes clase A por un valor de US$16 a US$18 cada una, de acuerdo con una presentación remitida el lunes a la Comisión de Bolsa y Valores y de EE.UU. En el extremo superior de ese rango, Dropbox tendría un valor de mercado en torno a los US$7.100 millones, basado en la cantidad de acciones en circulación después de la oferta. Si se incluyen las acciones restringidas, la valuación bordearía los US$7.600 millones.

Dropbox acordó además vender US$100 millones en acciones a la rama de capital de riesgo de Salesforce.com Inc. en una colocación privada simultánea a la OPI, según la presentación.

Dropbox, que fue valorado en US$10.000 millones en su ronda de financiamiento de 2014, sería una de las mayores empresas de tecnología de EE.UU. en cotizar acciones en el mercado local en varios años. En el extremo superior del tamaño de su oferta, sería la tercera mayor salida a bolsa en una OPI de una empresa tecnológica en los últimos tres años, según datos compilados por Bloomberg.

La empresa con sede en San Francisco ha promocionado su negocio como un camino para liberar energía creativa y de trabajo inspirado. Dropbox dice que tiene más de 500 millones de usuarios registrados, de los cuales 11 millones pagan por funciones adicionales.

Si bien la compañía se acerca cada vez más a la rentabilidad, Dropbox señaló en el prospecto de la oferta que está concentrada en lograr que más usuarios paguen. Los inversores seguramente tendrán preguntas para el líder de la tecnología de intercambio de archivos cuando inicie su gira promocional.

Los ingresos de la compañía aumentaron más del 30 % el año pasado a US$1.100 millones desde los US$845 millones del 2016. En el mismo período, las pérdidas netas de la compañía se redujeron a US$112 millones desde US$210 millones.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG y Allen & Co. están coordinando la oferta. La empresa planea cotizar en Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo DBX.